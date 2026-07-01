Thống kê trận đấu FC Levadia Tallinn 1-3 IFK Goteborg: S. Alioum tỏa sáng, IFK Goteborg giành trọn 3 điểm

IFK Goteborg vượt qua FC Levadia Tallinn với tỷ số 3-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.