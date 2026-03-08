Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
16'
Soknet Hav — kiến tạo Phat Sokha
Campuchia
63'
Soknet Hav — kiến tạo Mon Vanda
Campuchia
Đồ thị diễn biến
CampuchiaHT 45'Đông Timor
Thống kê trận đấu
CampuchiaThống kêĐông Timor
Campuchia vượt trội về số cú sút trúng đích (8).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Soknet Hav
Campuchia
2 bàn
M
Mon Vanda
Campuchia
1 kiến tạo
S
Sokmeng Chea
Campuchia
1 kiến tạo
Kimhuy Hul
Campuchia
Điểm 7.45
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
6
João Manuel de Jesus Varudo Afon
17
Liam Fernando Farrugia de Olivei
11
Zenivio Morientes Gostavo Concei
14
Zion Plinio Daniel Bessie Cruz
Dự bị
Campuchia
1 Koy Salim3 Dimong Sophal11 Mon Rado12 Suhana Sos13 Chenmakara Nu15 Tum Makara21 Ly Heng Reth23 Sovann Makara Sin25 Mon Vanda
Đông Timor
4 Anizo Correia5 Juvito Moniz7 Luís Figo12 Alexandre Oscar Lima Quintao15 Palomito António Caffin Ribeiro19 Corsino Lemos20 Egidio Lurio21 Angenuco Viegas22 Vabio Canavaro Araújo Santos Pir
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 16: Soknet Hav lập công cho Campuchia (kiến tạo: Phat Sokha)
Phút 63: Soknet Hav lập công cho Campuchia (kiến tạo: Mon Vanda)
Phút 90: Mon Rado lập công cho Campuchia
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Campuchia · 4 thắng0 hòaĐông Timor · 1 thắng
17/12/2024
Campuchia
2 - 1
Đông Timor
CAM
21/10/2016
Campuchia
3 - 2
Đông Timor
CAM
16/10/2014
Đông Timor
2 - 3
Campuchia
CAM
05/10/2012
Campuchia
1 - 5
Đông Timor
ĐT
24/10/2010
Campuchia
4 - 2
Đông Timor
CAM
Phong độ & thống kê mùa giải
Campuchia
5 trận gần nhất
TBB
Đông Timor
5 trận gần nhất
BBBBT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Singapore
|3
|2
|1
|0
|+3
|7
|TTH
|2
|Indonesia
|2
|2
|0
|0
|+7
|6
|TT
|3
|Việt Nam
|2
|1
|1
|0
|+7
|4
|TH
|4
|Campuchia
|3
|1
|0
|2
|-2
|3
|BBT
|5
|TBC
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Đông Timor
|4
|0
|0
|4
|-15
|0
|BBBB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)