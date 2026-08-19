Thắng NEC Nijmegen 3-1, Bodo/Glimt đi tiếp vào vòng trong, tiễn đối thủ rời giải Đánh bại NEC Nijmegen với tỷ số 3-1 ngay trên sân Stadion de Goffert tại vòng Play-offs UEFA Champions League, Bodo/Glimt chính thức giành vé đi tiếp vào vòng trong, trong khi đại diện Hà Lan ngậm ngùi bị loại.

NEC Nijmegen 1 - 3 Bodo/Glimt Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu NEC Nijmegen tiếp đón Bodo/Glimt.

13' Bodo/Glimt chủ động kiểm soát bóng những phút đầu Bước vào phút 13, Bodo/Glimt đang nắm thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng 40% - 60% trước NEC Nijmegen. Dù vậy, thế trận diễn ra khá giằng co khi chỉ số dứt điểm dừng ở mức 1 - 1 (trúng đích 0 - 0). Đội chủ nhà thi đấu tương đối quyết liệt và đã ghi nhận chỉ số phạm lỗi 4 - 1 so with đối phương.

25' S. Fet tỏa sáng mở tỷ số cho Bodo/Glimt Phút 25, S. Fet dứt điểm chính xác mở tỷ số 0-1 cho Bodo/Glimt ngay tại sân Goffertstadion của NEC Nijmegen . Bàn thắng khai thông thế bế tắc phản ánh đúng cục diện khi đội khách làm chủ 56% thời lượng kiểm soát bóng từ đầu trận.

25' Bodo/Glimt chủ động kiểm soát thế trận Sau 25 phút thi đấu, Bodo/Glimt duy trì sự chủ động nhờ tỷ lệ kiểm soát bóng 44% - 56% cùng lợi thế dẫn 0-1. NEC Nijmegen chấp nhận lùi sâu phòng ngự và chọn lối chơi quyết liệt với 6-3 lần phạm lỗi, trong khi số cú dứt điểm hai đội đang là 1-2 (trúng đích 0-1).

37' Bodo/Glimt làm chủ cuộc chơi ở phút 37 Tính đến phút 37, Bodo/Glimt duy trì sự chủ động trên sân với tỷ lệ cầm bóng 44% - 56% và tạm dẫn trước 0 - 1. NEC Nijmegen tỏ ra khá bế tắc khi dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1) và buộc phải phạm lỗi 6 - 3 nhằm hạn chế các đợt lên bóng của đối thủ.

43' T. Storm nhận thẻ vàng ở cuối hiệp một Phút 43, T. Storm bên phía NEC Nijmegen phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi ngáng chân đối phương. Trong bối cảnh đội nhà đang bị Bodo/Glimt dẫn 0-1, tấm thẻ phạt này càng khiến áp lực đè nặng lên NEC Nijmegen trước khi hiệp đấu đầu tiên khép lại.

44' A. Helmersen sút phạt đền thành công, Bodo/Glimt nhân đôi cách biệt Phút 44, A. Helmersen dứt điểm chuẩn xác trên chấm phạt đền để nâng tỷ số lên 0-2 cho Bodo/Glimt. Bàn thắng giúp đội khách nhân đôi cách biệt ngay trước khi hiệp một khép lại.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' H. Aleesami ghi bàn nới rộng cách biệt lên 0-3 Phút 50: Từ đường kiến tạo của P. Berg, H. Aleesami lập công nới rộng cách biệt lên 0-3 cho Bodo/Glimt. Dù NEC Nijmegen nỗ lực kiểm soát bóng, sự sắc bén trong khâu dứt điểm tiếp tục giúp đội khách làm chủ thế trận tại Stadion de Goffert.

50' NEC Nijmegen nỗ lực dồn ép Bodo/Glimt Bước sang phút 50, NEC Nijmegen dâng cao đội hình tìm bàn gỡ khi kiểm soát 64% - 36% thời lượng bóng và vượt trội ở chỉ số dứt điểm (9 - 5) lẫn phạt góc (4 - 1). Mặc dù vậy, Bodo/Glimt vẫn thi đấu hiệu quả hơn với 2 - 3 lần dứt điểm trúng đích để tiếp tục nắm lợi thế dẫn 0 - 2.

