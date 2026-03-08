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    Thống kê trận đấu Campuchia 3-0 Đông Timor: Campuchia thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn03/08/2026 19:27

    Campuchia giành chiến thắng đậm 3-0 trước Đông Timor. Soknet Hav là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.32. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    16'
    Soknet Hav — kiến tạo Phat Sokha
    Campuchia
    63'
    Soknet Hav — kiến tạo Mon Vanda
    Campuchia
    90'
    Mon Rado
    Campuchia
    Thẻ phạt
    38'
    Vakhim Im
    Campuchia
    82'
    Ryan Jom
    Đông Timor
    Đồ thị diễn biến
    CampuchiaHT 45'Đông Timor

    Thống kê trận đấu

    CampuchiaThống kêĐông Timor
    44%
    Kiểm soát bóng
    56%
    11
    Dứt điểm
    10
    8
    Trúng đích
    4
    5
    Phạt góc
    10
    12
    Phạm lỗi
    4
    3
    Việt vị
    0
    3
    Thủ môn cứu thua
    5
    Campuchia vượt trội về số cú sút trúng đích (8).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Soknet Hav
    Soknet Hav
    Campuchia
    2 bàn
    M
    Mon Vanda
    Campuchia
    1 kiến tạo
    S
    Sokmeng Chea
    Campuchia
    1 kiến tạo
    Kimhuy Hul
    Kimhuy Hul
    Campuchia
    Điểm 7.45

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Campuchia
    8.32
    Soknet HavMOTM2 bàn
    7.45
    Kimhuy Hul
    6.45
    Ty Sa
    Đông Timor
    6.93
    Claudio Osorio
    6.85
    Olagar Malik

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Campuchia
    Sơ đồ 4-4-2
    Đông Timor
    Sơ đồ 5-4-1
    22
    Kimhuy Hul
    18
    Ouk Sovann
    5
    Hikaru Mizuno
    24
    Im Vakhim
    19
    Phat Sokha
    17
    Ty Sa
    8
    Samuel Bong
    4
    Alisher Mirzaev
    7
    Iago
    16
    Devit Yem
    14
    Soknet Hav
    1
    Dylan Niski
    3
    Eric Tomás Tam Silva
    6
    João Manuel de Jesus Varudo Afon
    16
    Ryan Harris Jom
    18
    Olagar Malik
    17
    Liam Fernando Farrugia de Olivei
    9
    Joao Rangel
    13
    Tristan Xavi Arrarte
    8
    Claudio Osorio
    11
    Zenivio Morientes Gostavo Concei
    14
    Zion Plinio Daniel Bessie Cruz
    Dự bị
    Campuchia
    1 Koy Salim3 Dimong Sophal11 Mon Rado12 Suhana Sos13 Chenmakara Nu15 Tum Makara21 Ly Heng Reth23 Sovann Makara Sin25 Mon Vanda
    Đông Timor
    4 Anizo Correia5 Juvito Moniz7 Luís Figo12 Alexandre Oscar Lima Quintao15 Palomito António Caffin Ribeiro19 Corsino Lemos20 Egidio Lurio21 Angenuco Viegas22 Vabio Canavaro Araújo Santos Pir

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 16: Soknet Hav lập công cho Campuchia (kiến tạo: Phat Sokha)
    Phút 63: Soknet Hav lập công cho Campuchia (kiến tạo: Mon Vanda)
    Phút 90: Mon Rado lập công cho Campuchia

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Campuchia · 4 thắng0 hòaĐông Timor · 1 thắng
    17/12/2024
    Campuchia
    2 - 1
    Đông Timor
    CAM
    21/10/2016
    Campuchia
    3 - 2
    Đông Timor
    CAM
    16/10/2014
    Đông Timor
    2 - 3
    Campuchia
    CAM
    05/10/2012
    Campuchia
    1 - 5
    Đông Timor
    ĐT
    24/10/2010
    Campuchia
    4 - 2
    Đông Timor
    CAM

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Campuchia
    5 trận gần nhất
    TBB
    3
    Trận
    1-0-2
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 1.7)
    7
    Thủng lưới
    Đông Timor
    5 trận gần nhất
    BBBBT
    4
    Trận
    0-0-4
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    15
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Singapore3210+37TTH
    2Indonesia2200+76TT
    3Việt Nam2110+74TH
    4Campuchia3102-23BBT
    5TBC000000
    6Đông Timor4004-150BBBB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Soknet HavSoknet HavCampuchia4 bàn
    2Nguyễn Đình BắcNguyễn Đình BắcViệt Nam3 bàn
    3Paulo JosuéPaulo JosuéMalaysia3 bàn
    4Teerasak PoeiphimaiTeerasak PoeiphimaiThái Lan2 bàn
    5Kakana KhamyokKakana KhamyokThái Lan2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1T. HayeT. HayeIndonesia3 kiến tạo
    2Sarach YooyenSarach YooyenThái Lan2 kiến tạo
    3Nguyễn Quang HảiNguyễn Quang HảiViệt Nam2 kiến tạo
    4Pavithran GunalanPavithran GunalanMalaysia2 kiến tạo
    5Maung Maung LwinMaung Maung LwinMyanmar1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Campuchia 3-0 Đông Timor: Campuchia thắng đậm thuyết phục
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