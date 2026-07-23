TRỰC TIẾP Trực tiếp AEK Larnaca vs Beitar Jerusalem: Hết hiệp 1, hòa 0-0 AEK Larnaca gặp Beitar Jerusalem tại AEK Arena lúc 23h30 ngày 23/07/2026, trong cuộc đối đầu mà lần chạm trán gần nhất giữa hai đội kết thúc với kết quả hòa.

AEK Larnaca 0 - 0 Beitar Jerusalem Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

7' E. Ansah nhận thẻ vàng sớm Phút 7', E. Ansah của Beitar Jerusalem nhận thẻ vàng sau lỗi Roughing. Trận đấu tại AEK Arena sớm xuất hiện điểm nóng khi hai đội vẫn đang hòa 0-0.

0' Trận đấu bắt đầu AEK Larnaca tiếp đón Beitar Jerusalem.

Cập nhật lúc 00:18 24/07/2026

Đội hình chính thức AEK Larnaca Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Mauro Camoranesi Beitar Jerusalem Sơ đồ 4-3-3 · HLV Almog Cohen 51 Andreas Paraskevas 21 Jorge Miramón 15 Hrvoje Miličević 3 Mike Van der Hoorn 17 Kostas Pileas 7 Gus Ledes 14 Amor Layouni 20 Jan Repas 6 Ivan Chavdarov Pankov 9 Đorđe Ivanović 11 Riad Bajić 55 Miguel Silva 2 Nana Antwi 5 Gil Cohen 4 Brayan Carabalí 16 Yarden Cohen 26 Daniel Worko 40 Boris Enow 15 Noam Muche 77 Omer Atzili 13 Eugene Ansah 7 Yarden Shua Dự bị AEK Larnaca 1 Vedad Muftić 99 Dimitris Dimitriou 13 Yahav Garfinkel 22 Godswill Ekpolo 44 Zacharias Adoni 8 Youssef Amyn 10 Waldo Rubio Marín 25 Chambos Kyriakou 29 Giorgos Naoum Beitar Jerusalem 22 Yehonatan Ozer 33 Dvir Nir 14 Roey Elimelech 20 Ori Dahan 25 Liel Deri 8 Ziv Ben Shimol 11 Timothy Muzie 24 Nadav Markovitch 9 Johnbosco Samuel Kalu Cập nhật đội hình lúc 23:03 23/07/2026

Thông tin trận đấu

AEK Larnaca sẽ đối đầu Beitar Jerusalem tại AEK Arena lúc 23h30 ngày 23/07/2026, trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League.

Đây là trận đấu có bối cảnh cân bằng khi lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội không xác định được bên thắng. Vì vậy, những chi tiết trong cách nhập cuộc và khả năng kiểm soát các thời điểm quan trọng có thể trở thành yếu tố đáng chú ý.

Thế đối đầu cân bằng

AEK Larnaca và Beitar Jerusalem mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Kết quả là AEK Larnaca không thắng, hai đội hòa một trận, còn Beitar Jerusalem cũng không giành chiến thắng.

Xu hướng này cho thấy khoảng cách giữa hai đội chưa được thể hiện rõ qua kết quả đối đầu. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không bao gồm tỷ số, phong độ gần đây, vị trí hoặc lực lượng, nên chưa đủ cơ sở để đánh giá sâu hơn về ưu thế của từng bên.

Cuộc đấu tại AEK Arena

AEK Larnaca có lợi thế sân nhà khi trận đấu diễn ra tại AEK Arena. Dù vậy, lợi thế này không thể tự nó quyết định cục diện, đặc biệt trong bối cảnh hai đội từng hòa ở lần chạm trán gần nhất.

Về chuyên môn, trận đấu nhiều khả năng sẽ được định hình bởi cách hai đội tổ chức thế trận và xử lý các thời điểm chuyển đổi. Tuy nhiên, do không có thông tin về sơ đồ, đội hình dự kiến hay những cầu thủ vắng mặt, chưa thể khẳng định phương án chiến thuật cụ thể của AEK Larnaca hoặc Beitar Jerusalem.

Nhận định trước trận

Những dữ liệu được ghi nhận cho thấy đây là cặp đấu khó tạo ra sự chênh lệch rõ ràng. AEK Larnaca có điểm tựa AEK Arena, trong khi Beitar Jerusalem bước vào trận đấu với thành tích đối đầu gần nhất không thua.

Nhìn chung, thế trận được dự báo sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng duy trì sự ổn định và tận dụng cơ hội của mỗi đội. Chưa có đủ cơ sở để nghiêng hẳn về một phía hay đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất AEK Larnaca · 0 thắng 1 hòa Beitar Jerusalem · 0 thắng Beitar Jerusalem 0 - 0 AEK Larnaca Hòa

AEK Larnaca 5 trận gần nhất H B B T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Beitar Jerusalem 5 trận gần nhất H T H H H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới