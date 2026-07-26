Trận Orlando City vs Nashville SC bị hoãn Nashville SC bước vào cuộc đối đầu với Orlando City bằng chuỗi 5 trận thắng, trong khi đội chủ nhà cần tận dụng lợi thế sân nhà để tạo khác biệt.

Orlando City vs Nashville SC Trận đấu bị hoãn Trận đấu giữa Orlando City và Nashville SC đã bị hoãn.

Đội hình chính thức Orlando City Sơ đồ 4-4-2 Nashville SC Sơ đồ 4-3-3 71 Maxime Crépeau 24 Griffin Dorsey 4 David Brekalo 6 Robin Jansson 44 Bernardo Goncalves 77 Iván Angulo 5 Luis Otávio 8 Braian Ojeda 11 Tiago 7 Antoine Griezmann 22 Justin Ellis 99 Brian Schwake 22 Josh Bauer 3 Maxwell Woledzi 5 Jack Maher 31 Andy Nájar 6 Bryan Acosta 16 Matthew Corcoran 19 Alex Muyl 14 Shak Mohammed 9 Sam Surridge 10 Hany Mukhtar Dự bị Orlando City 3 Adrián Marín 12 Javier Otero 14 Tyrese Spicer 16 Wilder Cartagena 19 Zakaria Taifi 23 Harvey Sarajian 29 Tahir Reid-Brown 57 Iago Teodoro 65 Gustavo Caraballo Nashville SC 2 Daniel Lovitz 4 Jeison Palacios 12 Charles-Emile Brunet 13 Xavier Valdez 17 Woobens Pacius 20 Edvard Tagseth 21 Thomas Williams 23 Jordan Knight 37 Ahmed Qasem Cập nhật đội hình lúc 05:50 26/07/2026

Thông tin trận đấu

Orlando City chạm trán Nashville SC tại Inter&Co Stadium lúc 06:30 ngày 26/07/2026 trong khuôn khổ MLS. Đây là cuộc đối đầu giữa đội đang đứng đầu bảng và một Orlando City hiện xếp thứ 10.

Nashville SC có 39 điểm, bỏ xa Orlando City, đội hiện sở hữu 17 điểm. Khoảng cách đáng kể trên bảng xếp hạng khiến trận đấu trở thành phép thử rõ ràng cho khả năng cạnh tranh của đội chủ nhà trước đối thủ đang duy trì phong độ rất cao.

Phong độ đối lập

Orlando City bước vào trận đấu với chuỗi phong độ gồm 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại trong 5 trận gần nhất. Thành tích này cho thấy đội chủ nhà vẫn có khả năng tạo ra những kết quả tích cực, nhưng sự ổn định chưa được duy trì xuyên suốt.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc Orlando City có chiến thắng trong trận gần nhất. Dù vậy, hai thất bại trong chuỗi 5 trận vừa qua cho thấy đội bóng này cần hạn chế những khoảng trống trong cách vận hành, đặc biệt khi phải đối mặt với đối thủ đang có hiệu suất thi đấu ổn định hơn.

Ở phía đối diện, Nashville SC toàn thắng cả 5 trận gần nhất. Đây là khác biệt lớn nhất trước giờ bóng lăn. Chuỗi kết quả hoàn hảo giúp đội khách có thêm sự tự tin để triển khai kế hoạch thi đấu, đồng thời tạo áp lực đáng kể lên Orlando City ngay từ những phút đầu.

Thế đối đầu cân bằng hơn vị trí trên bảng xếp hạng

Lịch sử 5 lần chạm trán gần nhất không hoàn toàn nghiêng về Nashville SC. Orlando City thắng 3 trận, trong khi Nashville SC thắng 2 trận và không có lần nào hai đội kết thúc với kết quả hòa.

Xu hướng này cho thấy Orlando City từng có khả năng gây khó khăn cho đối thủ trong những cuộc đối đầu trực tiếp. Tuy nhiên, lợi thế từ quá khứ cần được đặt cạnh bối cảnh hiện tại, khi Nashville SC đang đứng đầu bảng với 39 điểm còn Orlando City xếp thứ 10 với 17 điểm.

Điểm then chốt về chiến thuật

Orlando City nhiều khả năng cần ưu tiên sự cân bằng giữa khả năng kiểm soát bóng và tính an toàn trong phòng ngự. Trước một Nashville SC đang thắng cả 5 trận gần nhất, việc đẩy đội hình lên quá cao có thể mở ra khoảng trống để đối thủ khai thác. Vì vậy, đội chủ nhà cần chọn thời điểm gây sức ép hợp lý thay vì duy trì áp lực thiếu kiểm soát.

Ngược lại, Nashville SC có cơ sở để tiếp tục lối chơi chủ động nhờ phong độ vượt trội. Đội khách có thể tìm cách duy trì nhịp độ ổn định, buộc Orlando City phải lùi sâu và chờ đợi sai lầm trong quá trình chuyển trạng thái. Khả năng luân chuyển bóng và kiểm soát khu vực giữa sân sẽ ảnh hưởng lớn đến việc đội nào chiếm được thế chủ động.

Đối với Orlando City, lợi thế sân Inter&Co Stadium có thể trở thành yếu tố quan trọng nếu đội bóng duy trì được cự ly đội hình và tận dụng tốt các thời điểm chuyển sang tấn công. Trong khi đó, Nashville SC cần tránh để chuỗi thắng tạo ra tâm lý chủ quan trước một đối thủ từng thắng 3 trong 5 lần đối đầu gần nhất.

Nhận định trước trận

Nashville SC được đánh giá cao hơn nhờ vị trí đầu bảng, 39 điểm và chuỗi 5 trận toàn thắng. Orlando City có lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu gần đây nhỉnh hơn, nhưng phong độ thiếu ổn định khiến nhiệm vụ giành kết quả tích cực trở nên khó khăn.

Trận đấu có thể được quyết định bởi cách Orlando City chống lại sức ép từ Nashville SC trong giai đoạn đầu, cũng như khả năng đội khách duy trì sự tập trung trước một đối thủ từng nhiều lần giành ưu thế trong các lần gặp nhau gần đây. Nashville SC là đội sở hữu nhiều lợi thế hơn, nhưng Orlando City vẫn có cơ sở để tạo ra thế trận cạnh tranh nếu tận dụng tốt sân nhà.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Orlando City · 3 thắng 0 hòa Nashville SC · 2 thắng Nashville SC 5 - 0 Orlando City NS Orlando City 3 - 2 Nashville SC OC Nashville SC 5 - 1 Orlando City NS Orlando City 3 - 0 Nashville SC OC Nashville SC 0 - 3 Orlando City OC

Orlando City 5 trận gần nhất T B H T B 16 Trận 5-2-9 T-H-B 27 Ghi (TB 1.7) 44 Thủng lưới Nashville SC 5 trận gần nhất T T T T T 16 Trận 12-3-1 T-H-B 33 Ghi (TB 2.1) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 16 12 3 1 +22 39 T T T T T 2 Inter Miami 16 10 4 2 +12 34 T T T T T 3 Chicago Fire 15 8 2 5 +10 26 B T T T B … 9 DC United 16 4 7 5 -4 19 H B H H H 10 Orlando City 16 5 2 9 -17 17 B T H B T 11 Columbus Crew 16 4 4 8 -3 16 B B H T B …

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