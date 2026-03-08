Thống kê trận đấu Campuchia 3-0 Đông Timor: Campuchia thắng đậm thuyết phục

Campuchia giành chiến thắng đậm 3-0 trước Đông Timor. Soknet Hav là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.32. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.