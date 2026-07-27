Chính trị Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Sáng 27/7, nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và Nhân dân đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt.

Quang cảnh buổi lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt

Đoàn đại biểu do các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, gồm: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng chỉnh vòng hoa trước lễ dâng hoa

Vòng hoa viếng các Anh hùng liệt sĩ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ"

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Tổ quốc ghi công, bày tỏ lòng thành kính và tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Trong không khí trang nghiêm, trước Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã thành kính đặt vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ", dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu, hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Tổ quốc ghi công

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thắp hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Tổ quốc ghi công

Khối lực lượng vũ trang Học viện Lục quân dâng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ



Khối lực lượng vũ trang Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dâng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ

Khối lực lượng vũ trang Công an tỉnh Lâm Đồng dâng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo các phường khu vực Đà Lạt dâng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ

Sau lễ dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu đã đến từng phần mộ liệt sĩ để thắp hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân và tính mạng cho độc lập, tự do của dân tộc.

Các đại biểu dành một phút mặc niệm trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ

Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt là nơi yên nghỉ của gần 2.300 Anh hùng liệt sĩ. Mỗi dịp tháng 7, nơi đây trở thành địa chỉ đỏ, đón nhiều đoàn cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và người dân đến dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Lễ viếng không chỉ thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đối với những người đã hi sinh vì Tổ quốc, mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" trong các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng dâng hương viếng anh linh các Anh hùng liệt sĩ

Hoạt động dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt là một trong những hoạt động ý nghĩa được tỉnh Lâm Đồng tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Qua đó, góp phần lan tỏa truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương hôm nay.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thắp hương viếng các phần mộ liệt sĩ

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương viếng các phần mộ liệt sĩ

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lâm Đồng dâng hương viếng các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt

Các đại biểu thắp hương lên phần mộ Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng thắp hương viếng các phần mộ Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt