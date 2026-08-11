TRỰC TIẾP Trực tiếp Apollon Limassol vs Brann: Trận đấu đang diễn ra Apollon Limassol tiếp đón Brann tại sân Alphamega Stadium thuộc UEFA Europa Conference League với phong độ thăng hoa nhờ chuỗi 3 trận thắng liên tiếp.

Apollon Limassol 0 - 0 Brann Hiệp 1 — phút 6' 6' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Apollon Limassol tiếp đón Brann.

Cập nhật lúc 00:05 12/08/2026

Đội hình chính thức Apollon Limassol Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Hernan Losada Brann Sơ đồ 4-3-3 · HLV Eirik Horneland 22 Philipp Kühn 76 Bruno Gaspar 37 Leonidas Konomis 44 Josef Kvida 14 Giorgos Malekkidis 5 Morgan Brown 77 Ivan Ljubić 30 Dani Escriche 27 Gaetan Weissbeck 23 Brandon Thomas 9 Alen Ožbolt 1 Mathias Dyngeland 21 Denzel De Roeve 3 Fredrik Pallesen Knudsen 23 Thore Pedersen 17 Joachim Soltvedt 19 Eggert Aron Guðmundsson 18 Jacob Lungi Sørensen 25 Niklas Jensen Wassberg 10 Kristall Máni Ingason 16 Kristian Eriksen 9 Niklas Castro Dự bị Apollon Limassol 41 Peter Leeuwenburgh 4 Emanuel Aiwu 19 Nearchos Zinonos 26 Antreas Shikkis 38 Konstantinos Balogiannis 11 Evangelos Andreou 12 Gustavo Assunção 17 Clinton Duodu 18 Andreas Athanasiou Brann 12 Simen Vidtun Nilsen 36 Håkon Melås Hellesøy 6 Cheick Mbacke Diop 20 Vetle Dragsnes 32 Markus Haaland 11 Bård Finne 22 Sævar Atli Magnússon 29 Noah Jean Holm Cập nhật đội hình lúc 23:31 11/08/2026

Trận đấu giữa Apollon Limassol và Brann sẽ chính thức diễn ra vào lúc 00h00 ngày 12/08/2026 trên sân vận động Alphamega Stadium, thuộc khuôn khổ giải đấu UEFA Europa Conference League. Màn so tài này thu hút sự chú ý khi đội chủ nhà đang duy trì màn trình diễn đầy ấn tượng, trong khi đại diện khách mời nỗ lực tìm kiếm sự ổn định.

Phong độ thi đấu gần đây của hai đội

Đội chủ nhà Apollon Limassol đang bước vào trận đấu với sự tự tin rất cao. Thống kê ở 3 trận đấu gần nhất cho thấy đội bóng này đạt thành tích toàn thắng tuyệt đối cả 3 trận. Việc duy trì được mạch thắng liên tiếp giúp tâm lý của các cầu thủ Apollon Limassol trở nên vô cùng hưng phấn trước giờ bóng lăn.

Ở chiều ngược lại, Brann lại thể hiện một bộ mặt thiếu ổn định trong những lần ra sân gần đây. Trong 3 trận đấu gần nhất, đội khách chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và để thất bại 1 trận. Phong độ trồi sụt này buộc Brann phải thi đấu cẩn trọng hơn nếu muốn tạo ra bất ngờ trên sân khách.

Lịch sử đối đầu giữa Apollon Limassol và Brann

Xét về khía cạnh đối đầu trực tiếp, hai đội bóng chỉ mới chạm trán nhau đúng 1 lần trong khoảng thời gian gần đây. Ở lần đụng độ duy nhất đó, Apollon Limassol là đội giành được chiến thắng, trong khi Brann chưa thể có được niềm vui trước đối thủ.

Nhận định cục diện trận đấu

Lợi thế sân nhà Alphamega Stadium cùng chuỗi 3 trận thắng liên tiếp đang biến Apollon Limassol thành thử thách vô cùng lớn. Sự tự tin từ kết quả đối đầu ở lần gặp nhau trước đó cũng tiếp thêm động lực cho đại diện Cyprus.

Về phía Brann, chuyến làm khách này dự báo sẽ mang đến nhiều khó khăn. Để thu về một kết quả tích cực, họ cần nhanh chóng xóc lại tinh thần và khắc phục những hạn chế vốn đã khiến họ đánh mất điểm số trong những trận đấu vừa qua.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Apollon Limassol · 1 thắng 0 hòa Brann · 0 thắng Brann 0 - 1 Apollon Limassol AL

Apollon Limassol 5 trận gần nhất T T T H T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 8 Ghi (TB 2.7) 0 Thủng lưới Brann 5 trận gần nhất B T T B H 3 Trận 1-1-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 4 Thủng lưới