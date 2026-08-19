Thắng đậm Lask Linz 3-0, Celtic giành vé đi tiếp, tiễn đối thủ rời Champions League Thắng thuyết phục Lask Linz 3-0 trên sân Celtic Park ở vòng play-off UEFA Champions League, Celtic chính thức giành vé đi tiếp vào vòng trong, trong khi Lask Linz chính thức bị loại.

Celtic 3 - 0 Lask Linz Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Celtic tiếp đón Lask Linz.

12' Celtic kiểm soát bóng áp đảo nhưng chưa thể dứt điểm Nhập cuộc chủ động trong 12 phút đầu tiên, Celtic hoàn toàn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng lên tới 80% - 20% . Mặc dù áp đảo về thời lượng giữ bóng, đội chủ nhà vẫn chưa thể tung ra cú dứt điểm nào, trong khi Lask Linz sở hữu 0 - 1 lần hãm thành với chỉ số dứt điểm trúng đích của hai đội đang là 0 - 0 .

24' Celtic cầm bóng vượt trội nhưng LASK Linz đe dọa cầu môn Nắm 76% - 24% thời lượng kiểm soát bóng sau 24 phút thi đấu, Celtic tỏ ra lấn lướt về thế trận nhưng LASK Linz lại tỏ ra sắc bén hơn trong các đợt phản công. Đội khách nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm 3 - 4 với số lần trúng đích 1 - 3 , khiến đội chủ nhà phải chống đỡ và chỉ số cứu thua hiện là 3 - 1 .

26' B. Nygren xé lưới Lask Linz, Celtic mở tỷ số Phút 26, B. Nygren lập công mang về bàn mở tỷ số cho Celtic trước Lask Linz. Dù chịu 5 cú dứt điểm từ đối phương, đại diện Scotland với 75% thời lượng kiểm soát bóng đã biết cách tạo ra sự khác biệt tại Celtic Park để vươn lên dẫn 1-0.

36' Celtic làm chủ thế trận nhưng LASK Linz dứt điểm nhiều hơn Tiến sang phút 36, Celtic duy trì sự chủ động với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 75% - 25% cùng lợi thế dẫn 1 - 0 . Dù ép sân ít hơn, LASK Linz lại tỏ ra nguy hiểm ở các đợt lên bóng khi sở hữu số lần dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 1 - 3 ), khiến thủ môn đội chủ nhà đã phải có 3 - 1 lần cứu thua.

38' C. Duran nâng tỷ số lên 2-0 cho Celtic Phút 38, C. Duran ghi tên mình lên bảng tỷ số để nâng tỷ số lên 2-0 cho Celtic trước Lask Linz. Bàn thắng nhân đôi cách biệt giúp đội chủ sân Celtic Park làm chủ cuộc chơi và củng cố lợi thế lớn ngay trong hiệp một.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Celtic duy trì lợi thế dù Lask Linz vùng lên Bước sang phút 48, Celtic tiếp tục làm chủ cuộc chơi với thời lượng cầm bóng 70% - 30% và lợi thế dẫn 2 - 0. Mặc dù lép vế về thế trận, Lask Linz vẫn nỗ lực vùng lên để tạo ra chỉ số dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 3 - 5), buộc thủ môn đội chủ nhà phải làm việc vất vả với 5 - 1 lần cứu thua.

61' Celtic làm chủ thế trận, Lask Linz nỗ lực tìm bàn gỡ Bước sang phút 61, Celtic tiếp tục duy trì thế chủ động với thời lượng cầm bóng 70% - 30% cùng lợi thế phạt góc 3 - 0 . Dù bị dẫn 2 - 0, Lask Linz vẫn nỗ lực đẩy cao đội hình giúp chỉ số dứt điểm trúng đích đạt mức cân bằng 4 - 4 , nhưng sự chắc chắn của hàng thủ đội chủ nhà đã giữ nguyên lợi thế an toàn.

65' Celtic làm mới đội hình, R. Hatate vào sân ở phút 65 Phút 65, Celtic thực hiện sự thay đổi nhân sự khi R. Hatate được tung vào sân thế chỗ cho M. Baur . Đang nắm lợi thế dẫn 2-0 và hoàn toàn kiểm soát thế trận với 71% thời lượng giữ bóng, đội chủ sân Celtic Park muốn củng cố sự chủ động trong phần còn lại của trận đấu.

