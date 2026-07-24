Thất bại tại chung kết World Cup 2026: Cáo buộc đe dọa Messi và làn sóng thuyết âm mưu Truyền thông Argentina tiết lộ tuyển thủ bị đe dọa trước trận chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha, châm ngòi cho vô số nghi vấn gây chấn động dư luận.

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha không chỉ khép lại bằng kết quả trên sân cỏ mà còn châm ngòi cho một cơn bão truyền thông chưa từng có. Những cáo buộc về việc các ngôi sao Argentina, bao gồm Lionel Messi cùng gia đình, chịu áp lực đe dọa trước trận đấu đang khiến dư luận quốc tế rúng động.

Cáo buộc đe dọa và sóng gió nội bộ Liên đoàn Bóng đá Argentina

Theo tiết lộ từ chương trình "Somos Lovest" của Argentina, một số thành viên tuyển quốc gia và người thân đã phải chịu đựng sức ép tâm lý vô cùng lớn ngay trước thời điểm bước vào trận tranh cúp vô địch. Nguồn tin này xuất phát từ các quan chức thuộc Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) – những người đã đồng hành cùng đội tuyển suốt 45 ngày thi đấu tại Mỹ.

Các dẫn chương trình của "Somos Lovest" khẳng định áp lực này hướng tới mục đích ngăn cản Argentina bảo vệ ngai vàng World Cup. Bên cạnh đó, nội bộ AFA được cho là xuất hiện nhiều rạn nứt sâu sắc. Một số quan chức cấp cao tin rằng kết quả trận chung kết đã chịu ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài, dẫn đến nguy cơ bùng nổ cuộc khủng hoảng thượng tầng và có thể khép lại triều đại của Chủ tịch Claudio Tapia (Chiqui Tapia).

Tuy vậy, tính đến thời điểm hiện tại, cả AFA, FIFA lẫn Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) đều chưa phát đi bất kỳ thông báo chính thức nào. Mọi thông tin vẫn dừng lại ở mức tuyên bố đơn phương từ truyền thông địa phương và chưa có bằng chứng pháp lý xác thực.

13 giả thuyết bủa vằn thất bại của Argentina

Sự im lặng từ các cơ quan quản lý càng làm bùng nổ các cuộc thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội. Nhật báo Marca của Tây Ban Nha đã tổng hợp 13 giả thuyết nổi bật nhất được lan truyền rộng rãi trên TikTok, YouTube và X:

Tranh cãi công nghệ Goal-line: Cú phá bóng trên vạch vôi của Pau Cubarsí ở phút 120 bị nghi ngờ đã đi qua vạch cầu môn nhưng công nghệ bị can thiệp.

Cú phá bóng trên vạch vôi của Pau Cubarsí ở phút 120 bị nghi ngờ đã đi qua vạch cầu môn nhưng công nghệ bị can thiệp. Kiểm tra doping bất thường: FIFA bị tố tiến hành kiểm tra chất cấm sát giờ thi đấu nhằm gây ức chế tâm lý cho dàn sao Nam Mỹ.

FIFA bị tố tiến hành kiểm tra chất cấm sát giờ thi đấu nhằm gây ức chế tâm lý cho dàn sao Nam Mỹ. Yếu tố địa chính trị: Những căng thẳng liên quan đến vấn đề quần đảo Malvinas khiến các cầu thủ như Lisandro Martinez hay Romero gặp chấn thương hoặc chịu sức ép ngoài lề.

Những căng thẳng liên quan đến vấn đề quần đảo Malvinas khiến các cầu thủ như Lisandro Martinez hay Romero gặp chấn thương hoặc chịu sức ép ngoài lề. Tính toán thương mại của FIFA: Giả thuyết cho rằng FIFA muốn đưa danh hiệu về châu Âu để tối ưu hóa doanh thu truyền hình thay vì để một đội bóng bảo vệ thành công chức vô địch hai kỳ liên tiếp.

Giả thuyết cho rằng FIFA muốn đưa danh hiệu về châu Âu để tối ưu hóa doanh thu truyền hình thay vì để một đội bóng bảo vệ thành công chức vô địch hai kỳ liên tiếp. Thỏa thuận chính trị thượng tầng: Nghi vấn xoay quanh việc Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đạt thỏa thuận với UEFA nhằm tích lũy lá phiếu bầu cử năm 2027.

Nghi vấn xoay quanh việc Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đạt thỏa thuận với UEFA nhằm tích lũy lá phiếu bầu cử năm 2027. Tin đồn về Chủ tịch AFA: Thông tin thất thế hoặc tin đồn vô căn cứ về việc FBI can thiệp đối với Chủ tịch Claudio Tapia trước giờ bóng lăn làm hoảng loạn tinh thần toàn đội.

Thông tin thất thế hoặc tin đồn vô căn cứ về việc FBI can thiệp đối với Chủ tịch Claudio Tapia trước giờ bóng lăn làm hoảng loạn tinh thần toàn đội. Các luận điệu tâm linh và điều hành: Từ việc thêu dệt các câu chuyện xung quanh bức ảnh kỷ niệm giữa Lionel Messi và Lamine Yamal, cho đến những nghi vấn về phong độ thi đấu dưới sức của Argentina hay quyết định điều hành từ trọng tài Slavko Vincic.

Dù phần lớn các giả thuyết đều thiếu căn cứ khoa học và thực tiễn, phản ứng gay gắt cùng bầu không khí u uất sau trận chung kết cho thấy thất bại này đã để lại một vết thương quá lớn đối với bóng đá Argentina.