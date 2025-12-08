Thời sự Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo quyết liệt xử lý quyết liệt dịch sởi, sốt xuất huyết Ngày 12/8, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gởi các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường, đặc khu.

Trung tâm Y tế Khu vực Đà Lạt tổ chức phun hóa chất xử lý ổ dịch sốt xuất huyết tại nhà dân

Theo Sở Y tế Lâm Đồng, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, nguy cơ tiềm ẩn bùng phát thành dịch, đặc biệt là các ca mắc bệnh sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng gia tăng trong các tuần gần đây.

Tính đến ngày 6/8, toàn tỉnh ghi nhận 3.922 ca mắc bệnh sởi (tăng 3.857 ca so với cùng kỳ), 1.582 ca mắc bệnh tay chân miệng (tăng 344 ca so với cùng kỳ), 2.723 ca mắc bệnh sốt xuất huyết (1 trường hợp tử vong), 253 ca nghi mắc bệnh Covid-19 (tăng 127 ca so với cùng kỳ).

Để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống, không để dịch bùng phát, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế và các sở, ban, ngành, địa phương chủ động, quyết liệt chỉ đạo, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bùng phát trên địa bàn.

Trong đó, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương tiếp tục triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh theo các nội dung yêu cầu của Bộ Y tế và chỉ đạo của tỉnh. Bảo đảm nhân lực, thuốc, hóa chất, thiết bị y tế và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Bố trí, phân công các đội cơ động chống dịch tại các khu vực có nguy cơ cao, sẵn sàng tham gia triển khai thực hiện xử lý các tình huống khi có dịch bệnh xảy ra. Chủ động tổ chức các đoàn đi kiểm tra, giám sát, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh tại các đơn vị, địa phương; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung vượt thẩm quyền (nếu có)...