Thể thao 360 Thống kê bàn thắng Timor Leste vs Việt Nam: Đối thủ thủng lưới 11 lần, Xuân Son có mở khóa? Thống kê bàn thắng Timor Leste vs Việt Nam cho thấy đội bóng áo đỏ đang sở hữu hiệu suất 3,4 bàn mỗi trận, còn đối thủ đã nhận 11 bàn thua trong năm lần ra sân gần nhất.

Trận đấu giữa Timor Leste và Việt Nam tại lượt trận đầu tiên bảng A AFF Cup 2026 diễn ra lúc 20h30 ngày 24/7 trên sân Chonburi, Thái Lan. Cuộc so tài được truyền hình trực tiếp trên VTV6.

Timor Leste vs Việt Nam: Một trận đấu, hai mục tiêu khác biệt

Đội tuyển Việt Nam bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch AFF Cup bằng cuộc đối đầu với Timor Leste. Trong bảng đấu còn có Indonesia, Singapore và Campuchia, ba điểm ở trận ra quân là mục tiêu quan trọng nhưng chưa phải yêu cầu duy nhất dành cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Với thể thức cạnh tranh thứ hạng tại vòng bảng, đội bóng áo đỏ cần hướng tới một chiến thắng đủ cách biệt để tạo lợi thế về hiệu số. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam hoàn thiện cách vận hành hàng công trước khi bước vào những cuộc đấu có độ khó cao hơn.

Timor Leste góp mặt ở vòng bảng sau khi vượt qua Brunei với tổng tỷ số 6-1 tại vòng play-off. Đội bóng của HLV Pedro Alves Salazar thắng 3-0 ở lượt đi và tiếp tục giành kết quả 3-1 trong trận lượt về.

Oatnasio da Silva ghi bàn ở cả hai lượt trận, còn Claudio Osorio, João Rangel và Zenivio Mota cũng đóng góp vào sức tấn công. Dù vậy, khoảng cách về chất lượng đội hình, kinh nghiệm và khả năng kiểm soát trận đấu giữa Timor Leste với Việt Nam vẫn khá lớn.

Thống kê bàn thắng Timor Leste trước trận gặp Việt Nam

Timor Leste ghi tám bàn trong năm trận gần nhất, đạt hiệu suất trung bình 1,6 bàn mỗi trận. Sáu trong số đó xuất hiện qua hai cuộc đối đầu với Brunei tại vòng play-off AFF Cup.

Ở ba trận còn lại gặp Maldives, Tajikistan và Philippines, Timor Leste chỉ có hai pha lập công nhưng phải nhận tổng cộng 10 bàn thua. Số liệu này cho thấy hàng công của họ có thể tận dụng cơ hội trước những đối thủ vừa tầm, song gặp nhiều khó khăn khi phải đối diện các đội tuyển có khả năng tổ chức tốt hơn.

Hàng phòng ngự Timor Leste đã để lọt lưới 11 lần trong năm trận, tương đương 2,2 bàn thua mỗi trận. Cả năm cuộc đấu đều xuất hiện ít nhất ba bàn, đưa tổng số pha lập công lên 19, trung bình 3,8 bàn mỗi trận.

Điểm yếu đáng chú ý nằm ở khả năng giữ cự ly khi hai hậu vệ biên dâng cao. Những khoảng trống xuất hiện sau lưng hàng phòng ngự có thể trở thành khu vực để các cầu thủ chạy cánh Việt Nam khai thác bằng những pha đổi hướng hoặc chuyền bóng ra phía sau tuyến cuối.

Timor Leste cũng chưa duy trì được sự ổn định trong thời điểm chuyển từ tấn công sang phòng ngự. Khi mất bóng ở giữa sân, các tiền vệ của họ thường không kịp lùi về che chắn khu vực trước vòng cấm.

João Pedro và các mũi tấn công của Timor Leste

Lối chơi của Timor Leste chủ yếu dựa vào những đường chuyền dài, khả năng đưa bóng ra biên và hoạt động độc lập của João Pedro. Tiền đạo này có thể di chuyển rộng, tranh chấp và tìm kiếm khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Claudio Osorio cùng Tristan Xavi Arrarte là những phương án hỗ trợ từ hai hành lang. Timor Leste có thể tìm cơ hội bằng các tình huống chuyển trạng thái nhanh nếu Việt Nam đẩy đội hình lên quá cao.

Dù vậy, đội bóng của HLV Pedro Alves Salazar khó duy trì sức ép trong thời gian dài. Nếu bị Việt Nam kiểm soát khu vực trung tuyến, João Pedro có nguy cơ rơi vào trạng thái đơn độc và phải nhận bóng ở quá xa khung thành.

Các tình huống cố định cũng là phương án Timor Leste có thể sử dụng. Với tương quan lực lượng hiện tại, những quả phạt hoặc phạt góc có thể mang đến cơ hội rõ ràng hơn so với việc tổ chức tấn công liên tục bằng bóng sống.

