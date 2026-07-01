Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
57'
A. Bergmark-Wiberg — kiến tạo N. Tolf
IFK Goteborg
93'
A. Bergmark-Wiberg
IFK Goteborg
103'
S. Alioum — kiến tạo S. Larsson
IFK Goteborg
120+1'
M. Skvortsov
FC Levadia Tallinn
Thẻ phạt
45'
A. Nwankwo
FC Levadia Tallinn
45+1'
V. Zahovaiko
FC Levadia Tallinn
66'
R. Peetson
FC Levadia Tallinn
89'
M. Roosnupp
FC Levadia Tallinn
94'
A. Bergmark-Wiberg
IFK Goteborg
105+1'
V. Iboro
FC Levadia Tallinn
Đồ thị diễn biến
FC Levadia TallinnHT 45'IFK Goteborg
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
FC Levadia Tallinn
Sơ đồ 4-1-3-2 · HLV Vjatseslav Zahovaiko
IFK Goteborg
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Stefan Billborn
Dự bị
FC Levadia Tallinn
21 Maksimilian Skvortsov33 Enock Otoo1 Oliver Ani4 Tanel Tammik30 Hubert Liiv71 Kauã Davi7 Gregor Lehtmets19 Moussa Sambe17 Robert Kirss
IFK Goteborg
17 Alexander Jallow8 Sam Larsson11 Saidou Alioum Moubarak30 Tiago Coimbra28 Issaka Seidu1 Jonathan Rasheed25 Elis Bishesari5 Jonas Bager16 Filip Ottosson
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 47: T. Heintz (IFK Goteborg) sút hỏng phạt đền
Phút 57: A. Bergmark-Wiberg lập công cho IFK Goteborg (kiến tạo: N. Tolf)
Phút 88: S. Larsson (IFK Goteborg) sút hỏng phạt đền
Phút 93: A. Bergmark-Wiberg lập công cho IFK Goteborg
Phút 103: S. Alioum lập công cho IFK Goteborg (kiến tạo: S. Larsson)
Phút 121: M. Skvortsov lập công cho FC Levadia Tallinn
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
FC Levadia Tallinn · 1 thắng0 hòaIFK Goteborg · 0 thắng
22/07/2026
IFK Goteborg
1 - 2
FC Levadia Tallinn
FLT
Phong độ & thống kê mùa giải
FC Levadia Tallinn
5 trận gần nhất
BTTTT
IFK Goteborg
5 trận gần nhất
TBBTB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)