59' Bodo/Glimt làm mới hàng công với O. Brynhildsen Phút 59, Bodo/Glimt thực hiện sự thay đổi người khi O. Brynhildsen vào sân thế chỗ J. Hauge . Với lợi thế dẫn 0-3 an toàn, đội khách bắt đầu chủ động xoay tua nhân sự nhằm giữ sức và duy trì sự chủ động trong phần còn lại của trận đấu.

64' Thẻ vàng cho O. Brynhildsen sau pha kéo người Phút 64, O. Brynhildsen bên phía Bodo/Glimt phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi kéo người. Dù đang nắm lợi thế dẫn trước 0-3, Bodo/Glimt vẫn thi đấu vô cùng quyết liệt nhằm ngăn chặn các đợt lên bóng của NEC Nijmegen.

64' Bodo/Glimt dẫn 3 bàn dù kiểm soát bóng ít hơn Sang phút 64, NEC Nijmegen dù nắm thế chủ động với 64% - 36% thời lượng kiểm soát bóng và áp đảo ở số lần dứt điểm (11 - 7), nhưng vẫn đang bị Bodo/Glimt dẫn trước 0 - 3. Sự hiệu quả nghiêng hẳn về phía đội khách khi họ có chỉ số dứt điểm trúng đích nhỉnh hơn (3 - 4) để cụ thể hóa thành lợi thế bàn thắng vượt trội.

68' K. Sierhuis vào sân tăng cường hàng công cho NEC Nijmegen Phút 68, NEC Nijmegen thực hiện sự thay đổi nhân sự khi K. Sierhuis được tung vào sân thay cho B. Pereira . Đội chủ nhà đang gặp rất nhiều khó khăn khi bị đối thủ dẫn trước 0-3 và cần sự đột biến để hy vọng tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số.

68' NEC Nijmegen làm mới hàng công khi đang bị dẫn 0-3 Phút 68, NEC Nijmegen quyết định rút B. Linssen ra nghỉ để nhường chỗ cho J. Monteiro . Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm sự khác biệt trong lối chơi nhằm tìm bàn rút ngắn tỷ số khi đã bị Bodo/Glimt dẫn trước 0-3.

68' NEC Nijmegen thay người khi bị dẫn 0-3 Phút 68, NEC Nijmegen quyết định có sự thay đổi nhân sự khi tung A. Tahaui vào sân thay cho E. Mor . Trong thế bị Bodo/Glimt dẫn trước 0-3 ngay trên sân nhà, đội chủ nhà rất cần làn gió mới để hy vọng cải thiện tình thế.

76' Bodo/Glimt duy trì lợi thế 0-3 dù cầm bóng ít hơn Bước sang phút 76, NEC Nijmegen dù nỗ lực kiểm soát bóng 64% - 36% và nhỉnh hơn về số cú dứt điểm 11-7 nhưng vẫn chưa thể có bàn gỡ. Trong khi đó, Bodo/Glimt tỏ ra sắc bén hơn hẳn với 3-4 lần dứt điểm trúng đích để giữ vững tỷ số 0-3.

77' Bodo/Glimt tung Maatta vào sân thay Bjorkan Phút 77, Bodo/Glimt có sự thay đổi nhân sự khi I. Maatta được tung vào sân thay cho F. Bjorkan . Trong thế trận đang dẫn 0-3 đầy an toàn, đội khách chủ động điều chỉnh đội hình nhằm duy trì thể lực và kiểm soát nhịp độ ở những phút cuối.

77' Bodo/Glimt tung J. Kitolano vào sân thay O. Blomberg Phút 77, Bodo/Glimt có sự thay đổi nhân sự khi J. Kitolano được tung vào sân thay cho O. Blomberg . Trong bối cảnh đang nắm lợi thế lớn với tỷ số 0-3, đội khách chủ động làm tươi mới đội hình để duy trì sự chủ động ở những phút cuối trận.

82' NEC Nijmegen tung A. Kabar vào sân thay D. Fonville Phút 82, NEC Nijmegen thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Kabar được tung vào sân thế chỗ cho D. Fonville . Trong thế bị dẫn 0-3, đây có thể là nỗ lực làm mới đội hình của đội chủ nhà trong những phút còn lại của trận đấu.

