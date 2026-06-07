Trận Mexico vs Anh bị hoãn Mexico bước vào trận knock-out với chuỗi phong độ toàn thắng, trong khi Anh cũng giữ mạch không thua để hướng tới tấm vé vào tứ kết trên sân trung lập Estadio Banorte.

Mexico vs Anh Trận đấu bị hoãn Trận đấu giữa Mexico và Anh đã bị hoãn.

Cập nhật đội hình lúc 06:20 06/07/2026

Đội hình chính thức

Mexico

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Javier Aguirre

Đội hình xuất phát:

1. Raúl Rangel (G)

2. Jorge Sánchez (D)

3. César Montes (D)

5. Johan Vásquez (D)

23. Jesús Gallardo (D)

19. Gilberto Mora (M)

6. Erik Lira (M)

7. Luis Romo (M)

25. Roberto Alvarado (F)

9. Raúl Jiménez (F)

16. Julián Quiñones (F)

Dự bị:

12. Carlos Acevedo

13. Guillermo Ochoa

15. Israel Reyes

20. Mateo Chávez

4. Edson Álvarez

8. Álvaro Fidalgo

17. Orbelín Pineda

18. Obed Vargas

24. Luis Chávez

26. Brian Gutiérrez

10. Alexis Vega

21. César Huerta

11. Santiago Giménez

14. Armando González

22. Guillermo Martínez

Anh

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Thomas Tuchel

Đội hình xuất phát:

1. Jordan Pickford (G)

26. Jarell Quansah (D)

2. Ezri Konsa (D)

6. Marc Guéhi (D)

3. Nico O'Reilly (D)

8. Elliot Anderson (M)

4. Declan Rice (M)

7. Bukayo Saka (M)

10. Jude Bellingham (M)

18. Anthony Gordon (M)

9. Harry Kane (F)

Dự bị:

13. Dean Henderson

23. James Trafford

5. John Stones

12. Trevoh Chalobah

15. Dan Burn

24. Reece James

25. Djed Spence

14. Jordan Henderson

16. Kobbie Mainoo

17. Morgan Rogers

21. Eberechi Eze

11. Marcus Rashford

19. Ollie Watkins

20. Noni Madueke

22. Ivan Toney

Mexico và Anh sẽ chạm trán trong trận đấu vòng 1/8 World Cup 2026, diễn ra lúc 7h00 ngày 6/7/2026 trên sân trung lập Estadio Banorte. Đây là cuộc đối đầu mang tính chất loại trực tiếp, đội thắng sẽ giành vé vào tứ kết, trong khi đội thua sẽ phải dừng bước ngay tại vòng đấu này.

Khác với các trận vòng bảng, không đội nào được xem là chủ nhà tại giải đấu tập trung này. Cả hai sẽ bước vào trận đấu với tâm thế ngang bằng, không có lợi thế sân nhà hay sự ủng hộ áp đảo từ khán giả.

Phong độ hai đội trước giờ bóng lăn

Mexico đang cho thấy sự ổn định đáng nể khi giành chiến thắng ở cả bốn trận gần nhất. Chuỗi trận toàn thắng này giúp đại diện Bắc Trung Mỹ bước vào vòng knock-out với tâm lý tự tin và sự tự tin cần thiết cho một trận đấu mang tính quyết định.

Ở phía đối diện, Anh cũng không hề kém cạnh khi có phong độ thắng ba trong bốn trận gần nhất, chỉ để rơi một trận hòa xen giữa. Mạch trận không thua này cho thấy Tam Sư duy trì được sự chắc chắn cần thiết, dù không giữ được thành tích toàn thắng tuyệt đối như đối thủ.

Bối cảnh trận đấu loại trực tiếp

Tính chất một trận đấu duy nhất, thắng thua phân định tất cả, khiến áp lực tâm lý trở thành yếu tố then chốt bên cạnh chuyên môn thuần túy. Cả hai đội đều không còn dư địa để tính toán như ở vòng bảng, mọi quyết định chiến thuật của ban huấn luyện sẽ phải hướng đến mục tiêu duy nhất là giành chiến thắng trong 90 phút hoặc kéo dài hơn nếu cần thiết.

Với việc cả Mexico và Anh đều đang giữ mạch trận tích cực, trận đấu tại Estadio Banorte hứa hẹn sẽ là màn so tài cân bằng về mặt tâm lý. Đội bóng nào giữ được sự tỉnh táo, hạn chế sai sót cá nhân và tận dụng tốt các cơ hội hiếm hoi trong bối cảnh phòng ngự được ưu tiên ở các trận knock-out, sẽ có lợi thế lớn hơn để giành tấm vé đi tiếp.

Nhận định

Xét về mạch trận gần nhất, Mexico đang nhỉnh hơn đôi chút nhờ chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp, trong khi Anh vẫn cho thấy sự chắc chắn cần thiết dù có một trận hòa xen giữa. Đây sẽ là cuộc đối đầu đòi hỏi bản lĩnh và sự tập trung cao độ từ cả hai phía, khi chỉ một khoảnh khắc quyết định cũng có thể định đoạt tấm vé vào tứ kết.

Phong độ gần đây của Mexico

01/07/2026: Mexico 2-0 Ecuador (Thắng)

25/06/2026: CH Séc 0-3 Mexico (Thắng)

19/06/2026: Mexico 1-0 Hàn Quốc (Thắng)

12/06/2026: Mexico 2-0 Nam Phi (Thắng)

05/06/2026: Mexico 5-1 Serbia (Thắng)

Phong độ gần đây của Anh

01/07/2026: Anh 2-1 CHDC Congo (Thắng)

28/06/2026: Panama 0-2 Anh (Thắng)

24/06/2026: Anh 0-0 Ghana (Hòa)

18/06/2026: Anh 4-2 Croatia (Thắng)

11/06/2026: Anh 3-0 Costa Rica (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Mexico 1 9 WWWW

Phong độ và thống kê đội

Mexico

Phong độ 5 trận gần nhất: WWWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 4

Hòa: 0

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 8 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Anh

Phong độ 5 trận gần nhất: WDWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 3

Hòa: 1

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 8 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 3 bàn (TB: 0.8 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Mexico: Không có thông tin chấn thương

England: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Mexico

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Mexico thắng: 45%

Hòa: 45%

Anh thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Mexico: -2.5 bàn

Anh: -2.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : Mexico or draw