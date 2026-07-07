TRỰC TIẾP Trực tiếp Argentina vs Ai Cập: Argentina gỡ hòa 2-2 Argentina bước vào vòng đấu loại trực tiếp với mạch thắng ấn tượng, trong khi Ai Cập cho thấy sự ổn định để tạo nên một thử thách khó lường tại vòng 1/8.

Argentina 2 - 2 Ai Cập Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Argentina 2 - 2 Ai Cập.

84' Argentina vây ráp, thủ môn Ai Cập gồng mình Bước sang phút 84, tỷ số vẫn là 2-2 nhưng Argentina đang dồn lên áp đảo hoàn toàn với 65% cầm bóng và tung ra tới 16 cú dứt điểm so với chỉ 4 của Ai Cập. Hàng thủ đội khách phải gồng mình chống đỡ, thủ môn Ai Cập đã phải cứu thua đến 4 lần, trong khi phạt góc cũng nghiêng hẳn về Argentina với tỷ lệ 5-1.

83' Messi đưa Argentina trở về từ cõi chết Phút 83, L. Messi lạnh lùng dứt điểm sau đường kiến tạo của G. Montiel , ấn định tỷ số 2-2 cho Argentina. Chỉ 4 phút sau bàn gỡ 1-2, đoàn quân áp đảo với 66% cầm bóng và 19 cú dứt điểm đã hoàn tất cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Ai Cập.

80' Ai Cập tung Marmoush giữ chân trước sức ép Argentina Phút 80, HLV Ai Cập rút M. Ziko - người vừa nhận thẻ ở tình huống VAR trước đó - để đưa O. Marmoush vào sân. Sự thay đổi diễn ra ngay sau khi Argentina vừa rút ngắn tỷ số xuống 1-2, cho thấy Ai Cập muốn củng cố đội hình để bảo toàn lợi thế trong những phút cuối.

79' Romero rút ngắn cách biệt cho Argentina Phút 79, C. Romero đánh đầu ghi bàn sau đường kiến tạo của L. Messi , đưa Argentina bám đuổi 1-2 trước Ai Cập. Dù đang lép vế hoàn toàn về thế trận với chỉ 36% cầm bóng và 4 cú dứt điểm so với 15 của đối phương, Argentina vẫn còn thời gian để tìm bàn gỡ.

73' Scaloni đảo quân, Montiel vào sân thay Molina Phút 73, HLV Argentina thực hiện thay đổi ở hàng phòng ngự khi G. Montiel vào sân thay N. Molina . Đây có thể là nỗ lực làm mới đội hình khi Argentina đang bị dẫn 0-2 trước Ai Cập và cần một cú hích để tìm đường trở lại trận đấu.

73' Ai Cập tung Trezeguet giữ thế trận hơn người Phút 73, HLV Ai Cập rút H. Hassan để tung Trezeguet vào sân trong bối cảnh đội nhà đang dẫn Argentina 0-2. Với thế trận đang kiểm soát tốt dù cầm bóng ít hơn, sự tươi mới từ băng ghế dự bị có thể giúp Ai Cập yên tâm hơn ở giai đoạn cuối trận.

72' Argentina vây hãm nhưng Ai Cập vẫn chống chọi tốt Bước sang phút 72, Argentina cầm bóng vượt trội 63% - 37% và tung tới 12-3 cú dứt điểm nhưng vẫn chưa thể xuyên thủng hàng thủ Ai Cập, đội đang có tới 0-4 pha cứu thua xuất sắc. Dù bị dồn ép với 4-1 phạt góc nghiêng về đối thủ, Ai Cập vẫn tạm thời bảo toàn cách biệt 0-2.

67' M. Ziko lập cú đúp, Ai Cập nhân đôi cách biệt Phút 67, M. Ziko một lần nữa chọc thủng lưới Argentina sau đường kiến tạo của H. Hassan, ấn định 0-2 cho Ai Cập. Đáng chú ý đây là bàn thắng đến ngay sau khi Ziko vừa nhận thẻ vàng và thoát hiểm nhờ VAR, còn Argentina thì vẫn loay hoay dù áp đảo hoàn toàn thế trận với 11 cú dứt điểm so với chỉ 2 của đối thủ.