65' Lask Linz tìm kiếm sự đổi mới với A. Schopf Phút 65, Lask Linz thực hiện sự thay đổi người khi A. Schopf được tung vào sân thay cho K. Danek . Trong thế bị Celtic dẫn trước 2-0 và kiểm soát bóng lép vế (chỉ 29%), đội khách rất cần những nhân tố mới để hy vọng cải thiện thế trận.

67' C. Duran nâng tỷ số lên 3-0 cho Celtic Phút 67, nhận đường chuyền dọn cỗ từ B. Nygren, C. Duran dứt điểm chính xác để nâng tỷ số lên 3-0 cho Celtic. Bàn thắng tiếp tục cụ thể hóa thế trận kiểm soát hoàn toàn của đội chủ sân Celtic Park trước Lask Linz.

73' Lask Linz điều chỉnh hàng công ở phút 73 Phút 73, Lask Linz quyết định đưa C. Lang vào sân thay cho M. Usor . Đang bị Celtic dẫn trước 3-0, đội khách rất cần những nhân tố mới để hy vọng cải thiện thế trận trong những phút còn lại của trận đấu.

73' Celtic làm chủ cuộc chơi với lợi thế cách biệt Bước sang phút 73, Celtic duy trì thế chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng 69% - 31% và dẫn trước Lask Linz 3 - 0 . Dù đội khách nỗ lực hãm thành với chỉ số dứt điểm trúng đích 6 - 6 , thủ môn chủ nhà đã chơi xuất sắc để giúp Celtic nhỉnh hơn ở số lần cứu thua 6 - 3 và bảo toàn lợi thế.

76' Celtic thay người: L. Scales thế chỗ K. Tierney Phút 76, Celtic thực hiện sự thay đổi nhân sự khi L. Scales được tung vào sân thay cho K. Tierney . Nắm lợi thế dẫn 3-0 an toàn trên sân nhà, đại diện Scotland chủ động điều chỉnh nhân sự để gia cố lực lượng cho khu vực phòng ngự.

76' Celtic tung S. Tounekti vào thay Yang Hyun-Jun Phút 76, Celtic thực hiện sự thay đổi nhân sự khi S. Tounekti được tung vào sân để thế chỗ cho Yang Hyun-Jun . Đang dẫn trước 3-0 đầy an toàn, đội chủ nhà hoàn toàn chủ động điều chỉnh đội hình nhằm duy trì thế trận kiểm soát trong những phút còn lại.

82' Jorgensen nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi thô bạo Phút 82, K. P. Molgaard Jorgensen bên phía Lask Linz phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi thô bạo. Trong bối cảnh đang bị Celtic dẫn trước 3-0, sự bức bối của các cầu thủ đội khách đã bắt đầu bộc lộ ở những phút cuối trận.

83' Celtic rút C. Duran ra nghỉ ở phút 83 Phút 83, Celtic thực hiện sự thay đổi người khi H. Hassan được tung vào sân thay cho C. Duran . Với lợi thế dẫn trước 3-0 tại Celtic Park, đội chủ nhà thi đấu rất chủ động và có những điều chỉnh nhân sự nhằm dưỡng sức cho các trụ cột ở những phút cuối.

83' Celtic tung Ralston vào sân ở phút 83 Phút 83, Celtic thực hiện sự thay đổi người khi A. Ralston được tung vào sân để thay thế cho C. Donovan . Trong bối cảnh đang dẫn trước 3-0, đội chủ nhà chủ động đưa ra điều chỉnh nhân sự nhằm giữ nhịp trận đấu và bảo toàn lợi thế trong những phút còn lại.

85' Celtic áp đảo thế trận những phút cuối Bước sang phút 85, Celtic hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 67% - 33% cùng lợi thế dẫn 3 - 0 an toàn. Dù vậy, Lask Linz vẫn nỗ lực tìm bàn gỡ khi nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm 14 - 15 (trúng đích 6 - 8 ), buộc thủ thành Celtic phải thực hiện 8 - 3 lần cứu thua để giữ sạch lưới.

