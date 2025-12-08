Sau khi nhận thông tin một cán bộ cảnh sát giao thông bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, sáng 12/8, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Đại tá Nguyễn Tường Vũ đã đến thăm hỏi, động viên Trung tá Nguyễn Hoàng Trung, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đang điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại đây, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Đại tá Nguyễn Tường Vũ đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, chia sẻ và động viên đồng chí Trung giữ vững tinh thần, đồng thời biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Tường Vũ cũng đề nghị lãnh đạo đơn vị phối hợp đội ngũ y, bác sĩ tập trung chăm sóc, điều trị tốt nhất, giúp đồng chí Trung nhanh chóng hồi phục để sớm trở lại công tác.

Trước sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Trung tá Nguyễn Hoàng Trung bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc và khẳng định sẽ nỗ lực điều trị, sớm quay lại hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 23 phút ngày 11/8, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua khu phố 5, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng, tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông số 2 do Trung tá Nguyễn Hoàng Trung làm Tổ trưởng phát hiện Trần Đại Phong, sinh năm 2008, trú tỉnh Quảng Trị điều khiển xe mô tô BKS 86B4-143.86 chở theo một người ngồi sau chạy quá tốc độ quy định.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện, người điều khiển không chấp hành mà lao thẳng vào đồng chí Trung, khiến đồng chí bị gãy chân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế khu vực Tuy Phong, sau đó được điều chuyển vào Bệnh viện Chấn thương chỉ hình thành phố Hồ Chí Minh để điều trị.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng xác minh, điều tra để xử lý theo đúng quy định pháp luật.