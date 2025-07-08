Tổng duyệt diễu binh, diễu hành cho "Ngày hội vì Thủ đô bình yên"
07/08/2025 12:24
Sáng 7-8, Công an TP Hà Nội tổ chức tổng duyệt nội dung diễu binh, diễu hành cho Ngày hội vì Thủ đô bình yên và ra quân bảo đảm an ninh trật tự kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.
4 giờ sáng 7-8, lực lượng Công an TP Hà Nội tập trung tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, chuẩn bị tham gia buổi tổng duyệt Ngày hội vì Thủ đô bình yên và lễ ra quân bảo đảm an ninh trật tự.
Đúng 5 giờ, cuộc tổng duyệt bắt đầu. Dẫn đầu đoàn diễu hành là khối rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp theo là khối rước Hồng kỳ - lá cờ đỏ thiêng liêng, biểu tượng cho tinh thần cách mạng, ý chí bất khuất của dân tộc.
33 khối diễu hành gồm Cảnh sát cơ động; Cảnh sát giao thông; Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; lực lượng an ninh, kỹ thuật hình sự; các đơn vị đặc nhiệm...
Khối mô tô dẫn đoàn, ô tô dẫn đoàn, xe công an phường và xe bọc thép RAM-2000 xuất hiện trong buổi tổng duyệt.
Bên cạnh việc trình diễn khí tài và phương tiện đặc chủng, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành còn thể hiện sức mạnh, kỹ năng chiến đấu qua những màn biểu diễn võ thuật đồng đội đẹp mắt, dứt khoát.
Đặc biệt, giữa không gian phố đi bộ Hồ Gươm, lực lượng Công an TP Hà Nội đã biểu diễn tình huống giả định khi tuần tra phát hiện một nhóm “quái xế” tụ tập, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng và mang theo hung khí nguy hiểm như tuýp sắt, dao các loại.
Lực lượng Cảnh sát cơ động được triển khai, chia thành nhiều mũi áp sát. Các chiến sĩ truy đuổi, chặn đầu khóa đuôi, phối hợp chặt chẽ để nhanh chóng khống chế các đối tượng.
Buổi diễu binh, diễu hành được xem là hoạt động trọng điểm, gắn với nhiệm vụ A80, thể hiện quyết tâm của Công an Hà Nội trong việc bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Thủ đô.
PHẠM HƯNG (thực hiện)
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.