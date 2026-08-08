Thống kê trận đấu Wycombe 1-2 Stevenage: J. Magennis tỏa sáng, Stevenage giành chiến thắng, đi tiếp

Stevenage vượt qua Wycombe với tỷ số 2-1. Silko Thomas là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.