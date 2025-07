Cơ quan Công an đã xác định 02 đối tượng có liên quan gồm: Nguyễn Vũ Hảo (sinh năm 1995) - chủ quán game và Ngô Quốc Tú (sinh năm 1996); tuy nhiên, Nguyễn Vũ Hảo đã bỏ trốn khỏi địa phương do biết đoạn clip cùng thông tin về vụ việc đã bị phát tán trên mạng xã hội và đăng tải trên báo chí.

Khẩn trương truy xét, ngày 06/7/2025, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng đã đưa 02 đối tượng trên về làm việc. Tại cơ quan Công an, bước đầu 02 đối tượng khai nhận hình ảnh trong đoạn clip đúng là Hảo và Tú. Theo đó, ngày 22/3/2025, sau khi nhận được tin nhắn của nhân viên quán game về việc có khách hàng sử dụng tài khoản “net” của người khác; Hảo và Tú đã đến để nói chuyện với V.M.H và H.T.L. Sau đó, Nguyễn Vũ Hảo và Ngô Quốc Tú đã đánh V.M.H và H.T.L; trong đó riêng Nguyễn Vũ Hảo đã dùng tay, chân và nhiều vật dụng (mũ bảo hiểm, dụng cụ hốt rác…) đánh nhiều lần vào nhiều vị trí trên cơ thể của 02 em H và L.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tống đạt lệnh đối với Ngô Quốc Tú và Nguyễn Vũ Hảo.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Vũ Hảo và Ngô Quốc Tú về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện giám định thương tích của 2 em V.M.H và H.T.L, đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân, cơ quan báo chí… tiếp tục hỗ trợ, đồng hành trong quá trình thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố; đặc biệt cung cấp ngay cho cơ quan Công an khi có thông tin liên quan tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn để hỗ trợ quá trình xác minh, điều tra vụ việc.