82' Phút 82: NEC Nijmegen rút T. Chery, tung G. Bras vào sân Phút 82, NEC Nijmegen thực hiện sự thay đổi nhân sự khi G. Bras được tung vào sân thay thế cho T. Chery . Trong thế bị Bodo/Glimt dẫn trước 0-3 ngay trên sân Stadion de Goffert, sự điều chỉnh này khó có thể giúp đội chủ nhà xoay chuyển tình thế khi thời gian còn lại là quá ít.

85' C. Bischoff nổ súng, NEC Nijmegen rút ngắn tỷ số 1-3 Phút 85, C. Bischoff dứt điểm thành công mang về bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-3 cho NEC Nijmegen. Dù kiểm soát bóng 68% và vượt trội về số lần dứt điểm (16 - 8), bàn thắng muộn màng này khó có thể giúp đội chủ nhà xoay chuyển tình thế.

88' NEC Nijmegen nỗ lực ép sân những phút cuối Đến phút 88, NEC Nijmegen dồn toàn lực dâng cao đội hình nhằm níu giữ hy vọng khi nắm tới 68% - 32% thời lượng kiểm soát bóng. Dù vượt trội ở chỉ số dứt điểm (16 - 8) cũng như phạt góc (6 - 2), đội chủ nhà vẫn chưa thể rút ngắn cách biệt và đành chấp nhận bị Bodo/Glimt dẫn 1-3.

90+2' J. Monteiro nhận thẻ vàng ở phút 90+2' Phút 90+2', J. Monteiro bên phía NEC Nijmegen phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi ở thời gian bù giờ. Sự nôn nóng hiện rõ trên gương mặt các cầu thủ chủ nhà khi họ vẫn đang bị Bodo/Glimt dẫn 1-3 dù đã nỗ lực tung ra tới 18 cú dứt điểm từ đầu trận.

90+3' V. Nielsen vào sân thay S. Fet ở phút 90+3' Ở phút 90+3', Bodo/Glimt thực hiện sự thay đổi nhân sự khi V. Nielsen được tung vào sân thế chỗ S. Fet . Đội khách đang chủ động làm chậm nhịp độ trận đấu nhằm bảo toàn lợi thế dẫn 1-3 trong những giây bù giờ cuối cùng.

90+3' Bodo/Glimt điều chỉnh nhân sự ở phút 90+3 Phút 90+3', Bodo/Glimt thực hiện sự thay đổi người khi J. Mvuka Mugisha được tung vào sân thay thế cho S. Auklend . Với lợi thế dẫn 1-3, đội khách chủ động giảm nhịp độ trận đấu để bảo vệ thành quả trong những phút bù giờ cuối cùng.

KT Kết thúc: NEC Nijmegen 1-3 Bodo/Glimt Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 03:55 20/08/2026

Đội hình chính thức NEC Nijmegen Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Dick Schreuder Bodo/Glimt Sơ đồ 4-3-3 · HLV Kjetil Knutsen 1 Gonzalo Crettaz 2 Brayann Pereira 21 Tobias Storm 24 Deveron Fonville 7 Emre Mor 6 Darko Nejašmić 20 Noe Lebreton 99 Clement Bischoff 9 Tjaronn Chery 10 Dušan Tadić 30 Bryan Linssen 12 Nikita Haikin 20 Fredrik Sjøvold 4 Odin Luras Bjørtuft 5 Haitam Aleesami 15 Fredrik André Bjørkan 8 Sondre Auklend 7 Patrick Berg 19 Sondre Fet 11 Ole Didrik Blomberg 9 Andreas Helmersen 10 Jens Petter Hauge Dự bị NEC Nijmegen 12 Nikolas Polster 5 Thomas Ouwejan 17 Bram Nuytinck 66 Almugera Kabar 73 Gabriel Brás 8 Isak Hansen Aarøen 11 Willum Thor Willumsson 19 Adam Tahaui 32 Vito van Crooij Bodo/Glimt 1 Julian Lund 43 Martin Lund Andersen 2 Villads Nielsen 25 Isak Dybvik Määttä 14 Ulrik Saltnes 16 Joshua Kitolano 22 Joel Mugisha Mvuka 32 Kasper Solhaug 17 Ola Brynhildsen Cập nhật đội hình lúc 01:31 20/08/2026

