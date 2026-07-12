TRỰC TIẾP Trực tiếp Argentina vs Thụy Sĩ: Argentina mở tỷ số Argentina toàn thắng 5 trận gần nhất, trong khi Thụy Sĩ bất bại với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Tứ kết World Cup diễn ra tại sân trung lập.

Argentina 1 - 0 Thụy Sĩ Hiệp 1 — phút 29' 29' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Argentina 1 - 0 Thụy Sĩ.

25' Thụy Sĩ nhỉnh bóng, Argentina giữ thế chủ động Phút 25', Thụy Sĩ nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 48% - 52%, nhưng thế trận vẫn khá cân bằng khi hai đội cùng có 3 - 3 pha dứt điểm. Argentina tạo được sức ép đáng kể hơn ở những tình huống cố định với lợi thế phạt góc 2 - 0 và đang dẫn 1 - 0.

13' Thụy Sĩ nhỉnh bóng, Argentina hiệu quả Phút 13 , dù đang bị dẫn, Thụy Sĩ nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng khi Argentina cầm bóng 45% - 55%. Thế trận chưa quá chênh lệch với cùng 2 - 2 cú dứt điểm, nhưng Argentina đang cho thấy sự hiệu quả và có thêm lợi thế phạt góc 2 - 0.

10' Mac Allister đưa Argentina vượt lên Phút 10, A. Mac Allister dứt điểm mở tỷ số cho Argentina sau đường kiến tạo của L. Messi . Argentina tạm dẫn Thụy Sĩ 1-0 trong thế trận tứ kết World Cup.

0' Trận đấu bắt đầu Argentina tiếp đón Thụy Sĩ.

Cập nhật lúc 08:28 12/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 07:32 12/07/2026

Đội hình chính thức

Argentina

Sơ đồ: 4-1-3-2

HLV: Lionel Scaloni

Đội hình xuất phát:

23. Emiliano Martínez (G)

26. Nahuel Molina (D)

13. Cristian Romero (D)

6. Lisandro Martínez (D)

3. Nicolás Tagliafico (D)

5. Leandro Paredes (M)

7. Rodrigo De Paul (M)

20. Alexis Mac Allister (M)

24. Enzo Fernández (M)

10. Lionel Messi (F)

9. Julián Alvarez (F)

Dự bị:

1. Juan Musso

12. Gerónimo Rulli

2. Marcos Senesi

4. Gonzalo Montiel

19. Nicolás Otamendi

25. Facundo Medina

8. Valentín Barco

11. Giovani Lo Celso

14. Exequiel Palacios

15. Nicolás González

16. Thiago Almada

17. Giuliano Simeone

18. Nico Paz

21. José Manuel López

22. Lautaro Martínez

Thụy Sĩ

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Murat Yakin

Đội hình xuất phát:

1. Gregor Kobel (G)

6. Denis Zakaria (D)

4. Nico Elvedi (D)

5. Manuel Akanji (D)

13. Ricardo Rodríguez (D)

8. Remo Freuler (M)

10. Granit Xhaka (M)

22. Fabian Rieder (M)

15. Djibril Sow (M)

11. Dan Ndoye (M)

7. Breel Embolo (F)

Dự bị:

12. Yvon Mvogo

21. Marvin Keller

18. Eray Cömert

24. Aurèle Amenda

25. Luca Jaquez

2. Miro Muheim

3. Silvan Widmer

14. Ardon Jashari

20. Michel Aebischer

16. Christian Fassnacht

17. Rubén Vargas

19. Noah Okafor

23. Zeki Amdouni

26. Cédric Itten

Thông tin trận đấu

Argentina đối đầu Thụy Sĩ tại tứ kết World Cup vào lúc 08:00 ngày 12/07/2026. Trận đấu diễn ra tại Arrowhead Stadium, sân trung lập, trong bối cảnh loại trực tiếp: đội thắng sẽ đi tiếp, còn đội thua bị loại.

Không có lợi thế sân nhà dành cho bất kỳ đội nào. Vì vậy, sự khác biệt nhiều khả năng đến từ phong độ, khả năng kiểm soát diễn biến và cách mỗi bên xử lý sức ép của một trận đấu có tính chất quyết định.

Argentina bước vào trận đấu với đà phong độ hoàn hảo

Argentina đang có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp trong mạch phong độ gần nhất. Đây là nền tảng đáng chú ý trước một trận tứ kết, bởi đội bóng này đã duy trì được sự ổn định qua toàn bộ 5 trận được thống kê.

Chuỗi thắng liên tiếp giúp Argentina có thêm sự tự tin khi bước vào cuộc đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên, phong độ tốt cũng đặt ra yêu cầu về khả năng duy trì sự tập trung. Ở vòng tứ kết, chỉ một giai đoạn mất kiểm soát có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện, bởi đội thua sẽ không còn cơ hội sửa sai.

Thụy Sĩ vẫn duy trì trạng thái bất bại

Thụy Sĩ có phong độ gần nhất gồm 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Đội bóng này chưa phải nhận thất bại trong 5 trận được thống kê, cho thấy sự ổn định trước cuộc đối đầu với Argentina.

