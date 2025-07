Thời gian nghĩa vụ quân sự được tính hưởng những chế độ gì?

Ông Đào Văn Điều đi nghĩa vụ quân sự 2 năm, xuất ngũ năm 1993, sau đó làm công chức nhà nước từ tháng 12/1995 đến nay. Ông Điều hỏi, thời gian ông thực hiện nghĩa vụ quân sự có được cộng nối vào thời gian nâng lương và đóng BHXH theo Thông tư số 03/2021/TT-BNV không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Ngày 29/6/2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 về hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2021.

Theo đó, thời gian ông Đào Văn Điều tham gia nghĩa vụ quân sự theo Luật Nghĩa vụ quân sự trước ngày Thông tư số 03/2021/TT-BNV có hiệu lực thì không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông Điều liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

Về tính cộng nối thời gian công tác trong quân đội để hưởng BHXH, căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP ngày 25/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, người lao động có thời gian công tác là quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15/12/1993, sau đó làm việc có tham gia BHXH bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (bao gồm cả người làm việc tại y tế xã, phường, thị trấn, giáo viên mần non hoặc giữ các chức danh ở xã, phường, thị trấn, giáo viên mần non hoặc người giữ các chức danh ở xã, phường, thị trấn trước ngày 1/1/1995 đã được tính là thời gian đã đóng BHXH) và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động mà không hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại khoản này thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội, công an trước đó với thời gian công tác có đóng BHXH sau này để tính hưởng BHXH.

