Đặc biệt, giữa không gian phố đi bộ Hồ Gươm, lực lượng Công an TP Hà Nội đã biểu diễn tình huống giả định khi tuần tra phát hiện một nhóm “quái xế” tụ tập, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng và mang theo hung khí nguy hiểm như tuýp sắt, dao các loại.