So với đối thủ, Thụy Sĩ không sở hữu chuỗi toàn thắng, nhưng khả năng tránh thất bại vẫn là điểm đáng lưu ý. Trong một trận đấu loại trực tiếp trên sân trung lập, sự chắc chắn và khả năng giữ cân bằng có thể giúp Thụy Sĩ đứng vững trước sức ép từ Argentina.

Thế đối đầu nghiêng về Argentina

Ở lần đối đầu gần nhất được thống kê, Argentina giành chiến thắng, trong khi Thụy Sĩ không thắng. Tổng thể, cán cân đối đầu được ghi nhận là Argentina thắng 1, hòa 0 và Thụy Sĩ thắng 0.

Dù vậy, xu hướng này chỉ mang tính tham khảo khi hai đội bước vào một trận tứ kết độc lập. Argentina có lợi thế về kết quả đối đầu gần nhất, nhưng Thụy Sĩ vẫn có cơ sở để cạnh tranh nhờ mạch 5 trận bất bại.

Cuộc đấu chiến thuật nằm ở khả năng kiểm soát rủi ro

Với tính chất loại trực tiếp, Argentina cần phát huy sự chủ động nhưng không được để nhịp độ tấn công kéo theo những khoảng trống phía sau. Chuỗi 5 trận thắng cho thấy đội bóng này đang có trạng thái thi đấu tích cực, song trận tứ kết đòi hỏi sự cân bằng giữa việc tìm kiếm bàn thắng và bảo vệ thế trận.

Trong khi đó, Thụy Sĩ có thể hướng đến cách tiếp cận thận trọng hơn, ưu tiên duy trì cấu trúc đội hình và chờ thời điểm tạo ra khác biệt. Hai trận hòa trong 5 trận gần nhất cho thấy đội bóng này cũng đã trải qua những cuộc đấu không được giải quyết bằng chiến thắng, một trải nghiệm có thể hữu ích khi trận đấu diễn ra giằng co.

Điểm then chốt sẽ là cách hai đội phản ứng sau những thời điểm bước ngoặt. Argentina có thể muốn tận dụng đà phong độ để tạo sức ép sớm, còn Thụy Sĩ cần tránh bị cuốn vào nhịp độ của đối thủ. Nếu trận đấu giữ được thế cân bằng, khả năng đưa ra quyết định chính xác trong từng thời điểm sẽ trở nên quan trọng hơn việc duy trì áp lực liên tục.

Nhận định trước trận

Argentina được đánh giá cao hơn về đà phong độ khi toàn thắng 5 trận gần nhất và có kết quả thuận lợi ở lần đối đầu gần nhất. Tuy nhiên, Thụy Sĩ cũng bước vào trận đấu với thành tích bất bại trong cùng chuỗi 5 trận, gồm 3 chiến thắng và 2 trận hòa.

Trên sân trung lập, trận tứ kết có thể trở thành cuộc đấu của sự kiên nhẫn và khả năng kiểm soát sai lầm. Argentina có cơ sở để giữ thế chủ động, nhưng Thụy Sĩ đủ ổn định để khiến đối thủ phải thận trọng. Cục diện nhiều khả năng được định đoạt bởi đội tận dụng tốt hơn những khoảnh khắc quyết định mà không đánh mất sự cân bằng.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

01/07/2014: Argentina 1 - 0 Thụy Sĩ

Phong độ gần đây của Argentina

07/07/2026: Argentina 3-2 Ai Cập (Thắng)

04/07/2026: Argentina 3-2 Cabo Verde (Thắng)

28/06/2026: Jordan 1-3 Argentina (Thắng)

23/06/2026: Argentina 2-0 Áo (Thắng)

17/06/2026: Argentina 3-0 Algeria (Thắng)

Phong độ gần đây của Thụy Sĩ

08/07/2026: Thụy Sĩ 0-0 Colombia (Hòa)

03/07/2026: Thụy Sĩ 2-0 Algeria (Thắng)

25/06/2026: Thụy Sĩ 2-1 Canada (Thắng)

19/06/2026: Thụy Sĩ 4-1 Bosnia & Herzegovina (Thắng)

14/06/2026: Qatar 1-1 Thụy Sĩ (Hòa)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Thụy Sĩ 1 7 WWWWD

Phong độ và thống kê đội

Argentina

Phong độ 5 trận gần nhất: WWWWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 5 trận

Thắng: 5

Hòa: 0

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 14 bàn (TB: 2.8 bàn/trận)

Thủng lưới: 5 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Thụy Sĩ

Phong độ 5 trận gần nhất: DWWWD

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 5 trận

Thắng: 3

Hòa: 2

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 9 bàn (TB: 1.8 bàn/trận)

Thủng lưới: 3 bàn (TB: 0.6 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Argentina: Không có thông tin chấn thương

Switzerland

L. Jaquez: Muscle Bruise (Missing Fixture)

M. Aebischer: Muscle Bruise (Missing Fixture)

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Argentina

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Argentina thắng: 45%

Hòa: 45%

Thụy Sĩ thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Argentina: -3.5 bàn

Thụy Sĩ: -2.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : Argentina or draw