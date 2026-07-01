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    Thống kê trận đấu FC Levadia Tallinn 1-3 IFK Goteborg: S. Alioum tỏa sáng, IFK Goteborg giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn31/07/2026 02:08

    IFK Goteborg vượt qua FC Levadia Tallinn với tỷ số 3-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    57'
    A. Bergmark-Wiberg — kiến tạo N. Tolf
    IFK Goteborg
    93'
    A. Bergmark-Wiberg
    IFK Goteborg
    103'
    S. Alioum — kiến tạo S. Larsson
    IFK Goteborg
    120+1'
    M. Skvortsov
    FC Levadia Tallinn
    Thẻ phạt
    37'
    F. Eriksson
    IFK Goteborg
    45'
    A. Nwankwo
    FC Levadia Tallinn
    45+1'
    V. Zahovaiko
    FC Levadia Tallinn
    66'
    R. Peetson
    FC Levadia Tallinn
    72'
    S. Alioum
    IFK Goteborg
    89'
    M. Roosnupp
    FC Levadia Tallinn
    94'
    A. Bergmark-Wiberg
    IFK Goteborg
    95'
    T. Coimbra
    IFK Goteborg
    105+1'
    V. Iboro
    FC Levadia Tallinn
    Đồ thị diễn biến
    FC Levadia TallinnHT 45'IFK Goteborg

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    FC Levadia Tallinn
    Sơ đồ 4-1-3-2 · HLV Vjatseslav Zahovaiko
    IFK Goteborg
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Stefan Billborn
    99
    Karl Andre Vallner
    23
    Frank Liivak
    20
    Abraham Nwankwo
    35
    Victory Iboro
    29
    Joseph Saliste
    6
    Rasmus Peetson
    5
    Mark Oliver Roosnupp
    11
    Mihkel Ainsalu
    36
    João Pedro
    10
    Wendell Gabriel
    9
    Bubacarr Tambedou
    12
    Viktor Andersson
    18
    Felix Eriksson
    4
    Rockson Yeboah
    6
    Hjörtur Hermannsson
    22
    Noah Tolf
    24
    Oliver Mansson
    15
    David Kruse
    23
    Kolbeinn Thordarson
    7
    Sebastian Clemmensen
    29
    Adam Bergmark Wiberg
    14
    Tobias Heintz
    Dự bị
    FC Levadia Tallinn
    21 Maksimilian Skvortsov33 Enock Otoo1 Oliver Ani4 Tanel Tammik30 Hubert Liiv71 Kauã Davi7 Gregor Lehtmets19 Moussa Sambe17 Robert Kirss
    IFK Goteborg
    17 Alexander Jallow8 Sam Larsson11 Saidou Alioum Moubarak30 Tiago Coimbra28 Issaka Seidu1 Jonathan Rasheed25 Elis Bishesari5 Jonas Bager16 Filip Ottosson

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 47: T. Heintz (IFK Goteborg) sút hỏng phạt đền
    Phút 57: A. Bergmark-Wiberg lập công cho IFK Goteborg (kiến tạo: N. Tolf)
    Phút 88: S. Larsson (IFK Goteborg) sút hỏng phạt đền
    Phút 93: A. Bergmark-Wiberg lập công cho IFK Goteborg
    Phút 103: S. Alioum lập công cho IFK Goteborg (kiến tạo: S. Larsson)
    Phút 121: M. Skvortsov lập công cho FC Levadia Tallinn

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    FC Levadia Tallinn · 1 thắng0 hòaIFK Goteborg · 0 thắng
    22/07/2026
    IFK Goteborg
    1 - 2
    FC Levadia Tallinn
    FLT

    Phong độ & thống kê mùa giải

    FC Levadia Tallinn
    5 trận gần nhất
    BTTTT
    3
    Trận
    3-0-0
    T-H-B
    12
    Ghi (TB 4.0)
    1
    Thủng lưới
    IFK Goteborg
    5 trận gần nhất
    TBBTB
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    2
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    2E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    4N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    5M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
    3Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    4K. BehrensK. BehrensFC Lugano1 kiến tạo
    5E. KaraE. KaraRapid Vienna1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu FC Levadia Tallinn 1-3 IFK Goteborg: S. Alioum tỏa sáng, IFK Goteborg giành trọn 3 điểm
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