TRỰC TIẾP Trực tiếp AFC Wimbledon vs Newport County: Đội hình xuất phát AFC Wimbledon đụng độ Newport County trong trận đấu thuộc khuôn khổ Carabao Cup diễn ra trên sân The Cherry Red Records Stadium với thể thức loại trực tiếp.

AFC Wimbledon vs Newport County SẮP BẮT ĐẦU • 21:00 21:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của AFC Wimbledon và Newport County đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 21:00.

Cập nhật lúc 20:35 08/08/2026

Đội hình chính thức AFC Wimbledon Sơ đồ 3-5-2 · HLV Johnnie Jackson Newport County Sơ đồ 4-4-2 1 Nathan Bishop 33 Isaac Ogundere 26 Dan Sweeney 6 Ryan Johnson 7 James Tilley 10 Zack Nelson 12 Alistair Smith 21 Myles Hippolyte 3 Steve Seddon 29 Aron Sasu 11 Marcus Browne 1 Jordan Wright 22 Cameron Norman 5 Lee Jenkins 4 Kyle Cameron 3 Thomas Davies 6 Ciaran Brennan 2 Cameron Evans 10 Harrison Biggins 20 Yahya Bamba 27 Christian Doidge 9 Shaquille Gwengwe Dự bị AFC Wimbledon 20 Joe McDonnell 2 Steven Sessegnon 32 Kai Jennings 5 Ollie Harrison 8 Callum Maycock 18 Delano McCoy-Splatt 4 Jake Reeves 16 Antwoine Hackford 9 Jayden Stockley Newport County 33 Shaun MacDonald 34 Dan Sassi 17 Alfie Merritt 29 Keenan Pattern 36 Harrison Pugh 8 Matt Smith 19 Gerard Garner 40 Cole Jarvis 14 Moses Alexander-Walker Cập nhật đội hình lúc 20:35 08/08/2026

21h00 ngày 08/08/2026 - Vòng đấu loại trực tiếp Carabao Cup

Trận chạm trán giữa AFC Wimbledon và Newport County tại Carabao Cup hứa hẹn mang đến diễn biến kịch tính khi hai đội bước vào cuộc đọ sức mang tính chất loại trực tiếp. Thi đấu trên sân vận động The Cherry Red Records Stadium, đội giành chiến thắng sẽ chính thức có vé đi tiếp vào vòng trong, trong khi đội thất bại sẽ phải dừng cuộc chơi.

Tầm quan trọng và tính chất trận đấu

Do đây là cuộc đối đầu theo thể thức loại trực tiếp, áp lực dành cho cả AFC Wimbledon lẫn Newport County là rất lớn. Kết quả trận đấu sẽ định đoạt tấm vé đi tiếp ngay sau khi khép lại thời gian thi đấu mà không có cơ hội sửa sai. Điều này buộc cả hai câu lạc bộ phải bước vào trận với sự tập trung cao độ ngay từ những phút đầu tiên.

Thành tích đối đầu cân bằng

Nhìn vào lịch sử đối đầu gần đây, sự cân bằng là nét chủ đạo trong các cuộc đụng độ giữa hai bên. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, AFC Wimbledon giành được 1 chiến thắng, hòa 3 trận và thua 1 trận trước Newport County. Số liệu này phản ánh thực tế rằng lối chơi của hai đội tương đối khắc chế lẫn nhau, báo hiệu một cuộc đọ sức căng thẳng.

Dự đoán cục diện trận đấu

Lợi thế sân nhà The Cherry Red Records Stadium sẽ là điểm tựa quan trọng cho AFC Wimbledon. Bên kia chiến tuyến, Newport County cũng cho thấy họ là đối thủ không dễ bị khuất phục qua thành tích đối đầu ngang ngửa. Với tính chất sinh tử của một trận knock-out, trận đấu dự kiến diễn ra giằng co, nơi khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân hoặc sai lầm nhỏ nhất cũng có thể định đoạt kết cục.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất AFC Wimbledon · 1 thắng 3 hòa Newport County · 1 thắng Newport County 1 - 2 AFC Wimbledon AW AFC Wimbledon 2 - 2 Newport County Hòa AFC Wimbledon 0 - 2 Newport County NC Newport County 2 - 2 AFC Wimbledon Hòa Newport County 1 - 1 AFC Wimbledon Hòa

AFC Wimbledon 5 trận gần nhất B B T H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Newport County 5 trận gần nhất B T B H H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới