Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết thị trường năng lượng là tâm điểm chú ý của giới đầu tư trong nước và thế giới trong phiên giao dịch ngày hôm qua khi đi ngược chiều với xu hướng của toàn thị trường. 4 trên 5 mặt hàng của nhóm đã đóng cửa trong sắc đỏ.

Trên thị trường năng lượng, theo ghi nhận từ MXV, thị trường năng lượng trong phiên hôm qua chứng kiến sắc đỏ áp đảo trên bảng giá với 4 trên 5 mặt hàng đồng loạt suy yếu. Trong đó, giá dầu Brent đã rơi xuống mức thấp nhất trong vòng một tuần qua, dừng ở mốc 68,8 USD/thùng, tương ứng với mức giảm 1,31%, giá dầu WTI cũng không năm ngoài xu hướng khi đánh mất hơn 1,5% về mức 66,29 USD/thùng.

Nguyên nhân chính gây sức ép lên thị trường dầu mỏ trong phiên hôm qua đến từ quyết định của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) tiếp tục duy trì kế hoạch tăng sản lượng thêm 547.000 thùng/ngày trong tháng 9. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp trực tuyến ngày 3/8 với sự tham gia của tám thành viên chủ chốt gồm Saudi Arabia, Nga, Iraq, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman.

Sau động thái mới nhất này, OPEC+ đã hoàn tất việc đảo ngược toàn bộ các quyết định cắt giảm sản lượng được áp dụng trong năm 2023, với tổng quy mô lên tới 2,2 triệu thùng/ngày. Bên cạnh đó, OPEC+ cũng thông báo mức tăng sản lượng bổ sung riêng cho UAE, nâng tổng mức tăng lên 2,5 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 2,4% nhu cầu dầu thô toàn cầu hiện nay.

Trong tuyên bố sau cuộc họp, OPEC+ nhấn mạnh rằng quyết định này được dựa trên nền tảng thị trường vận hành lành mạnh và lượng dự trữ dầu tại nhiều quốc gia đang ở mức thấp. Đồng thời, nhiều ý kiến cho rằng đây là bước đi nhằm mở rộng thị phần trong bối cảnh Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo về sự sụt giảm nguồn cung dầu thô từ Mỹ trong phần còn lại của năm 2025.

Nguồn: XMV

Tuy nhiên, quyết định của OPEC+ cũng đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng dư thừa nguồn cung dầu trên toàn cầu, khi đi kèm với đó là những dự báo về khả năng sụt giảm mạnh nhu cầu năng lượng. Trong dự báo mới nhất về giá dầu, Ngân hàng Goldman Sachs, dù vẫn giữ nguyên dự đoán so với lần dự báo trước đó, cũng đã cảnh báo về khả năng tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm nay sẽ giảm 800.000 thùng/ngày.

Nguyên nhân được Goldman Sachs chỉ ra là do các chính sách thuế quan từ Nhà Trắng và triển vọng kinh tế vĩ mô không sáng sủa ở nền kinh tế lớn nhất thế giới. Thêm vào đó, sự xáo trộn trong nội bộ Washington đã khiến các nhà đầu tư tìm đến các kênh trú ẩn an toàn hơn, trong bối cảnh quan ngại về triển vọng kinh tế u ám làm suy yếu nhu cầu năng lượng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong dữ liệu được công bố bởi EIA vào ngày 31/7, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu bán lẻ tại Mỹ trong tháng 5 tiếp tục rơi xuống mức thấp kể từ năm 2020, mặc cho giá dầu đã giảm sâu trong khoảng thời gian đó. Nhiều phân tích cho rằng, khởi đầu chậm chạp này cho mùa cao điểm di chuyển của người dân có thể do những bất ổn trong những chính sách được Nhà Trắng công bố vào thời điểm đó.

Đối với nhóm nguyên liệu công nghiệp, tuy nhiên, trái ngược với bức tranh chung ảm đạm, nhóm nguyên liệu công nghiệp lại ghi nhận điểm sáng nổi bật nhờ đà phục hồi mạnh mẽ của giá cà phê. Cụ thể, giá cà-phê Arabica tăng hơn 1,5% lên mức 6.361 USD/tấn, trong khi cà-phê Robusta bật tăng gần 3%, đạt 3.421 USD/tấn - mức cao trong nhiều phiên trở lại đây.

Nguồn: MXV

Theo MXV, đà tăng của giá cà-phê thế giới được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ đồng real Brazil liên tục tăng giá trong hai phiên gần đây, tổng cộng tăng 1,8% so với USD. Điều này khiến hoạt động xuất khẩu cà-phê của nước này kém hấp dẫn hơn, từ đó tạo lực đẩy cho giá. Cùng với đó, tâm lý thận trọng khi bán ra của nông dân Brazil do giá nội địa vẫn ở mức thấp càng làm nguồn cung bị siết chặt. Thực tế, báo cáo mới nhất từ Cecafe cho thấy, xuất khẩu cà phê nhân xô của Brazil trong tháng 7 chỉ đạt 2,43 triệu bao loại 60kg, giảm tới 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tình trạng khan hiếm nguồn cung không chỉ xảy ra tại Brazil. Tại Việt Nam, nông dân cũng có xu hướng “găm hàng” khi giá nội địa chưa đủ hấp dẫn. Điều này khiến hoạt động thu mua gặp nhiều khó khăn. Ghi nhận sáng nay 5/8, giá cà-phê trong nước dao động quanh mức 99.700 – 100.500 đồng/kg, tăng từ 200 – 500 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Trong khi đó, vụ thu hoạch tại Brazil đang bước vào giai đoạn cuối. Theo báo cáo mới nhất từ các thành viên thuộc Capal Cooperativa Agroindustrial, 85% diện tích tại Paraná và São Paulo đã được thu hoạch, tương đương khoảng 11.400 hecta tính đến tuần trước. Mặc dù năm nay nằm trong chu kỳ “hai năm một lần” với sản lượng trái thấp hơn theo đặc điểm sinh học của cây cà-phê, nhưng triển vọng về năng suất trung bình vẫn duy trì ổn định và đáp ứng kỳ vọng cho giai đoạn hiện tại.