TRỰC TIẾP Trực tiếp Arsenal vs Como: Hết hiệp 1, hòa 1-1 Arsenal sẽ tiếp đón Como trên sân Emirates trong trận giao hữu câu lạc bộ diễn ra lúc 01h30 ngày 13/8, màn chạm trán hứa hẹn mang lại nhiều bài học chiến thuật.

Arsenal 1 - 1 Como Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

43' Martin Baturina san bằng tỷ số 1-1 cho Como Phút 43, từ đường kiến tạo của Mattia Liberali , Martin Baturina lập công đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỷ số 1-1. Bàn gỡ quan trọng ngay trước giờ nghỉ giúp Como lấy lại sự tự tin sau khi để Arsenal vượt lên dẫn trước ở phút 33.

36' Arsenal làm chủ thế trận dù cầm bóng ít hơn Dù kiểm soát bóng ít hơn với tỷ lệ 47 - 53 , Arsenal vẫn thi đấu đầy hiệu quả khi nắm lợi thế dẫn 1 - 0. Pháo thủ không tràn lên bằng mọi giá mà chắt chiu từng cơ hội, nhỉnh hơn về số cú dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 1 ) so với Como.

33' Myles Lewis-Skelly khai thông thế bế tắc cho Arsenal Phút 33, nhận đường kiến tạo thuận lợi từ Gabriel Martinelli , tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly dứt điểm gọn gàng mở tỷ số 1-0 cho Arsenal. Bàn thắng giúp Pháo thủ chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng vươn lên dẫn trước Como.

32' Sự thay đổi người sớm: Viktor Gyökeres vào sân thay Gabriel Jesus Phút 32, đội bóng quyết định có sự thay đổi nhân sự sớm trên hàng công. Viktor Gyökeres được tung vào sân để thế chỗ cho Gabriel Jesus .

32' Biến động nhân sự sớm: Fábio Vieira thế chỗ Eberechi Eze Phút 32, trận đấu có sự thay đổi người đầu tiên khi Fábio Vieira được tung vào sân để thay thế cho Eberechi Eze . Việc điều chỉnh nhân sự ngay trong hiệp 1 được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho lối chơi của đội.

24' Como nhỉnh hơn về kiểm soát bóng, trận đấu giằng co Bước sang phút 24, Arsenal và Como vẫn đang cầm chân nhau với tỷ số 0 - 0. Dù Como có phần nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 47 - 53 , Arsenal mới là đội tích cực hãm thành hơn với số lần dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 1 - 1 ).

12' Arsenal gia tăng sức ép trong 12 phút đầu Nhập cuộc chủ động sau 12 phút bóng lăn, Arsenal đang tạo ra sức ép tốt hơn khi làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 56 - 44. Đội bóng nước Anh tỏ ra vượt trội ở các chỉ số tấn công với 3 - 0 lần dứt điểm (trúng đích 1 - 0) và 2 - 0 quả phạt góc, trong khi Como vẫn đang phải chịu trận và chưa thể tạo ra pha hãm thành nào.

0' Trận đấu bắt đầu Arsenal tiếp đón Como.

Cập nhật lúc 02:19 13/08/2026

Đội hình chính thức Arsenal Sơ đồ 4-2-3-1 Como Sơ đồ 4-2-3-1 13 Kepa Arrizabalaga 22 Ethan Nwaneri 89 Marli Salmon 6 Gabriel 5 Piero Hincapié 45 Theo Julienne 49 Myles Lewis-Skelly 56 Max Dowman 10 Eberechi Eze 11 Gabriel Martinelli 9 Gabriel Jesus 1 Jean Butez 16 Yan Couto 14 Jacobo Ramón 2 Marc Oliver Kempf 3 Álex Valle 23 Máximo Perrone 33 Lucas Da Cunha 38 Assane Diao 20 Martin Baturina 30 Mattia Liberali 11 Anastasios Douvikas Cập nhật đội hình lúc 00:51 13/08/2026

Arsenal Thống kê Como 49% Kiểm soát bóng 51% 5 Dứt điểm 3 2 Trúng đích 2 4 Phạt góc 1 7 Phạm lỗi 7 0 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 0

Trận giao hữu giữa Arsenal và Como sẽ diễn ra lúc 01h30 ngày 13/08/2026 trên sân vận động Emirates. Đây là cuộc đọ sức mang tính chất thử nghiệm quan trọng đối với cả hai câu lạc bộ nhằm kiểm tra chiều sâu lực lượng và hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào các thử thách chính thức.

Bối cảnh trận đấu tại thánh địa Emirates

Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Emirates Stadium, Arsenal sở hữu lợi thế lớn về tinh thần cùng sự cổ vũ từ khán giả nhà. Những trận đấu giao hữu trong giai đoạn này là cơ hội tốt để ban huấn luyện rà soát lại hệ thống vận hành, đồng thời giúp các cầu thủ lấy lại nhịp độ thi đấu tốt nhất.

Bên cạnh đó, cuộc chạm trán này cũng đem lại cho đội khách Como cơ hội cọ xát quý giá trước một đối thủ hàng đầu. Việc đối đầu với đội bóng sở hữu chất lượng đội hình cao sẽ giúp Como phát hiện những lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự và cải thiện khả năng chuyển trạng thái.

Đánh giá thử nghiệm chiến thuật và nhân sự

Trận đấu giao hữu này nhiều khả năng sẽ chứng kiến sự xuất hiện của nhiều nhân tố thử nghiệm trong đội hình xuất phát. Ban huấn luyện hai bên nhiều khả năng sẽ không đặt quá nặng về mặt kết quả mà ưu tiên đánh giá khả năng kết nối giữa các tuyến và sự thích nghi chiến thuật của các cầu thủ.

Arsenal với tư cách đội chủ nhà được kỳ vọng sẽ chủ động kiểm soát thế trận và áp đặt lối chơi lên đối thủ. Trong khi đó, Como cần thể hiện sự kỷ luật trong tổ chức phòng ngự để hạn chế tối đa không gian chơi bóng của đội chủ sân Emirates.

Dự đoán cục diện trận đấu

Nhìn chung, sự chênh lệch về mặt quy mô và chất lượng nhân sự giúp Arsenal nắm giữ nhiều lợi thế để làm chủ cuộc chơi. Tuy nhiên, bản chất cởi mở của một trận giao hữu câu lạc bộ hoàn toàn có thể mang đến những diễn biến bất ngờ khi cả hai HLV sẵn sàng thực hiện nhiều sự thay đổi người thử nghiệm trong suốt 90 phút.

Arsenal 5 trận gần nhất B T H T T Como 5 trận gần nhất T T T H T

Tình hình lực lượng Arsenal ✚ Jurriën Timber (Groin Injury) ✚ William Saliba (Back Injury) Como Không có thông tin