NEC Nijmegen Thống kê Bodo/Glimt 69% Kiểm soát bóng 31% 21 Dứt điểm 8 6 Trúng đích 4 7 Phạt góc 2 9 Phạm lỗi 11 0 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Haitam Aleesami Bodo/Glimt 1 bàn Sondre Fet Bodo/Glimt 1 bàn Andreas Helmersen Bodo/Glimt 1 bàn Clement Bischoff NEC Nijmegen 1 bàn Patrick Berg Bodo/Glimt 1 kiến tạo · điểm 7.5 Jens Petter Hauge Bodo/Glimt 1 kiến tạo · điểm 6.6

Màn so tài giữa NEC Nijmegen và Bodo/Glimt tại UEFA Champions League hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến kịch tính khi hai đội chạm trán lúc 02:00 ngày 20/08/2026 trên sân vận động Goffertstadion. Trận đấu này nằm trong khuôn khổ vòng loại trực tiếp, nơi không có chỗ cho những sai lầm bởi đội thắng sẽ giành vé đi tiếp trong khi đội thất bại sẽ chính thức bị loại.

Bối cảnh trận đấu và tính chất sinh tử

Khác với các trận đấu thuộc giai đoạn vòng bảng, cuộc đối đầu giữa NEC Nijmegen và Bodo/Glimt mang tính chất loại trực tiếp hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa với việc hai đội không còn cơ hội tính toán điểm số hay cải thiện thứ hạng. Tấm vé đi tiếp là mục tiêu duy nhất, khiến áp lực dành cho cả đại diện chủ nhà lẫn đội khách đều ở mức rất cao.

Được thi đấu trên sân nhà Goffertstadion mang lại điểm tựa tinh thần quan trọng cho NEC Nijmegen. Tuy nhiên, trước một đối thủ thi đấu đầy quyết tâm như Bodo/Glimt, sự tập trung trong từng thời điểm của trận đấu sẽ là yếu tố then chốt quyết định sự sống còn.

Phong độ tương đồng của hai đại diện

Nhìn vào phong độ gần đây, cả NEC Nijmegen và Bodo/Glimt đều sở hữu chuỗi thành tích hoàn toàn giống nhau. Trong 2 trận đấu gần nhất được ghi nhận, cả hai câu lạc bộ đều có được 1 trận thắng và 1 trận hòa (kết quả ở trận đấu gần đây nhất của cả hai đội đều là một trận hòa).

Việc cả hai đại diện duy trì sự ổn định và không để thua trong những lần ra quân vừa qua chứng tỏ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tâm lý cũng như lối chơi. Bên cạnh đó, sự cân bằng về mặt phong độ này dự báo một cuộc đọ sức chặt chẽ, nơi các cơ hội dù là nhỏ nhất cũng cần được tận dụng tối đa.

Dự đoán cục diện trận đấu

Bên cạnh yếu tố sân nhà, tinh thần thi đấu cẩn trọng sẽ được hai đội đặt lên hàng đầu. Do tính chất của một trận chiến loại trực tiếp, cả NEC Nijmegen và Bodo/Glimt nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với sự thận trọng nhất định nhằm tránh chịu bàn thua sớm. Lối chơi an toàn ở khu vực giữa sân có thể được ưu tiên trước khi hai đội gia tăng nhịp độ để tìm kiếm cơ hội dứt điểm.

Trong một trận đấu mang tính chất quyết định như thế này, đội bóng nào giữ được sự tỉnh táo và tận dụng tốt các tình huống cố định hoặc sai lầm từ đối phương sẽ sở hữu lợi thế lớn để giành quyền đi tiếp vào vòng trong.

NEC Nijmegen 5 trận gần nhất T T B H B 2 Trận 1-1-0 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới Bodo/Glimt 5 trận gần nhất T T H T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 6 Ghi (TB 3.0) 5 Thủng lưới

Tình hình lực lượng NEC Nijmegen ✚ K. Ogawa (Head Injury) ✚ S. Ouaissa (Muscle Injury) ✚ P. Sandler (Injury) ✚ P. Schuurs (Knee Injury) ✚ K. Ogawa (Head Injury) ✚ S. Ouaissa (Muscle Injury) ✚ P. Sandler (Injury) ✚ P. Schuurs (Knee Injury) Bodo/Glimt ✚ H. Evjen (Knee Injury) ✚ A. Mikkelsen (Groin Injury) ✚ I. Sjong (Injury) ✚ J. Gundersen (Injury) ✚ H. Evjen (Knee Injury) ✚ A. Mikkelsen (Groin Injury) ✚ I. Sjong (Injury) ✚ J. Gundersen (Injury)