66' Argentina xáo trộn hàng thủ giữa hiệp hai Phút 66, HLV Argentina tung N. Gonzalez vào sân thay N. Tagliafico . Sự thay đổi diễn ra khi đội bóng vẫn đang tìm cách xoay chuyển thế trận sau khi để Ai Cập vươn lên dẫn trước 0-1 từ phút 15.

66' Argentina tung Lautaro Martinez vào sân Phút 66, Argentina thực hiện thay người khi L. Martinez vào sân thay R. de Paul . Sự thay đổi diễn ra trong bối cảnh Argentina đang bị Ai Cập dẫn 0-1, và đội hình đang xáo trộn khi Ai Cập vừa nhận thẻ vàng ở phút 61.

60' Argentina vây hãm nhưng Ai Cập chắn đứng Bước sang phút 60, Argentina cầm bóng vượt trội 61% - 39% và tung tới 10 - 3 cú dứt điểm nhưng chỉ có 4 pha trúng đích, cho thấy hàng thủ Ai Cập đang chống đỡ ngoan cường với 4 pha cứu thua kịp thời. Ai Cập vẫn đang dẫn 0-2 và chấp nhận lùi sâu phòng ngự, chờ thời cơ phản công khi Argentina mắc tới 2 lỗi việt vị trong nỗ lực tìm đường vào khung thành.

58' VAR từ chối bàn thắng của Ziko vì lỗi Phút 58', M. Ziko tưởng như đã có bàn thắng thứ hai cho Ai Cập nhưng trọng tài sau khi tham khảo VAR đã từ chối bàn thắng vì lỗi trước đó. Tỷ số vẫn là Argentina 0-1 Ai Cập, và Ai Cập vẫn đang thể hiện sự hiệu quả đáng chú ý dù bị Argentina áp đảo về thế trận.

48' Argentina vây hãm nhưng Ai Cập vẫn bền bỉ chống đỡ Bước sang hiệp hai, Argentina cầm bóng vượt trội 58% - 42% và tung ra tới 7 cú dứt điểm so với chỉ 2 của Ai Cập, nhưng hàng thủ đối phương vẫn đứng vững nhờ 3 pha cứu thua quan trọng. Dù bị ép sân, Ai Cập vẫn đang tạm dẫn 1-0 và tỏ ra thực dụng khi chỉ phạm lỗi 5 lần so với 9 của đối thủ.

46' Ai Cập điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Ngay khi hiệp hai bắt đầu, H. Fathy được tung vào sân thay E. Ashour phía Ai Cập. Sự thay đổi diễn ra khi đội khách đang bảo vệ lợi thế dẫn 0-1 từ pha lập công phút 15, dù Argentina đang lấn lướt rõ rệt về thế trận và số cơ hội tạo ra.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

36' Argentina dồn ép nhưng Ai Cập vẫn hơn Bước sang phút 36, Argentina nhỉnh hơn về thế trận với 53% cầm bóng và tung ra 4 cú dứt điểm so với 2 của Ai Cập, nhưng đoàn quân châu Phi vẫn đang tạm dẫn 0-1 và giữ vững hàng thủ chắc chắn khi có tới 2 pha cứu thua. Ai Cập chơi lùi sâu, chấp nhận phạt góc 0-1 nghiêng về đối thủ nhưng vẫn chờ cơ hội phản công nguy hiểm.

24' Argentina dồn lên, Ai Cập lì lợm giữ 1-0 Bước sang phút 24, Argentina nhỉnh hơn về cầm bóng với tỷ lệ 55% - 45% nhưng vẫn chưa thể xuyên phá được hàng thủ dựng thấp của Ai Cập. Đoàn quân của thầy trò Ai Cập đang tạm dẫn 1-0, dứt điểm hai bên cân bằng 1-1 nhưng chính họ mới có pha cứu thua đáng chú ý, còn Argentina lại vướng việt vị 1-0 trong nỗ lực tìm đường lên bóng.

