    Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cầu phao Phong Châu

    09/08/2025 15:39

    Sáng 9-8, tại khu vực cầu phao Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249/Binh chủng Công binh đang làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông tại đây.

    Thủ tướng Phạm Minh Chính đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Gần một năm qua, kể từ khi cầu Phong Châu bị sập, đơn vị đã kịp thời cơ động lực lượng, tích cực làm công tác chuẩn bị, tổ chức bắc cầu phao và bảo đảm giao thông qua cầu, phà cho hàng triệu lượt ô tô, xe máy, xe thô sơ và người dân qua cầu thuận lợi trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Hình ảnh người chiến sĩ Công binh trên cầu phao Phong Châu đã để lại ấn tượng rất tốt trong lòng nhân dân; công việc của Binh chủng Công binh nói chung và Lữ đoàn 249 nói riêng là công việc thầm lặng nhưng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước.

    Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249/Binh chủng Công binh đang làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông tại khu vực cầu phao Phong Châu, tỉnh Phú Thọ.

    Lời động viên của Thủ tướng Phạm Minh Chính không chỉ là sự khích lệ kịp thời mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng vũ trang nói chung và Binh chủng Công binh nói riêng. Sự quan tâm này là động lực to lớn để cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 tiếp tục phát huy truyền thống "Mở đường thắng lợi" của Bộ đội Công binh Việt Nam anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trước mắt và trước hết là “Giữ vững trận tuyến trên sóng nước” và “Nối cầu nghĩa tình”!.

    Đại tá NGUYỄN ĐĂNG CHIẾN, Trưởng phòng Tuyên huấn, Binh chủng Công binh