KT Kết thúc: Celtic 3-0 Lask Linz Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 03:51 20/08/2026

Đội hình chính thức Celtic Sơ đồ 4-3-3 · HLV Martin O'Neill Lask Linz Sơ đồ 3-5-2 · HLV Dietmar Kuhbauer 1 Viljami Sinisalo 51 Colby Donovan 20 Cameron Carter-Vickers 6 Auston Trusty 63 Kieran Tierney 42 Callum McGregor 8 Benjamin Nygren 22 Mika Baur 11 Camilo Durán 9 Kasper Høgh 13 Yang Hyun-Jun 1 Lukas Jungwirth 4 Xavier Mbuyamba 43 Alemão 16 Andrés Andrade 20 Kasper Jørgensen 9 Krystof Daněk 10 Robert Ljubičić 30 Sascha Horvath 2 George Bello 7 Samuel Adeniran 8 Moses Usor Dự bị Celtic 31 Ross Doohan 5 Liam Scales 47 Dane Murray 56 Tony Ralston 14 Luke McCowan 17 Sebastian Tounekti 41 Reo Hatate 49 James Forrest 23 Haissem Hassan Lask Linz 50 Fabian Schillinger 33 Tobias Schützenauer 3 Miguel Freckleton 21 Manoël Verhaeghe 25 Yvan Dibango 5 Art Smakaj 6 Melayro Bogarde 18 Alessandro Schöpf 29 Florian Flecker Cập nhật đội hình lúc 01:31 20/08/2026

Celtic Thống kê Lask Linz 66% Kiểm soát bóng 34% 16 Dứt điểm 17 7 Trúng đích 8 5 Phạt góc 3 5 Phạm lỗi 9 1 Việt vị 5 8 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Camilo Durán Celtic 2 bàn Benjamin Nygren Celtic 1 bàn · 1 kiến tạo Viljami Sinisalo Celtic Điểm 8 Auston Trusty Celtic Điểm 7.5 Cameron Carter-Vickers Celtic Điểm 7.3 Colby Donovan Celtic Điểm 7.2

Cuộc đối đầu giữa Celtic và Lask Linz trong khuôn khổ UEFA Champions League diễn ra vào lúc 02h00 ngày 20/08/2026 trên sân vận động Celtic Park. Đây là trận so tài mang tính chất vô cùng quan trọng khi cả hai đội bước vào cuộc chiến sinh tử ở vòng loại trực tiếp.

Căng thẳng thể thức loại trực tiếp

Khác với giai đoạn vòng bảng mang tính chất tích lũy điểm số dài hơi, màn so tài này được thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Đội giành chiến thắng sẽ thẳng tiến vào vòng trong, còn đội thất bại sẽ ngay lập tức bị loại khỏi đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Chính thể thức một mất một còn này khiến cuộc chạm trán giữa Celtic và Lask Linz không có chỗ cho những sai lầm. Mọi sai sót nhỏ nhất đều có thể trả giá bằng cả chiến dịch continental, đòi hỏi hai đội bóng phải duy trì sự tập trung tối đa trong suốt thời gian thi đấu.

Điểm tựa sân nhà Celtic Park

Được thi đấu trên chảo lửa Celtic Park là lợi thế không nhỏ dành cho Celtic. Bầu không khí cuồng nhiệt trên các khán đài sẽ tạo ra sức ép tinh thần đáng kể lên đội khách, đồng thời tiếp thêm động lực cho đại diện Scotland nhập cuộc chủ động.

Bên phía đối diện, Lask Linz sẽ phải chứng minh bản lĩnh của mình khi làm khách trong một trận đấu có tính chất then chốt. Khả năng tổ chức lối chơi và chịu đựng áp lực từ khán đài sẽ quyết định cơ hội đi tiếp của đại diện nước Áo.

Dự đoán cục diện trận đấu

Do tính chất quan trọng của một trận loại trực tiếp, cả hai đội nhiều khả năng sẽ tiếp cận trận đấu một cách thận trọng ở những phút đầu nhằm hạn chế tối đa nguy cơ thủng lưới sớm. Màn đọ sức tại Celtic Park hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng giằng co, nơi bản lĩnh và sự chắt chiu cơ hội từ các tình huống quyết định sẽ phân định tấm vé đi tiếp.

Celtic 5 trận gần nhất T T T H H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Lask Linz 5 trận gần nhất T T T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Tình hình lực lượng Celtic ✚ A. Johnston (Inactive) ✚ Jota (Knee Injury) ✚ A. Oxlade-Chamberlain (Red Card) ✚ A. Johnston (Inactive) ✚ Jota (Knee Injury) ✚ A. Oxlade-Chamberlain (Red Card) Lask Linz ✚ R. Harakate (Knee Injury) ✚ A. Smakaj (Knee Injury) ✚ R. Harakate (Knee Injury) ✚ A. Smakaj (Knee Injury)