21' Messi đá hỏng phạt đền, Argentina chưa thể gỡ hòa Phút 21, Messi có cơ hội gỡ hòa cho Argentina trên chấm 11m nhưng cú sút không thành công. Ai Cập vẫn đang dẫn trước 0-1 và tỏ ra hiệu quả hơn hẳn khi có cú dứt điểm duy nhất của trận đấu cũng là bàn thắng.

15' Ibrahim mở điểm sớm cho Ai Cập Phút 15, Y. Ibrahim đưa Ai Cập vượt lên trước Argentina với tỷ số 0-1 trong trận vòng 1/8 tại Mercedes-Benz Stadium. Bàn thắng đến sớm này giúp đại diện châu Phi tạm thời làm chủ thế trận dù đang cầm bóng ít hơn đối thủ.

12' Argentina nhỉnh hơn nhưng chưa tạo đột biến Bước sang phút 12, Argentina đang nhỉnh hơn về thế trận với 54% cầm bóng so với 46% của Ai Cập, nhưng cả hai vẫn chưa có nổi một cú dứt điểm nào, tỷ số dứt điểm đang là 0-0. Nhịp độ trận đấu còn khá thận trọng, chỉ có vài pha phạm lỗi (3-0 nghiêng về Argentina) và một tình huống việt vị điểm xuyết cho khoảng thời gian thăm dò này.

0' Trận đấu bắt đầu Argentina tiếp đón Ai Cập.

Cập nhật lúc 00:53 08/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 22:22 07/07/2026

Đội hình chính thức

Argentina

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Lionel Scaloni

Đội hình xuất phát:

23. Emiliano Martínez (G)

26. Nahuel Molina (D)

13. Cristian Romero (D)

6. Lisandro Martínez (D)

3. Nicolás Tagliafico (D)

7. Rodrigo De Paul (M)

20. Alexis Mac Allister (M)

5. Leandro Paredes (M)

24. Enzo Fernández (M)

10. Lionel Messi (F)

9. Julián Alvarez (F)

Dự bị:

12. Gerónimo Rulli

1. Juan Musso

2. Marcos Senesi

4. Gonzalo Montiel

19. Nicolás Otamendi

25. Facundo Medina

8. Valentín Barco

11. Giovani Lo Celso

14. Exequiel Palacios

15. Nicolás González

16. Thiago Almada

17. Giuliano Simeone

18. Nico Paz

21. José Manuel López

22. Lautaro Martínez

Ai Cập

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Hossam Hassan

Đội hình xuất phát:

23. Mostafa Shobeir (G)

3. Mohamed Hany (D)

2. Yasser Ibrahim (D)

5. Rami Rabia (D)

15. Karim Hafez (D)

8. Emam Ashour (M)

19. Marwan Attia (M)

17. Mohanad Lasheen (M)

12. Haissem Hassan (M)

10. Mohamed Salah (F)

11. Mostafa Ziko (F)

Dự bị:

1. Mohamed El-Shenawy

26. Mohamed Alaa

16. Mahdi Soliman

24. Tarek Alaa

4. Hossam Abdelmaguid

25. Zizo

20. Ibrahim Adel

7. Mahmoud Trézéguet

21. Mahmoud Saber

14. Hamdy Fathy

18. Nabil Donga

22. Omar Marmoush

9. Hamza Abdelkarim

Argentina và Ai Cập sẽ đối đầu trong khuôn khổ vòng 1/8 World Cup 2026, diễn ra lúc 23h00 ngày 07/07/2026 tại Mercedes-Benz Stadium - sân vận động trung lập của giải đấu tập trung. Đây là trận đấu loại trực tiếp, đội thắng sẽ đi tiếp vào vòng trong, còn đội thua sẽ phải dừng bước ngay lập tức.

Phong độ đối lập trước giờ quyết đấu

Argentina đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng khi giành chiến thắng trong cả bốn trận đấu gần nhất. Chuỗi trận toàn thắng này cho thấy một tập thể đang có sự tự tin cao độ, cả về mặt tấn công lẫn khả năng kiểm soát trận đấu. Đây là nền tảng tâm lý quan trọng khi bước vào một trận đấu mang tính chất một mất một còn.

