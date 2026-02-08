Trận Cincinnati vs SJ Earthquakes bị hoãn Cincinnati bước vào trận đấu với thành tích gần đây cân bằng hơn, trong khi SJ Earthquakes gặp nhiều khó khăn. Lịch sử đối đầu cũng nghiêng về đội chủ nhà.

Cincinnati vs SJ Earthquakes Trận đấu bị hoãn Trận đấu giữa Cincinnati và SJ Earthquakes đã bị hoãn.

Đội hình chính thức Cincinnati Sơ đồ 3-4-1-2 SJ Earthquakes Sơ đồ 4-2-3-1 18 Roman Celentano 24 Kyle Smith 12 Miles Robinson 11 Samuel Gidi 66 Ender Echenique 20 Pavel Bucha 5 Obinna Nwobodo 29 Bryan Ramírez 10 Evander 17 Kenji Mboma Dem 9 Kévin Denkey 1 Angus Gunn 87 Vítor Costa 18 Reid Roberts 5 Daniel Munie 28 Benji Kikanović 14 Ronaldo Vieira 34 Beau Leroux 20 Nick Fernandez 11 Timo Werner 19 Preston Judd 7 Ousseni Bouda Dự bị Cincinnati 2 Alvas Powell 4 Nick Hagglund 13 Evan Louro 14 Kristian Fletcher 15 Teenage Hadebe 16 Tom Barlow 27 Tah Anunga 88 A. Chirilă 99 Ayoub Jabbari SJ Earthquakes 2 Jamar Ricketts 3 Paul Marie 4 Dave Romney 6 Ian Harkes 16 Jack Skahan 17 Jack Jasinski 31 Francesco Montali 79 Darius Johnson 99 Luka Jovanovic Cập nhật đội hình lúc 05:53 02/08/2026

Thông tin trận đấu

Cincinnati đối đầu SJ Earthquakes tại MLS (Nhà nghề Mỹ) lúc 06:30 ngày 02/08/2026 trên sân TQL Stadium. Tâm điểm trước trận nằm ở sự khác biệt về phong độ gần đây và ưu thế của Cincinnati trong lần đối đầu gần nhất.

Phong độ nghiêng về Cincinnati

Cincinnati có thành tích thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng vẫn duy trì được khả năng cạnh tranh, dù sự ổn định chưa hoàn toàn được bảo đảm.

Trong khi đó, SJ Earthquakes thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận ở cùng số trận. Việc nhận nhiều thất bại hơn khiến đội khách phải tìm cách cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu, đặc biệt trong những thời điểm bị đối thủ gây sức ép.

Cincinnati có nền tảng tốt hơn

Cincinnati hiện đứng thứ 7 với 23 điểm. Đây là cơ sở để đội chủ nhà bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định, nhất là khi cuộc chạm trán diễn ra tại TQL Stadium.

SJ Earthquakes không có vị trí và điểm số được nêu trong dữ liệu nhận định. Vì vậy, trọng tâm đánh giá nằm ở phong độ gần đây của đội khách và cách họ ứng phó trước một Cincinnati đang có thành tích tổng thể tích cực hơn.

Đối đầu cũng ủng hộ Cincinnati

Ở lần gặp gần nhất, Cincinnati giành chiến thắng trước SJ Earthquakes. Xu hướng này tạo thêm điểm tựa tinh thần cho Cincinnati, dù khoảng cách giữa hai đội trên sân vẫn sẽ phụ thuộc vào cách triển khai trận đấu cụ thể.

Điểm then chốt về chiến thuật

Cincinnati nhiều khả năng sẽ muốn chủ động áp đặt thế trận, tận dụng sự tự tin từ vị trí hiện tại và kết quả đối đầu gần nhất. Điều quan trọng với đội chủ nhà là duy trì sức ép đủ lâu, đồng thời tránh để những khoảng trống trong quá trình lên bóng làm giảm hiệu quả tấn công.

Ở chiều ngược lại, SJ Earthquakes cần ưu tiên sự chắc chắn và tính kỷ luật. Sau 3 thất bại trong 5 trận gần nhất, đội khách không nên để trận đấu bị cuốn theo nhịp độ của Cincinnati. Khả năng giữ cự ly đội hình và chuyển trạng thái nhanh có thể quyết định việc họ có tạo được thế trận cân bằng hay không.

Dữ liệu hiện không cung cấp thông tin về cầu thủ vắng mặt hoặc sơ đồ dự kiến. Vì thế, những điều chỉnh trong trận sẽ nhiều khả năng xoay quanh cách hai đội kiểm soát không gian, tổ chức pressing và tận dụng các thời điểm chuyển đổi.

Nhận định trước trận

Cincinnati sở hữu nhiều tín hiệu tích cực hơn trước giờ bóng lăn: phong độ gần đây tốt hơn, đang đứng thứ 7 với 23 điểm và đã thắng lần đối đầu gần nhất. SJ Earthquakes vẫn có cơ hội tạo ra thế trận khó chịu, nhưng thành tích thắng 1, hòa 1, thua 3 trong 5 trận gần nhất cho thấy họ cần một màn trình diễn chặt chẽ hơn thường lệ.

Nhìn chung, Cincinnati được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sự cân bằng về phong độ và điểm tựa sân nhà. Tuy nhiên, đội bóng cần biến ưu thế đó thành khả năng kiểm soát thực tế, thay vì chỉ dựa vào kết quả đối đầu và vị trí hiện tại.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Cincinnati · 1 thắng 0 hòa SJ Earthquakes · 0 thắng SJ Earthquakes 2 - 4 Cincinnati CIN

Cincinnati 5 trận gần nhất B T T T H 17 Trận 6-5-6 T-H-B 41 Ghi (TB 2.4) 42 Thủng lưới SJ Earthquakes 5 trận gần nhất H B B T B 17 Trận 10-3-4 T-H-B 35 Ghi (TB 2.1) 20 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 17 12 3 2 +21 39 T T T T B 2 Inter Miami 17 11 4 2 +13 37 T T T T T 3 New England 16 9 2 5 +7 29 B T B H T … 6 Charlotte 17 7 4 6 +3 25 B T T H T 7 Cincinnati 17 6 5 6 -1 23 B H T T B 8 DC United 17 5 7 5 -3 22 B H H H T …

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