Thống kê bàn thắng Việt Nam trước trận gặp Timor Leste

Việt Nam toàn thắng năm lần ra sân gần đây, ghi tổng cộng 17 bàn và chỉ nhận ba bàn thua. Hiệu suất trung bình của đội bóng áo đỏ đạt 3,4 bàn mỗi trận, cao hơn gấp đôi con số 1,6 bàn của Timor Leste.

Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có hai lần giữ sạch lưới trong chuỗi trận này. Tổng số bàn xuất hiện là 20, trung bình bốn bàn mỗi trận và cả năm cuộc đấu đều khép lại với ít nhất ba pha lập công.

Trước khi bước vào AFF Cup 2026, Việt Nam giành chiến thắng trong ba trận đấu tập tại Hàn Quốc trước Siheung Citizen, Yongin và Gangwon. Đội bóng áo đỏ sau đó đánh bại Myanmar 4-0 trong màn tổng duyệt tại Thái Nguyên.

Chuỗi kết quả tích cực giúp các cầu thủ duy trì cảm giác ghi bàn và sự tự tin khi xử lý ở khu vực một phần ba sân cuối cùng. Việt Nam không chỉ có khả năng đưa bóng vào vòng cấm mà còn sở hữu nhiều cầu thủ có thể dứt điểm từ tuyến hai.

Khả năng kiểm soát bóng của Quang Hải và Hoàng Đức sẽ giúp đội tuyển chủ động lựa chọn thời điểm tăng tốc. Khi Timor Leste lùi thấp, Việt Nam có thể luân chuyển bóng sang hai biên trước khi thực hiện những pha căng ngang hoặc trả ngược vào trung lộ.

Xuân Son, Hoàng Hên và các mũi công của Việt Nam

Sự trở lại của Nguyễn Xuân Son mang đến cho Việt Nam một trung phong giàu sức mạnh, có khả năng tì đè và dứt điểm đa dạng. Tiền đạo này có thể trở thành điểm đến cho các đường chuyền trực diện, đồng thời kéo trung vệ đối phương khỏi vị trí.

Xuân Son đặc biệt nguy hiểm trong vòng cấm nhờ khả năng chọn điểm rơi và xử lý nhanh. Trước một hàng thủ đã nhận 11 bàn trong năm trận, những tình huống áp sát khung thành của anh có thể tạo ra khác biệt sớm.

Hoàng Hên là phương án bổ sung cho các pha phối hợp ở tốc độ cao. Khả năng di chuyển linh hoạt của cầu thủ này có thể buộc hàng phòng ngự Timor Leste phải liên tục thay đổi vị trí kèm người.

Nguyễn Tài Lộc và Nguyễn Đình Bắc mang đến tốc độ ở hai hành lang. Nếu được sử dụng, họ có thể khai thác khoảng trống phía sau các hậu vệ biên Timor Leste bằng những pha bứt tốc hoặc đổi cánh nhanh.

Quang Hải đóng vai trò kết nối và thực hiện đường chuyền quyết định. Tiền vệ này cũng có thể tạo nguy hiểm bằng các tình huống đá phạt, sút xa hoặc đưa bóng vào khu vực giữa trung vệ với hậu vệ biên.

Nguyễn Hoàng Đức giúp Việt Nam duy trì nhịp độ ở tuyến giữa. Khả năng thoát pressing và chuyền bóng xuyên tuyến của anh sẽ là chìa khóa để đội bóng áo đỏ phá vỡ lớp phòng ngự đầu tiên của đối thủ.

So sánh hỏa lực Timor Leste vs Việt Nam

Hai đội ghi tổng cộng 25 bàn trong năm trận gần nhất. Việt Nam đóng góp 17 pha lập công, còn Timor Leste có tám bàn.

Khoảng cách rõ rệt nhất nằm ở khả năng duy trì hiệu suất trước những đối thủ có chất lượng khác nhau. Timor Leste ghi sáu trong tám bàn qua hai trận gặp Brunei, còn Việt Nam giữ mức trung bình 3,4 bàn trong suốt chuỗi năm chiến thắng.

Hàng thủ cũng tạo ra sự chênh lệch lớn. Việt Nam chỉ nhận ba bàn thua và có hai trận giữ sạch lưới, còn Timor Leste để đối phương ghi 11 bàn.

Đội bóng áo đỏ được dự báo kiểm soát phần lớn thời lượng bóng, tổ chức tấn công trên phần sân đối phương và buộc Timor Leste phải lùi sâu. Câu hỏi lớn nhất không nằm ở khả năng Việt Nam tạo cơ hội, mà là thời điểm thầy trò HLV Kim Sang Sik có thể ghi bàn mở tỷ số.

Nếu có bàn thắng sớm, thế trận nhiều khả năng trở nên thuận lợi hơn cho Việt Nam. Timor Leste sẽ phải dâng đội hình tìm bàn gỡ, qua đó để lộ thêm khoảng trống cho Xuân Son, Hoàng Hên và các cầu thủ chạy cánh khai thác.

