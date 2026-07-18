Trực tiếp Alaves vs Eibar: Hiệp 2 bắt đầu, Eibar dẫn 1-0

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Alaves vs Eibar: Hiệp 2 bắt đầu, Eibar dẫn 1-0

    Tuệ Nhân18/07/2026 22:30

    Alaves gặp Eibar trong trận giao hữu CLB lúc 00h00 ngày 19/07/2026. Dữ liệu hiện có chưa bao gồm phong độ và đội hình dự kiến.

    Alaves0 - 1EibarHiệp 2 — phút 65'
    • 65'Trận đấu đang diễn ra

      Tỷ số hiện tại: Alaves 0 - 1 Eibar.

    • 46'Javier Marton vào sân cho Eibar

      Phút 46', Javier Marton vào sân thay H. Garcia, giúp Eibar điều chỉnh nhân sự. Eibar tiếp tục duy trì lợi thế 1-0 trước Alaves.

    • 46'Eibar điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

      Phút 46', I. Asenjo vào sân thay A. Arbilla bên phía Eibar.

    • 46'Eibar thay người ngay đầu hiệp hai

      Phút 46', E. Perez vào sân thay I. Garcia bên phía Eibar. Đội khách có sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai khi đang dẫn trước Alaves.

    • 46'Eibar thay người ngay đầu hiệp hai

      Phút 46', Eibar đưa A. Ares vào sân thay M. Arana khi đang dẫn Alaves 0-1. Sự điều chỉnh diễn ra ngay sau giờ nghỉ, trong bối cảnh Eibar vẫn nắm lợi thế từ bàn thắng ở phút 40.

    • 46'Eibar thay người ngay đầu hiệp hai

      Phút 46', Eibar đưa A. Garrido vào sân thay Pejino. Sự điều chỉnh diễn ra ngay đầu hiệp hai, khi Eibar đang nắm lợi thế trước Alaves.

    • 46'Eibar điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

      Phút 46', Eibar đưa O. Carrasco vào sân thay A. Madariaga. Sự điều chỉnh diễn ra ngay đầu hiệp hai, khi Eibar đang dẫn trước.

    • 46'Eibar điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

      Phút 46', Eibar đưa J. Bernat vào sân thay J. Magunazelaia Argoitia. Đây là sự điều chỉnh đầu hiệp hai khi Eibar đang dẫn Alaves 0-1.

    • 46'Eibar thay người ngay đầu hiệp hai

      Phút 46', Eibar đưa Jair vào sân thay J. Bautista. Đội khách có sự điều chỉnh ngay sau giờ nghỉ khi đang dẫn trước Alaves.

    • 46'Eibar điều chỉnh nhân sự ở phút 46

      Phút 46', Eibar đưa A. Arambarri vào sân thay S. Alvarez. Đây là sự điều chỉnh đầu hiệp hai khi Eibar đang dẫn Alaves 0-1.

    • 46'Eibar thay người ngay đầu hiệp hai

      Phút 46', Eibar đưa A. Rodriguez vào sân thay S. Cubero. Sự điều chỉnh diễn ra khi Eibar đang dẫn Alaves 0-1.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

    • 40'J. Bautista giúp Eibar vượt lên

      Phút 40, J. Bautista lập công, đưa Eibar vượt lên dẫn trước Alaves 1-0. Eibar đã mở tỷ số ngay trước giờ nghỉ.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Alaves tiếp đón Eibar.

    Cập nhật lúc 01:22 19/07/2026

    Alaves sẽ đối đầu Eibar trong khuôn khổ Giao hữu CLB vào lúc 00h00 ngày 19/07/2026. Đây là thông tin lịch thi đấu được xác nhận cho trận đấu giữa hai đội.

    Thông tin trận đấu

    Cuộc so tài diễn ra giữa Alaves và Eibar. Do dữ liệu hiện có không cung cấp phong độ gần đây, lịch sử đối đầu, vị trí, lực lượng hoặc sơ đồ chiến thuật, chưa thể đưa ra đánh giá chuyên sâu về tương quan hai đội.

    Nhận định trước trận

    Trận đấu được tổ chức trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Những yếu tố như mục tiêu thi đấu, cách bố trí đội hình và mức độ thử nghiệm chiến thuật của Alaves cùng Eibar chưa được cung cấp, vì vậy chưa có đủ cơ sở để xác định xu hướng chuyên môn cụ thể.

    Thông tin về đội hình dự kiến cũng chưa xuất hiện trong dữ liệu hiện có. Người hâm mộ cần chờ các thông báo tiếp theo để cập nhật nhân sự và diễn biến liên quan trước giờ bóng lăn.

    Thời gian thi đấu

    Alaves và Eibar dự kiến thi đấu lúc 00h00 ngày 19/07/2026.

    Alaves
    5 trận gần nhất
    BTTHB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Eibar
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Alaves vs Eibar: Hiệp 2 bắt đầu, Eibar dẫn 1-0
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