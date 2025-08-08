An ninh trật tự Theo chân CSGT một ngày trên quốc lộ 1A Đầu tháng 8, quốc lộ 1A bỏng rát mặt đường. Giữa dòng xe tấp nập, những chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn bám đường, giữ gìn trật tự an toàn giao thông cho tuyến đường huyết mạch.



Tuần tra khép kín

Quốc lộ 1A từ lâu đã được xem là trục xương sống của mạng lưới giao thông quốc gia. Trên đoạn qua Lâm Đồng, tuyến đường này không chỉ phục vụ giao thương Bắc - Nam mà còn đảm nhiệm vai trò then chốt trong phát triển kinh tế, vận chuyển nông sản, hàng hóa. Theo ghi nhận của chúng tôi, thời điểm từ sáng đến đầu giờ chiều là lúc lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến.

CSGT đường bộ số 3 nhắc nhở một tài xế

Các xe container, xe tải cỡ lớn chiếm gần một nửa dòng phương tiện qua lại, chen chúc giữa những xe khách, xe con và xe máy của người dân địa phương. Áp lực giao thông không chỉ đến từ lưu lượng, mà còn từ tính chất hỗn hợp của dòng phương tiện, cộng thêm mặt đường nhiều đoạn xuống cấp, thiếu điểm dừng kỹ thuật và không có làn khẩn cấp. Tất cả khiến nguy cơ tai nạn luôn rình rập, nhất là vào những giờ cao điểm hoặc ban đêm.

Trung tá Đinh Anh Tuấn - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh chia sẻ: “Chúng tôi tổ chức tuần tra khép kín địa bàn theo ca kíp, 24/24 h. Trọng tâm là kiểm soát tốc độ, tải trọng, nồng độ cồn, chất kích thích và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông”. Trong ca tuần tra buổi trưa, chỉ trong vòng chưa đến một tiếng, tổ công tác đã phát hiện 3 trường hợp vi phạm tốc độ, 1 trường hợp xe tải chở hàng vượt quá tải trọng cho phép và 1 xe khách thiếu bình chữa cháy theo quy định. Mỗi trường hợp đều được xử lý nhanh gọn, dứt khoát, không có ngoại lệ.

Tài xế nào vi phạm cũng phải dừng xe, ký biên bản và nhận thông báo xử phạt tại chỗ. Không chỉ xử phạt, tổ công tác còn phát tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn tài xế các quy định an toàn mới và nhắc nhở bằng lời. Những chi tiết tưởng như nhỏ ấy lại thể hiện rõ tinh thần phục vụ, thái độ mềm mỏng nhưng kiên quyết của lực lượng CSGT.



Người dân đồng hành

Dọc tuyến đường, không khó để bắt gặp sự hợp tác tích cực từ người tham gia giao thông. Anh Đinh Văn Linh - tài xế container quê ở Nghệ An chia sẻ: “Ngày trước, tôi hay thấy mấy xe chạy vượt tốc độ, chạy ẩu. Giờ thì ai cũng dè chừng, tuân thủ hơn vì CSGT làm gắt. Tụi tôi cũng đỡ mệt vì không bị kẹt xe do tai nạn”. Còn chị Nguyễn Thị Hòa, một tiểu thương sống tại xã Hàm Thuận Nam nói: “Lúc trước, ra quốc lộ là nơm nớp lo tai nạn. Nay thấy cảnh sát làm nhiệm vụ suốt, mấy xe lớn cũng bớt chạy ẩu hơn. Người dân như tôi thấy yên tâm hơn nhiều”.

Chính nhờ sự phối hợp giữa lực lượng chức năng và người dân mà tình hình trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 1A qua tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Theo thống kê từ Phòng CSGT - Công an tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tuyến xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông, giảm 21 vụ so với cùng kỳ năm trước. Số người bị thương cũng giảm mạnh từ 63 xuống còn 37. Tuy nhiên, đáng tiếc là số người tử vong vẫn tăng nhẹ, từ 25 lên 29 người, cho thấy mỗi vụ tai nạn xảy ra đều để lại hậu quả nghiêm trọng.



Nâng cao văn hóa giao thông

Dù kết quả tích cực đã rõ, nhưng vẫn còn nhiều thách thức đặt ra trong công tác bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ huyết mạch này. Trong đó, vấn đề hạ tầng xuống cấp, thiếu các điểm dừng nghỉ, làn thoát hiểm và hệ thống đèn chiếu sáng ở một số đoạn đang gây khó cho công tác điều tiết giao thông. Bên cạnh đó, việc giám sát vi phạm bằng công nghệ chưa được phủ rộng cũng khiến việc phát hiện và xử lý gặp hạn chế.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế ô tô trên quốc lộ 1A

Trong thời gian tới, lực lượng CSGT Lâm Đồng sẽ tiếp tục đổi mới trong cách làm, đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ vào giám sát và xử lý vi phạm. Đồng thời, mở rộng các kênh tuyên truyền qua mạng xã hội, phát thanh địa phương và trực tiếp tại bến xe, trạm dừng để nâng cao ý thức người dân. “Tai nạn giảm không chỉ nhờ vào tuần tra hay xử phạt, mà còn nhờ thay đổi trong nhận thức của người dân. Khi mỗi người biết tự bảo vệ mình, nhường nhịn người khác, thì tai nạn sẽ bớt đi rất nhiều”, một cán bộ trong tổ công tác nói khi bước vào ca tuần tra tiếp theo.

Mỗi ngày, hàng chục ngàn lượt phương tiện vẫn lăn bánh trên tuyến quốc lộ 1A. Và mỗi ngày, những chiến sĩ CSGT vẫn mặc nắng mưa, đứng giữa bụi đường để giữ cho tuyến đường huyết mạch ấy luôn an toàn, thông suốt bởi phía sau mỗi chiếc xe, mỗi cái bấm còi… là sinh mạng, là gia đình, là sự sống.