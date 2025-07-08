Dòng chảy thông tin Triển khai nhiệm vụ trọng tâm phát triển vùng lõi của 3 khu vực ngàn hoa, biển xanh và đại ngàn Ngày 7/8, đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc với các phường trung tâm để triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ban Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các sở, ban, ngành: Tài chính, Xây dựng, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ, Văn phòng UBND…

Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và trưởng các phòng chuyên môn thuộc các phường: Xuân Hương - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt tham dự trực tiếp tại Hội trường phường Xuân Hương - Đà Lạt. Lãnh đạo các phường: Hàm Thắng, Bình Thuận, Mũi Né, Phan Thiết, Phú Thuỷ, Tiến Thành, Bắc Gia Nghĩa, Nam Gia Nghĩa, Đông Gia Nghĩa tham dự họp trực tuyến tại điểm cầu UBND các phường…

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười thông tin: Sáng 7/8, tại cuộc họp trực tuyến với Chính phủ, tỉnh Lâm Đồng đã thừa nhận các chỉ số thấp; đồng thời, xác định những công việc phải làm trong 6 tháng cuối năm để đạt các chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thủ tướng đã nhận xét Lâm Đồng có tiềm năng rất lớn, cần chỉ đạo quyết liệt để 2 trung tâm du lịch lớn của tỉnh phát huy thế mạnh.

Cán bộ các phường trung tâm Lâm Đồng ngàn hoa tham dự buổi làm việc

Buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh với các phường trung tâm của 3 khu vực ngàn hoa, biển xanh và đại ngàn nhằm xác định định hướng phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trong thời gian tới, vì mục tiêu sáng, sạch, xanh, đẹp; góp phần nâng tầm các vùng lõi của 3 khu vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các địa phương đánh giá cụ thể những tồn tại, hạn chế về hạ tầng giao thông kết nối, về an ninh trật tự, về hiệu quả hoạt động của các mô hình kinh doanh hiện tại; đồng thời, xác định thế mạnh, lợi thế của từng khu vực để từ đó có định hướng phát triển mang tính chiến lược, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao, vừa mang tính bền vững mang đặc trưng riêng của Đà Lạt ngàn hoa, Phan Thiết biển xanh và Gia Nghĩa đại ngàn.

Chủ tịch UBND tỉnh đặt vấn đề: Từ nay đến cuối năm, vùng trung tâm Đà Lạt và Phan Thiết có rất nhiều sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch, lãnh đạo các địa phương phải xác định những việc cần làm là gì, trách nhiệm cụ thể thuộc về ai, định hướng phát triển tiếp theo như thế nào…

Bí thư Đảng uỷ phường Lâm Viên - Đà Lạt Đặng Quang Tú đề xuất đầu tư hạ tầng đồng bộ ở vùng lõi

Phát biểu của Chủ tịch UBND các phường trung tâm 3 khu vực đều đánh giá tiềm năng, thế mạnh của từng vùng là rất lớn. Đồng thời, nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và đưa ra các giải pháp khắc phục.

Chủ tịch UBND phường Cam Ly - Đà Lạt Nguyễn Thừa Đoàn báo cáo tình hình phát triển du lịch của phường

Đối với khu vực trung tâm Lâm Đồng ngàn hoa, có lịch sử hình thành và phát triển hơn 130 năm, đang tích cực phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch; giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam; đẩy mạnh xây dựng phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa, thanh lịch, mến khách”; quan tâm triển khai các cam kết gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc…

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Lộc phát biểu

Khu vực trung tâm Lâm Đồng biển xanh, có lịch sử hình thành hơn 300 năm, hình thành nên các làng, các đặc trưng văn hóa mang đậm giá trị văn hóa biển, văn hóa tộc người; song hành cùng các lễ hội truyền thống gắn với sinh hoạt văn hóa tinh thần của các cộng đồng cư dân nơi đây.

Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng, Lê Ngọc Tiến trao đổi về công tác quy hoạch đô thị, đề xuất các giải pháp đảm bảo trật tự và xanh, sạch đẹp đô thị

Nguồn lực văn hóa là kiến trúc nhà ở mang phong cách nhà rườn, nhiều di tích được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, cấp tỉnh khá nổi tiếng; cùng với các lễ hội gắn với nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân và thu hút du khách đến chiêm ngưỡng, khám phá vẻ đẹp tự nhiên…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc phát biểu ý kiến

Khu vực trung tâm Lâm Đồng đại ngàn có các câu lạc bộ văn nghệ dân gian và có nguồn lực các nghệ nhân dân gian giỏi cồng chiêng, hát múa, dệt, đan lát…; đồng thời, đã thành lập được các tổ hợp tác rượu cần, tổ hợp tác dệt thổ cẩm, có các điểm di sản truyền thống, làng nghề truyền thống…