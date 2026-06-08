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    Thống kê trận đấu Brann 0-1 Apollon Limassol: A. Ozbolt tỏa sáng, Apollon Limassol giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn06/08/2026 01:55

    Apollon Limassol vượt qua Brann với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    22'
    A. Ozbolt
    Apollon Limassol
    Thẻ phạt
    45'
    A. Ozbolt
    Apollon Limassol
    47'
    N. Castro
    Brann
    78'
    P. Kuhn
    Apollon Limassol
    90+2'
    K. Eriksen
    Brann
    Đồ thị diễn biến
    BrannHT 45'Apollon Limassol

    Thống kê trận đấu

    BrannThống kêApollon Limassol
    0%
    Kiểm soát bóng
    0%
    1
    Trúng đích
    3
    6
    Phạt góc
    4
    12
    Phạm lỗi
    10
    3
    Việt vị
    0

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Brann
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Eirik Horneland
    Apollon Limassol
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Hernan Losada
    1
    Mathias Dyngeland
    21
    Denzel De Roeve
    3
    Fredrik Pallesen Knudsen
    23
    Thore Pedersen
    17
    Joachim Soltvedt
    10
    Kristall Máni Ingason
    18
    Jacob Lungi Sørensen
    19
    Eggert Aron Guðmundsson
    16
    Kristian Eriksen
    29
    Noah Jean Holm
    9
    Niklas Castro
    22
    Philipp Kühn
    76
    Bruno Gaspar
    37
    Leonidas Konomis
    44
    Josef Kvida
    14
    Giorgos Malekkidis
    5
    Morgan Brown
    27
    Gaetan Weissbeck
    77
    Ivan Ljubić
    30
    Dani Escriche
    9
    Alen Ožbolt
    23
    Brandon Thomas
    Dự bị
    Brann
    12 Simen Vidtun Nilsen36 Håkon Melås Hellesøy6 Cheick Mbacke Diop20 Vetle Dragsnes25 Niklas Jensen Wassberg32 Markus Haaland11 Bård Finne22 Sævar Atli Magnússon26 Rabbi Matondo
    Apollon Limassol
    4 Emanuel Aiwu41 Peter Leeuwenburgh19 Nearchos Zinonos26 Antreas Shikkis38 Konstantinos Balogiannis10 Garry Rodrigues11 Evangelos Andreou18 Andreas Athanasiou20 Danilo Špoljarić

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 22: A. Ozbolt lập công cho Apollon Limassol

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Brann
    5 trận gần nhất
    BTTBH
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 2.5)
    3
    Thủng lưới
    Apollon Limassol
    5 trận gần nhất
    TTTHT
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    7
    Ghi (TB 3.5)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    2K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    3E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    4RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    5N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2K. HorváthK. HorváthPaks2 kiến tạo
    3M. FischerM. FischerAustria Vienna2 kiến tạo
    4M. GodtsM. GodtsAjax2 kiến tạo
    5B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Brann 0-1 Apollon Limassol: A. Ozbolt tỏa sáng, Apollon Limassol giành trọn 3 điểm
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