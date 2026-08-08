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    Thống kê trận đấu Wycombe 1-2 Stevenage: J. Magennis tỏa sáng, Stevenage giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn08/08/2026 03:40

    Stevenage vượt qua Wycombe với tỷ số 2-1. Silko Thomas là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    27'
    D. Kemp
    Stevenage
    39'
    E. Henderson — kiến tạo S. Thomas
    Wycombe
    90+5'
    J. Magennis — kiến tạo P. Patterson
    Stevenage
    Thẻ phạt
    22'
    J. Roberts
    Stevenage
    33'
    F. Onyedinma
    Wycombe
    35'
    D. Kemp
    Stevenage
    42'
    L. James-Wildin
    Stevenage
    69'
    C. Piergianni
    Stevenage
    79'
    E. Henderson
    Wycombe
    Đồ thị diễn biến
    WycombeHT 45'Stevenage

    Thống kê trận đấu

    WycombeThống kêStevenage
    59%
    Kiểm soát bóng
    41%
    13
    Dứt điểm
    13
    3
    Trúng đích
    5
    4
    Phạt góc
    3
    8
    Phạm lỗi
    12
    1
    Việt vị
    1
    3
    Thủ môn cứu thua
    2

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Ewan Henderson
    Ewan Henderson
    Wycombe
    1 bàn
    Daniel Kemp
    Daniel Kemp
    Stevenage
    1 bàn
    Josh Magennis
    Josh Magennis
    Stevenage
    1 bàn
    Silko Thomas
    Silko Thomas
    Wycombe
    1 kiến tạo · điểm 8.2
    Phoenix Patterson
    Phoenix Patterson
    Stevenage
    1 kiến tạo · điểm 7.2
    Filip Marschall
    Filip Marschall
    Stevenage
    Điểm 7.7

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Wycombe
    8.2
    Silko ThomasMOTM1 KT
    8
    Ewan Henderson1 bàn
    7.2
    Steve Cook
    7.2
    Daniel Harvie
    7.2
    Aaron Morley
    6.9
    Jamie Mullins
    6.7
    Samuel Parker
    6.7
    Caolan Boyd-Munce
    6.5
    Connor Taylor
    6.3
    Junior Quitirna
    6.2
    Fred Onyedinma
    6.2
    Cauley Woodrow
    6.2
    Emre Tezgel
    5.6
    Conor Hazard
    Stevenage
    7.9
    Daniel Kemp1 bàn
    7.7
    Filip Marschall
    7.3
    Josh Magennis1 bàn
    7.2
    Phoenix Patterson1 KT
    7
    Luther James-Wildin
    6.9
    Terry Taylor
    6.7
    Louis Thompson
    6.6
    Carl Piergianni
    6.6
    Saxon Earley
    6.5
    Terence Vancooten
    6.5
    Oliver Sanderson
    6.3
    Daniel Phillips
    6.3
    Jamie Reid
    6.2
    Lewis Freestone
    5.9
    Jordan Roberts

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Wycombe
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Michael Duff
    Stevenage
    Sơ đồ 4-1-4-1
    23
    Conor Hazard
    22
    Samuel Parker
    26
    Connor Taylor
    27
    Steve Cook
    3
    Daniel Harvie
    5
    Aaron Morley
    20
    Ewan Henderson
    44
    Fred Onyedinma
    21
    Jamie Mullins
    11
    Silko Thomas
    12
    Cauley Woodrow
    1
    Filip Marschall
    2
    Luther James-Wildin
    15
    Terence Vancooten
    5
    Carl Piergianni
    6
    Lewis Freestone
    23
    Louis Thompson
    11
    Jordan Roberts
    8
    Daniel Phillips
    10
    Daniel Kemp
    44
    Phoenix Patterson
    19
    Jamie Reid
    Dự bị
    Wycombe
    19 Emre Tezgel8 Caolan Boyd-Munce7 Junior Quitirna1 Mikki van Sas6 Taylor Allen17 Dan Casey45 Anders Hagelskjær4 Josh Scowen67 Micah Olabiyi
    Stevenage
    18 Oliver Sanderson7 Terry Taylor9 Josh Magennis14 Saxon Earley16 Daniel Barden3 Dan Butler17 Jasper Pattenden22 Jack Taylor26 Joe Knight

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 27: D. Kemp lập công cho Stevenage
    Phút 39: E. Henderson lập công cho Wycombe (kiến tạo: S. Thomas)
    Phút 95: J. Magennis lập công cho Stevenage (kiến tạo: P. Patterson)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Wycombe · 3 thắng0 hòaStevenage · 2 thắng
    21/02/2026
    Wycombe
    3 - 1
    Stevenage
    WYC
    30/08/2025
    Stevenage
    1 - 0
    Wycombe
    STE
    12/04/2025
    Wycombe
    1 - 0
    Stevenage
    WYC
    26/12/2024
    Stevenage
    0 - 3
    Wycombe
    WYC
    24/02/2024
    Stevenage
    1 - 0
    Wycombe
    STE

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Wycombe
    5 trận gần nhất
    BBTTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Stevenage
    5 trận gần nhất
    TTTBH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Z. Silcott-DuberrySilcott-DuberryRochdale1 bàn
    2G. Di BiaseG. Di BiaseCrawley Town1 bàn
    3R. EastR. EastRochdale1 bàn
    4J. DaviesJ. DaviesTranmere1 bàn
    5Charlie Jay WhitakerCharlie Jay WhitakerTranmere1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1K. GordonK. GordonCrawley Town1 kiến tạo
    2T. ConlonT. ConlonTranmere1 kiến tạo
    3R. SmithR. SmithWalsall1 kiến tạo
    4J. TurnbullJ. TurnbullTranmere1 kiến tạo
    5B. BilongoB. BilongoRochdale1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Wycombe 1-2 Stevenage: J. Magennis tỏa sáng, Stevenage giành chiến thắng, đi tiếp
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