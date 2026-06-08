Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
22'
A. Ozbolt
Apollon Limassol
Thẻ phạt
45'
A. Ozbolt
Apollon Limassol
Đồ thị diễn biến
BrannHT 45'Apollon Limassol
Thống kê trận đấu
BrannThống kêApollon Limassol
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Brann
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Eirik Horneland
Apollon Limassol
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Hernan Losada
3
Fredrik Pallesen Knudsen
19
Eggert Aron Guðmundsson
Dự bị
Brann
12 Simen Vidtun Nilsen36 Håkon Melås Hellesøy6 Cheick Mbacke Diop20 Vetle Dragsnes25 Niklas Jensen Wassberg32 Markus Haaland11 Bård Finne22 Sævar Atli Magnússon26 Rabbi Matondo
Apollon Limassol
4 Emanuel Aiwu41 Peter Leeuwenburgh19 Nearchos Zinonos26 Antreas Shikkis38 Konstantinos Balogiannis10 Garry Rodrigues11 Evangelos Andreou18 Andreas Athanasiou20 Danilo Špoljarić
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 22: A. Ozbolt lập công cho Apollon Limassol
Phong độ & thống kê mùa giải
Brann
5 trận gần nhất
BTTBH
Apollon Limassol
5 trận gần nhất
TTTHT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)