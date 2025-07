Thông tin Top 3 công viên Universal Studios hấp dẫn nhất cho kỳ nghỉ sắp tới Nhắc đến những điểm đến giải trí hàng đầu thế giới, chuỗi công viên Universal Studios luôn giữ vị trí đặc biệt trong lòng du khách nhờ không gian hoành tráng, công nghệ hiện đại và trải nghiệm đa dạng cho mọi lứa tuổi.

Universal Studios được xem là một trong những thương hiệu công viên giải trí hấp dẫn nhất thế giới, nổi bật nhờ sự kết hợp giữa thiết kế sáng tạo, hiệu ứng điện ảnh đặc sắc và các khu vực chủ đề được đầu tư công phu. Không chỉ tái hiện bối cảnh những bộ phim bom tấn, nơi đây còn mang đến cho du khách cơ hội nhập vai vào những câu chuyện giả tưởng đầy màu sắc, từ hành trình phiêu lưu cùng khủng long, bước chân vào thế giới phù thủy, đến những cuộc đua xe sôi động.

Công viên giải trí hấp dẫn nhất thế giới

Nếu bạn đang dự định cho kỳ nghỉ tiếp theo, Traveloka gợi ý ba công viên Universal Studios nổi bật nhất tại châu Á, mỗi nơi đều sở hữu sức hút riêng và những trải nghiệm giải trí độc đáo.

Universal Studios Singapore

Universal Studios Singapore là công viên Universal đầu tiên tại Đông Nam Á, chính thức mở cửa đón khách từ năm 2010. Tọa lạc ngay trên đảo Sentosa nổi tiếng, công viên nhanh chóng trở thành điểm đến được yêu thích bậc nhất khi du lịch Singapore.

Universal Studios Singapore có 24 điểm tham quan mô phỏng phim trường Hollywood và bảy khu chủ đề đặc sắc như Lost World (Công viên khủng long kỷ Jura), Ancient Egypt (Ai Cập huyền bí), Sci-Fi City (vũ trụ Transformers), New York, Hollywood, Madagascar và Far Far Away.

Thế giới Ai Cập đầy bí ẩn

Với hơn 20 trò chơi, show diễn hoành tráng cùng các cửa hàng ẩm thực phong phú, nơi đây đáp ứng đa dạng sở thích của du khách. Trải nghiệm tàu lượn Battlestar Galactica, khám phá Đại kim tự tháp hay vui chơi cùng những nhân vật hoạt hình quen thuộc sẽ mang đến nhiều khoảnh khắc ấn tượng cho cả gia đình.

Universal Studios Japan

Universal Studios Japan tại Osaka là một trong những công viên giải trí lớn nhất Nhật Bản và châu Á, kể từ khi chính thức mở cửa vào năm 2001, USJ liên tục thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm nhờ quy mô hoành tráng và những trải nghiệm giải trí độc đáo.

Điểm nhấn đặc biệt nhất của công viên này chính là The Wizarding World of Harry Potter, nơi tái hiện sống động làng Hogsmeade, lâu đài Hogwarts cùng các trò chơi nhập vai nổi tiếng như Harry Potter and the Forbidden Journey, mang đến cơ hội bước vào thế giới phép thuật kỳ diệu.

Tái hiện khung cảnh nhiều bộ phim nổi tiếng

Năm 2021, Universal Studios Japan tiếp tục tạo dấu ấn khi khai trương khu Super Nintendo World – không gian tương tác đầu tiên trên thế giới tái hiện thế giới Mario đầy màu sắc, với trò đua xe Mario Kart: Koopa’s Challenge được đông đảo du khách yêu thích.

Bên cạnh đó, các sự kiện theo mùa như Halloween Horror Nights hay lễ hội Giáng sinh rực rỡ luôn được tổ chức công phu, biến nơi đây trở thành điểm hẹn giải trí sôi động suốt cả năm. Vé vào cửa công viên thường “cháy hàng” từ sớm, bạn nên đặt trước trên Traveloka ít nhất 2–3 tháng để đảm bảo có chỗ.

Universal Studios Beijing

Universal Studios Beijing nằm tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, là một trong những công viên Universal Studios lớn nhất châu Á và lớn thứ ba thế giới với quy mô ấn tượng hơn 50 hecta.

Công viên hội tụ những trải nghiệm giải trí hàng đầu, từ các trò chơi cảm giác mạnh đến những không gian tái hiện điện ảnh hoành tráng, mang đến cho du khách cơ hội đắm chìm trong thế giới của những bom tấn nổi tiếng.

Nổi bật nhất tại đây là Kung Fu Panda Land of Awesomeness – khu chủ đề lần đầu tiên xuất hiện trong hệ thống Universal Studios toàn cầu, đưa du khách bước vào hành trình phiêu lưu đầy vui nhộn cùng chú gấu Po dễ mến.

The Wizarding World of Harry Potter tại Universal Studios Beijing cũng được đánh giá là một trong những phiên bản đẹp nhất thế giới, với lâu đài Hogwarts và ngôi làng Hogsmeade được tái hiện chân thực đến từng chi tiết, làm say lòng người hâm mộ bộ truyện và phim kinh điển.

Bên cạnh đó, Minion Land, Hollywood Boulevard và nhiều khu vực giải trí, mua sắm khác đem lại trải nghiệm đa dạng, đáp ứng nhu cầu vui chơi của mọi thành viên trong gia đình.

Săn vé Universal Studios giá rẻ cùng Traveloka

Hiện nay, việc tìm kiếm và đặt vé tham quan các công viên Universal Studios trở nên thuận tiện hơn nhờ các nền tảng đặt vé trực tuyến. Traveloka là một trong những ứng dụng được nhiều du khách tin tưởng lựa chọn, không chỉ bởi thao tác nhanh chóng mà còn nhờ các ưu đãi tiết kiệm đáng kể.

Thông qua Traveloka, bạn có thể so sánh giá vé, lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, đặt vé máy bay, khách sạn và vé tham quan chỉ trong vài phút. Ngoài ra, Traveloka thường xuyên triển khai chương trình tích điểm, mã giảm giá và ưu đãi đặc biệt, giúp du khách dễ dàng lên kế hoạch cho hành trình giải trí trọn vẹn với chi phí hợp lý.

Các công viên Universal Studios tại châu Á không chỉ là điểm giải trí hàng đầu mà còn mở ra hành trình khám phá thế giới điện ảnh đầy sáng tạo. Đừng quên truy cập Traveloka để đặt vé sớm, săn ưu đãi và chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới thật trọn vẹn.