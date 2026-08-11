TRỰC TIẾP Trực tiếp Al Jazira vs Al Ittihad: Hết hiệp 1, Al Ittihad dẫn 2-0 Al Jazira chạm trán Al Ittihad trong trận sơ loại AFC Champions League Elite lúc 23h00 ngày 11/08/2026. Đây là cuộc đối đầu loại trực tiếp đầy căng thẳng.

Al Jazira 0 - 2 Al Ittihad Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

44' Jan-Carlo Simić nhận thẻ vàng ở phút 44 Phút 44, Jan-Carlo Simić phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài. Trận đấu đang diễn ra đầy căng thẳng trong những phút cuối hiệp một khi Al Jazira vẫn đang tạm thời bị Al Ittihad dẫn trước với tỷ số 0-2.

39' Khalifa Al-Hammadi nhận thẻ vàng ở phút 39 Phút 39, Khalifa Al-Hammadi phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Việc phải nhận thẻ phạt ngay sau khi Al Ittihad nâng tỷ số lên 0-2 khiến thế trận càng thêm khó khăn.

38' Steven Bergwijn nhân đôi cách biệt cho Al Ittihad Phút 38, từ đường kiến tạo của Moussa Diaby , Steven Bergwijn dứt điểm chính xác nhân đôi cách biệt cho Al Ittihad. Tỷ số được nâng lên 0-2, giúp đội khách nắm lợi thế cực lớn ngay trong hiệp một.

37' Al Jazira nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ Đến phút 37, dù đang bị dẫn 0 - 1, Al Jazira vẫn chủ động gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Dù tỷ lệ cầm bóng 50 - 50 khá cân bằng, đội nhà lại vượt trội ở chỉ số dứt điểm 8 - 2 (trúng đích 3 - 1) cùng 4 - 2 quả phạt góc, nhưng sự hiệu quả thì vẫn đang thuộc về Al Ittihad .

29' Farhah Al-Shamrani nhận thẻ vàng ở phút 29 Phút 29, cầu thủ Farhah Al-Shamrani bên phía Al Ittihad đã phải nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra đầy quyết liệt khi Al Ittihad nỗ lực bảo vệ lợi thế dẫn 0-1 trước Al Jazira.

27' Willyan Rocha nhận thẻ vàng ở phút 27 Phút 27, Willyan Rocha phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống va chạm trên sân. Trong bối cảnh Al Ittihad đang dẫn trước 0-1, những pha tranh chấp cản phá quyết liệt đang làm gia tăng sức nóng của trận đấu.

25' Al Jazira gia tăng sức ép tìm bàn gỡ Đến phút 25, dù đang bị Al Ittihad dẫn 0 - 1, Al Jazira vẫn nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đội chủ nhà vượt trội về số lần dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 3 - 1) cùng 3 - 2 phạt góc, nhưng Al Ittihad vẫn bảo vệ được lợi thế nhờ khả năng kiểm soát bóng 48 - 52.

13' Al Jazira nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ Dù bị dẫn trước 0 - 1 từ sớm, Al Jazira đang chủ động gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Dù chịu lép vố nhẹ về tỷ lệ cầm bóng 47 - 53, đội chủ nhà lại tạo ra số cơ hội vượt trội với chỉ số dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 3 - 1) cùng 2 - 0 về phạt góc trước Al Ittihad.

12' Steven Bergwijn mở tỷ số sớm cho Al Ittihad Phút 12, từ đường chuyền dọn cỗ của Moussa Diaby , Steven Bergwijn dứt điểm chính xác mở tỷ số 0-1 cho Al Ittihad. Đội khách tận dụng cực tốt cơ hội để vươn lên dẫn trước dù chịu nhiều áp lực từ đầu trận.

0' Trận đấu bắt đầu Al Jazira tiếp đón Al Ittihad.

Cập nhật lúc 23:51 11/08/2026

Đội hình chính thức Al Jazira Sơ đồ Al Ittihad Sơ đồ 4 Willyan Rocha 5 Khalifa Al-Hammadi 8 Mamadou Coulibaly 9 Simon Banza 15 Mohammed Rabii 16 Marcus Meloni 17 Rúben Amaral 55 Ali Khaseif Humaid 77 Milson 80 Bruno Oliveira 99 Vinicius Mello 1 Predrag Rajković 2 Danilo Pereira 3 Stephane Keller 4 Jan-Carlo Simić 10 Houssem Aouar 19 Moussa Diaby 21 Youssef En-Nesyri 25 Faris Abdi 29 Farhah Al-Shamrani 30 Dion Lopy 34 Steven Bergwijn Dự bị Al Jazira 1 Ersin Destanoğlu 2 Igor Serrote 6 Mohamed Omar Al Attas 11 Richard Akonnor 25 Jay-Dee Geusens 28 Ravil Tagir 39 Nermin Mujkic 66 Stojan Leković 70 Momodou Jatta Al Ittihad 11 Saleh Al-Shehri 15 Hassan Kadesh 22 Marwan Al-Sahafi 27 Ahmed Al-Ghamdi 32 Ahmed Al-Julaydan 42 Muath Faqihi 50 Mohammed Al-Absi 51 Mateo Borrell 54 Kone K. Cập nhật đội hình lúc 22:21 11/08/2026

Al Jazira Thống kê Al Ittihad 49% Kiểm soát bóng 51% 8 Dứt điểm 3 3 Trúng đích 2 4 Phạt góc 2 4 Phạm lỗi 6 1 Việt vị 0

Thông tin tổng quan trước trận đấu

Màn so tài giữa Al Jazira và Al Ittihad diễn ra vào lúc 23h00 ngày 11/08/2026 trên sân vận động Mohammed Bin Zayed Stadium. Đây là cuộc đối đầu trực tiếp đáng chú ý thuộc khuôn khổ vòng sơ loại của giải đấu cấp câu lạc bộ hàng đầu châu lục, AFC Champions League Elite.

Tính chất sinh tử của cuộc đối đầu

Trận đấu này áp dụng thể thức loại trực tiếp, nơi tấm vé bước tiếp vào vòng trong chỉ dành cho đội giành chiến thắng sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, còn đội thất bại sẽ lập tức bị loại khỏi giải đấu. Khác với các trận đấu tính điểm ở vòng bảng, cuộc chạm trán này không có thứ hạng để cải thiện, buộc cả hai đội phải thi đấu với tinh thần không còn đường lùi.

Kịch bản và kỳ vọng chiến thuật

Do tính chất khốc liệt của một trận loại trực tiếp, cả Al Jazira và Al Ittihad dự kiến sẽ bước vào trận đấu với sự tập trung và cẩn trọng cao độ. Lợi thế điểm tựa sân nhà Mohammed Bin Zayed Stadium hứa hẹn tiếp thêm sự tự tin cho Al Jazira, trong khi Al Ittihad phải thể hiện bản lĩnh thi đấu để cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại AFC Champions League Elite.

Al Ittihad 5 trận gần nhất B T T

Tình hình lực lượng Al Jazira Không có thông tin Al Ittihad ✚ Mahamadou Doumbia (Cruciate Ligament Tear) ✚ Muhannad Al-Shanqeeti (Unknown Injury) ✚ Hamed Al-Ghamdi (Cruciate Ligament Injury) ✚ Roger Fernandes (Cruciate Ligament Tear) ✚ Saad Al-Mousa (Broken Ankle)