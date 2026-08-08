Trực tiếp AFC Wimbledon vs Newport County: Đội hình xuất phát

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp AFC Wimbledon vs Newport County: Đội hình xuất phát

    Đại Ngàn08/08/2026 18:21

    AFC Wimbledon đụng độ Newport County trong trận đấu thuộc khuôn khổ Carabao Cup diễn ra trên sân The Cherry Red Records Stadium với thể thức loại trực tiếp.

    AFC WimbledonvsNewport CountySẮP BẮT ĐẦU • 21:00
    • 21:00Đội hình chính thức đã công bố

      Đội hình ra sân của AFC Wimbledon và Newport County đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 21:00.

    Cập nhật lúc 20:35 08/08/2026

    Đội hình chính thức
    AFC Wimbledon
    Sơ đồ 3-5-2 · HLV Johnnie Jackson
    Newport County
    Sơ đồ 4-4-2
    1
    Nathan Bishop
    33
    Isaac Ogundere
    26
    Dan Sweeney
    6
    Ryan Johnson
    7
    James Tilley
    10
    Zack Nelson
    12
    Alistair Smith
    21
    Myles Hippolyte
    3
    Steve Seddon
    29
    Aron Sasu
    11
    Marcus Browne
    1
    Jordan Wright
    22
    Cameron Norman
    5
    Lee Jenkins
    4
    Kyle Cameron
    3
    Thomas Davies
    6
    Ciaran Brennan
    2
    Cameron Evans
    10
    Harrison Biggins
    20
    Yahya Bamba
    27
    Christian Doidge
    9
    Shaquille Gwengwe
    Dự bị
    AFC Wimbledon
    20 Joe McDonnell2 Steven Sessegnon32 Kai Jennings5 Ollie Harrison8 Callum Maycock18 Delano McCoy-Splatt4 Jake Reeves16 Antwoine Hackford9 Jayden Stockley
    Newport County
    33 Shaun MacDonald34 Dan Sassi17 Alfie Merritt29 Keenan Pattern36 Harrison Pugh8 Matt Smith19 Gerard Garner40 Cole Jarvis14 Moses Alexander-Walker
    Cập nhật đội hình lúc 20:35 08/08/2026

    21h00 ngày 08/08/2026 - Vòng đấu loại trực tiếp Carabao Cup

    Trận chạm trán giữa AFC Wimbledon và Newport County tại Carabao Cup hứa hẹn mang đến diễn biến kịch tính khi hai đội bước vào cuộc đọ sức mang tính chất loại trực tiếp. Thi đấu trên sân vận động The Cherry Red Records Stadium, đội giành chiến thắng sẽ chính thức có vé đi tiếp vào vòng trong, trong khi đội thất bại sẽ phải dừng cuộc chơi.

    Tầm quan trọng và tính chất trận đấu

    Do đây là cuộc đối đầu theo thể thức loại trực tiếp, áp lực dành cho cả AFC Wimbledon lẫn Newport County là rất lớn. Kết quả trận đấu sẽ định đoạt tấm vé đi tiếp ngay sau khi khép lại thời gian thi đấu mà không có cơ hội sửa sai. Điều này buộc cả hai câu lạc bộ phải bước vào trận với sự tập trung cao độ ngay từ những phút đầu tiên.

    Thành tích đối đầu cân bằng

    Nhìn vào lịch sử đối đầu gần đây, sự cân bằng là nét chủ đạo trong các cuộc đụng độ giữa hai bên. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, AFC Wimbledon giành được 1 chiến thắng, hòa 3 trận và thua 1 trận trước Newport County. Số liệu này phản ánh thực tế rằng lối chơi của hai đội tương đối khắc chế lẫn nhau, báo hiệu một cuộc đọ sức căng thẳng.

    Dự đoán cục diện trận đấu

    Lợi thế sân nhà The Cherry Red Records Stadium sẽ là điểm tựa quan trọng cho AFC Wimbledon. Bên kia chiến tuyến, Newport County cũng cho thấy họ là đối thủ không dễ bị khuất phục qua thành tích đối đầu ngang ngửa. Với tính chất sinh tử của một trận knock-out, trận đấu dự kiến diễn ra giằng co, nơi khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân hoặc sai lầm nhỏ nhất cũng có thể định đoạt kết cục.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    AFC Wimbledon · 1 thắng3 hòaNewport County · 1 thắng
    03/01/2025
    Newport County
    1 - 2
    AFC Wimbledon
    AW
    04/12/2024
    AFC Wimbledon
    2 - 2
    Newport County
    Hòa
    16/03/2024
    AFC Wimbledon
    0 - 2
    Newport County
    NC
    02/09/2023
    Newport County
    2 - 2
    AFC Wimbledon
    Hòa
    15/03/2023
    Newport County
    1 - 1
    AFC Wimbledon
    Hòa
    AFC Wimbledon
    5 trận gần nhất
    BBTHT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Newport County
    5 trận gần nhất
    BTBHH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp AFC Wimbledon vs Newport County: Đội hình xuất phát
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