Dự đoán số bàn thắng Timor Leste vs Việt Nam

Cả năm trận gần nhất của Timor Leste đều xuất hiện ít nhất ba bàn. Các cuộc đấu của Việt Nam trong cùng giai đoạn cũng có từ ba pha lập công trở lên.

Dữ liệu của hai đội cùng hướng tới một trận đấu có nhiều bàn thắng. Timor Leste phòng ngự chưa chắc chắn, còn Việt Nam sở hữu nhiều phương án tiếp cận khung thành và đang duy trì hiệu suất cao.

Tính chất trận mở màn có thể khiến đội bóng áo đỏ thận trọng trong những phút đầu. Tuy nhiên, ưu thế về khả năng kiểm soát và chất lượng cá nhân đủ giúp Việt Nam tạo sức ép liên tục sau khi ổn định nhịp độ.

Timor Leste có thể tìm kiếm cơ hội từ bóng dài hoặc tình huống cố định, nhưng khả năng ghi bàn phụ thuộc lớn vào việc họ có vượt qua được lớp pressing của Việt Nam hay không.

Dự đoán tổng bàn thắng: Từ 3 bàn trở lên.

Dự đoán thẻ phạt Timor Leste vs Việt Nam

Việt Nam được dự báo sở hữu bóng nhiều hơn và chủ động tổ chức tấn công bên phần sân đối phương. Timor Leste có thể phải sử dụng các pha phạm lỗi chiến thuật để ngăn Quang Hải, Hoàng Hên hoặc các cầu thủ chạy cánh tăng tốc.

Khả năng giữ cự ly chưa ổn định cũng khiến hàng phòng ngự Timor Leste dễ rơi vào thế bị động. Các hậu vệ và tiền vệ phòng ngự của đội bóng này nhiều khả năng là những người phải thực hiện nhiều tình huống can thiệp nhất.

Việt Nam thường hạn chế được số pha phạm lỗi khi đối đầu những đội bị đánh giá thấp hơn nhờ khả năng kiểm soát bóng. Trận đấu cũng không mang tính chất kình địch, còn hai đội chưa từng gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Kịch bản phù hợp là trận đấu xuất hiện khoảng 2–4 thẻ, với phần lớn thuộc về Timor Leste.

Dự đoán tổng thẻ phạt: Không quá 4 thẻ.

Tình hình lực lượng Timor Leste vs Việt Nam

Timor Leste không ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng chú ý và có thể sử dụng những lựa chọn tốt nhất.

Việt Nam cũng sở hữu đầy đủ lực lượng quan trọng. HLV Kim Sang Sik có nhiều phương án bố trí nhân sự ở hàng tiền vệ và hàng công.

Đội hình dự kiến Timor Leste vs Việt Nam

Timor Leste: Dylan Jose Niski; Juvito Moniz, Joao Varudo, Ryan Harris Jom, Anizo Correia; Palomito Ribeiro, Natalino de Jesus; Claudio Osorio, Tristan Xavi Arrarte, Luís Figo; Joao Pedro.

Việt Nam: Patrik Lê Giang; Hồ Tấn Tài, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu; Trương Tiến Anh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tài Lộc; Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son.

Phong độ và lịch sử đối đầu Timor Leste vs Việt Nam

Timor Leste thắng hai và thua ba trong năm trận gần nhất. Đội bóng này ghi tám bàn nhưng phải nhận 11 bàn thua.

Việt Nam toàn thắng năm lần ra sân vừa qua, ghi 17 bàn và chỉ để lọt lưới ba lần. Phong độ ổn định cùng chiều sâu đội hình giúp đội bóng áo đỏ được đánh giá cao hơn rõ rệt.

Hai đội chưa từng đối đầu ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Trận đấu tại Chonburi vì thế sẽ mở ra chương đầu tiên trong lịch sử gặp nhau giữa Timor Leste và Việt Nam.

Dự đoán tỷ số Timor Leste vs Việt Nam

Timor Leste có thể lựa chọn khối phòng ngự thấp, tập trung số đông cầu thủ trước vòng cấm và chờ cơ hội phản công. Dù vậy, hệ thống này khó đứng vững nếu Việt Nam duy trì tốc độ luân chuyển bóng và khai thác tốt hai hành lang.

Sự hiện diện của Xuân Son giúp đội bóng áo đỏ có thêm một điểm đến rõ ràng trong vòng cấm. Quang Hải, Hoàng Đức và Hoàng Hên cũng đủ khả năng tạo ra khác biệt bằng những pha xử lý cá nhân.

Việt Nam có cơ sở để kiểm soát thế trận, ghi bàn trong hiệp một và tiếp tục gia tăng cách biệt sau giờ nghỉ. Một chiến thắng đậm sẽ giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik hoàn thành mục tiêu ba điểm, đồng thời tạo lợi thế về hiệu số tại bảng A.

Dự đoán: Timor Leste 0-4 Việt Nam.