Ngược lại, Ai Cập có phong độ gần đây với kết quả đan xen giữa thắng và hòa. Cụ thể, đại diện châu Phi trải qua hai trận hòa xen kẽ với hai trận thắng trong bốn lần ra sân gần nhất. Điều này phản ánh một lối chơi thận trọng, chắc chắn nhưng chưa thực sự bùng nổ về mặt hiệu suất ghi bàn.

Áp lực của trận đấu loại trực tiếp

Khác với các trận đấu vòng bảng, vòng 1/8 không còn khái niệm cải thiện thứ hạng hay tính toán điểm số. Cả hai đội bước vào trận đấu với một mục tiêu duy nhất: chiến thắng để đi tiếp. Tính chất knock-out này thường khiến các đội bóng thi đấu toan tính hơn, ưu tiên sự chắc chắn ở hàng phòng ngự trước khi tìm kiếm cơ hội ở những khoảnh khắc quyết định.

Với mạch thắng liên tiếp, Argentina nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với tâm thế chủ động, chủ trương pressing tầm cao và kiểm soát bóng để áp đặt lối chơi ngay từ những phút đầu. Sự tự tin từ chuỗi trận toàn thắng có thể giúp các học trò của huấn luyện viên duy trì sự sắc bén trong các pha lên bóng.

Trong khi đó, Ai Cập nhiều khả năng sẽ lựa chọn một cách tiếp cận thực dụng hơn. Với việc không để thua trong các trận đấu gần đây, đội bóng châu Phi có thể ưu tiên sự tổ chức phòng ngự chặt chẽ, chờ đợi thời cơ phản công nhanh để tận dụng khoảng trống mà đối thủ để lại.

Nhận định chuyên môn

Sự chênh lệch về mạch trận thắng gần nhất là yếu tố đáng chú ý nhất trước giờ bóng lăn. Tuy nhiên, bóng đá knock-out luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ, đặc biệt khi đối thủ đến từ một nền bóng đá giàu tinh thần chiến đấu như Ai Cập. Bản lĩnh và sự tỉnh táo trong những thời điểm quyết định của hiệp phụ (nếu có) hoặc loạt sút luân lưu sẽ là yếu tố mang tính bước ngoặt.

Nhìn chung, phong độ hiện tại đang nghiêng về phía Argentina, nhưng sự ổn định của Ai Cập hứa hẹn sẽ tạo ra một cuộc đối đầu giàu tính cạnh tranh tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Phong độ gần đây của Argentina

04/07/2026: Argentina 3-2 Cabo Verde (Thắng)

28/06/2026: Jordan 1-3 Argentina (Thắng)

23/06/2026: Argentina 2-0 Áo (Thắng)

17/06/2026: Argentina 3-0 Algeria (Thắng)

10/06/2026: Argentina 3-0 Iceland (Thắng)

Phong độ gần đây của Ai Cập

04/07/2026: Úc 1-1 Ai Cập (Hòa)

27/06/2026: Ai Cập 1-1 Iran (Hòa)

22/06/2026: New Zealand 1-3 Ai Cập (Thắng)

16/06/2026: Bỉ 1-1 Ai Cập (Hòa)

07/06/2026: Brazil 2-1 Ai Cập (Thua)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Ai Cập 2 5 WDWD

Phong độ và thống kê đội

Argentina

Phong độ 5 trận gần nhất: WWWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 4

Hòa: 0

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 11 bàn (TB: 2.8 bàn/trận)

Thủng lưới: 3 bàn (TB: 0.8 bàn/trận)

Ai Cập

Phong độ 5 trận gần nhất: DWDW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 2

Hòa: 2

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 7 bàn (TB: 1.8 bàn/trận)

Thủng lưới: 4 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Argentina: Không có thông tin chấn thương

Egypt

Mohamed Abdelmonem: Ankle Problems (Missing Fixture)

Ahmed Abou El Fotouh: Hamstring Muscle Injury (Missing Fixture)

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Argentina

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Argentina thắng: 45%

Hòa: 45%

Ai Cập thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Argentina: -3.5 bàn

Ai Cập: -2.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : Argentina or draw