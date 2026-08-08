Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
39'
E. Henderson — kiến tạo S. Thomas
Wycombe
90+5'
J. Magennis — kiến tạo P. Patterson
Stevenage
Đồ thị diễn biến
WycombeHT 45'Stevenage
Thống kê trận đấu
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Ewan Henderson
Wycombe
1 bàn
Daniel Kemp
Stevenage
1 bàn
Josh Magennis
Stevenage
1 bàn
Silko Thomas
Wycombe
1 kiến tạo · điểm 8.2
Phoenix Patterson
Stevenage
1 kiến tạo · điểm 7.2
Filip Marschall
Stevenage
Điểm 7.7
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Wycombe
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Michael Duff
Dự bị
Wycombe
19 Emre Tezgel8 Caolan Boyd-Munce7 Junior Quitirna1 Mikki van Sas6 Taylor Allen17 Dan Casey45 Anders Hagelskjær4 Josh Scowen67 Micah Olabiyi
Stevenage
18 Oliver Sanderson7 Terry Taylor9 Josh Magennis14 Saxon Earley16 Daniel Barden3 Dan Butler17 Jasper Pattenden22 Jack Taylor26 Joe Knight
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 27: D. Kemp lập công cho Stevenage
Phút 39: E. Henderson lập công cho Wycombe (kiến tạo: S. Thomas)
Phút 95: J. Magennis lập công cho Stevenage (kiến tạo: P. Patterson)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Wycombe · 3 thắng0 hòaStevenage · 2 thắng
21/02/2026
Wycombe
3 - 1
Stevenage
WYC
30/08/2025
Stevenage
1 - 0
Wycombe
STE
12/04/2025
Wycombe
1 - 0
Stevenage
WYC
26/12/2024
Stevenage
0 - 3
Wycombe
WYC
24/02/2024
Stevenage
1 - 0
Wycombe
STE
Phong độ & thống kê mùa giải
Wycombe
5 trận gần nhất
BBTTB
Stevenage
5 trận gần nhất
TTTBH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)