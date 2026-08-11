Trực tiếp Apollon Limassol vs Brann: Trận đấu đang diễn ra

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Apollon Limassol vs Brann: Trận đấu đang diễn ra

    Đại Ngàn11/08/2026 19:01

    Apollon Limassol tiếp đón Brann tại sân Alphamega Stadium thuộc UEFA Europa Conference League với phong độ thăng hoa nhờ chuỗi 3 trận thắng liên tiếp.

    Apollon Limassol0 - 0BrannHiệp 1 — phút 6'
    • 6'Trận đấu đang diễn ra

      Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Apollon Limassol tiếp đón Brann.

    Cập nhật lúc 00:05 12/08/2026

    Đội hình chính thức
    Apollon Limassol
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Hernan Losada
    Brann
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Eirik Horneland
    22
    Philipp Kühn
    76
    Bruno Gaspar
    37
    Leonidas Konomis
    44
    Josef Kvida
    14
    Giorgos Malekkidis
    5
    Morgan Brown
    77
    Ivan Ljubić
    30
    Dani Escriche
    27
    Gaetan Weissbeck
    23
    Brandon Thomas
    9
    Alen Ožbolt
    1
    Mathias Dyngeland
    21
    Denzel De Roeve
    3
    Fredrik Pallesen Knudsen
    23
    Thore Pedersen
    17
    Joachim Soltvedt
    19
    Eggert Aron Guðmundsson
    18
    Jacob Lungi Sørensen
    25
    Niklas Jensen Wassberg
    10
    Kristall Máni Ingason
    16
    Kristian Eriksen
    9
    Niklas Castro
    Dự bị
    Apollon Limassol
    41 Peter Leeuwenburgh4 Emanuel Aiwu19 Nearchos Zinonos26 Antreas Shikkis38 Konstantinos Balogiannis11 Evangelos Andreou12 Gustavo Assunção17 Clinton Duodu18 Andreas Athanasiou
    Brann
    12 Simen Vidtun Nilsen36 Håkon Melås Hellesøy6 Cheick Mbacke Diop20 Vetle Dragsnes32 Markus Haaland11 Bård Finne22 Sævar Atli Magnússon29 Noah Jean Holm
    Cập nhật đội hình lúc 23:31 11/08/2026

    Trận đấu giữa Apollon Limassol và Brann sẽ chính thức diễn ra vào lúc 00h00 ngày 12/08/2026 trên sân vận động Alphamega Stadium, thuộc khuôn khổ giải đấu UEFA Europa Conference League. Màn so tài này thu hút sự chú ý khi đội chủ nhà đang duy trì màn trình diễn đầy ấn tượng, trong khi đại diện khách mời nỗ lực tìm kiếm sự ổn định.

    Phong độ thi đấu gần đây của hai đội

    Đội chủ nhà Apollon Limassol đang bước vào trận đấu với sự tự tin rất cao. Thống kê ở 3 trận đấu gần nhất cho thấy đội bóng này đạt thành tích toàn thắng tuyệt đối cả 3 trận. Việc duy trì được mạch thắng liên tiếp giúp tâm lý của các cầu thủ Apollon Limassol trở nên vô cùng hưng phấn trước giờ bóng lăn.

    Ở chiều ngược lại, Brann lại thể hiện một bộ mặt thiếu ổn định trong những lần ra sân gần đây. Trong 3 trận đấu gần nhất, đội khách chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và để thất bại 1 trận. Phong độ trồi sụt này buộc Brann phải thi đấu cẩn trọng hơn nếu muốn tạo ra bất ngờ trên sân khách.

    Lịch sử đối đầu giữa Apollon Limassol và Brann

    Xét về khía cạnh đối đầu trực tiếp, hai đội bóng chỉ mới chạm trán nhau đúng 1 lần trong khoảng thời gian gần đây. Ở lần đụng độ duy nhất đó, Apollon Limassol là đội giành được chiến thắng, trong khi Brann chưa thể có được niềm vui trước đối thủ.

    Nhận định cục diện trận đấu

    Lợi thế sân nhà Alphamega Stadium cùng chuỗi 3 trận thắng liên tiếp đang biến Apollon Limassol thành thử thách vô cùng lớn. Sự tự tin từ kết quả đối đầu ở lần gặp nhau trước đó cũng tiếp thêm động lực cho đại diện Cyprus.

    Về phía Brann, chuyến làm khách này dự báo sẽ mang đến nhiều khó khăn. Để thu về một kết quả tích cực, họ cần nhanh chóng xóc lại tinh thần và khắc phục những hạn chế vốn đã khiến họ đánh mất điểm số trong những trận đấu vừa qua.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Apollon Limassol · 1 thắng0 hòaBrann · 0 thắng
    06/08/2026
    Brann
    0 - 1
    Apollon Limassol
    AL
    Apollon Limassol
    5 trận gần nhất
    TTTHT
    3
    Trận
    3-0-0
    T-H-B
    8
    Ghi (TB 2.7)
    0
    Thủng lưới
    Brann
    5 trận gần nhất
    BTTBH
    3
    Trận
    1-1-1
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 1.7)
    4
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Apollon Limassol vs Brann: Trận đấu đang diễn ra
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