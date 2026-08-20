TRỰC TIẾP Trực tiếp Atalanta vs Hapoel Tel Aviv: Hết hiệp 1, hòa 0-0 Phân tích trận đấu sinh tử giữa Atalanta và Hapoel Tel Aviv tại UEFA Europa Conference League diễn ra lúc 01h30 ngày 21/08/2026 trên sân New Balance Arena.

Atalanta 0 - 0 Hapoel Tel Aviv Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

42' Atalanta kiểm soát nhưng chưa sắc bén Phút 42, Atalanta cầm bóng vượt trội 80% - 20% nhưng chưa tạo được sức ép rõ rệt, khi số cú sút mới là 1 - 0 và cả hai chưa có pha dứt điểm trúng đích. Hapoel Tel Aviv chủ động chịu trận, đồng thời kiếm được phạt góc 0 - 1 để duy trì hy vọng rình rập.

32' A. Kraev nhận thẻ vàng Phút 32, A. Kraev của Hapoel Tel Aviv nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Tỷ số vẫn là 0-0.

30' Atalanta kiểm soát nhưng chưa tạo sóng gió Phút 30, Atalanta kiểm soát bóng vượt trội 80% - 20% nhưng sức ép chưa chuyển thành cơ hội rõ rệt, khi dứt điểm chỉ là 1 - 0 và cả hai chưa có cú sút trúng đích. Hapoel Tel Aviv chủ động chờ thời cơ, đồng thời kiếm được 0 - 1 quả phạt góc.

26' Atalanta thay người sớm ở phút 26 Phút 26, Atalanta có sự thay đổi người từ sớm khi T. Kristensen được tung vào sân để thay thế cho G. Scalvini . Tỷ số trên sân New Balance Arena hiện vẫn đang là 0-0.

0' Trận đấu bắt đầu Atalanta tiếp đón Hapoel Tel Aviv.

Cập nhật lúc 02:19 21/08/2026

Atalanta Thống kê Hapoel Tel Aviv 80% Kiểm soát bóng 20% 1 Dứt điểm 0 0 Trúng đích 0 0 Phạt góc 1 2 Phạm lỗi 5

Vào lúc 01h30 ngày 21/08/2026, cuộc đối đầu giữa Atalanta và Hapoel Tel Aviv tại UEFA Europa Conference League hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến vô cùng kịch tính. Trận đấu diễn ra trên sân vận động New Balance Arena trong bối cảnh cả hai đội bóng đều quyết tâm hướng tới kết quả thuận lợi nhất.

Tính chất sinh tử tại vòng loại trực tiếp

Màn so tài giữa Atalanta và Hapoel Tel Aviv được đặt trong thể thức loại trực tiếp. Điều này đồng nghĩa với việc đội giành chiến thắng sẽ chính thức có vé đi tiếp, còn đội thất bại sẽ bị loại khỏi giải đấu ngay lập tức.

Do không phải là trận đấu thuộc vòng bảng, hai đội không có cơ hội tích lũy điểm số hay sửa sai ở các lượt trận sau. Yếu tố này buộc cả Atalanta lẫn Hapoel Tel Aviv phải tiếp cận trận đấu với sự tập trung cao độ, bởi chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến hành trình tại cúp châu Âu khép lại.

Phong độ và chuẩn bị chiến thuật

Xét về phong độ gần đây, Hapoel Tel Aviv thể hiện màn trình diễn tương đối ổn định. Trong 4 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, đội bóng này đã ghi nhận thành tích thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Kết quả này mang lại tâm lý vững vàng cho đại diện đến từ Israel trước cuộc đọ sức quan trọng.

Về phía Atalanta, việc được chơi trên sân nhà New Balance Arena là lợi thế không nhỏ. Lợi thế sân bãi cùng sự cổ vũ của khán giả nhà sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng để đội bóng đặt mục tiêu vượt qua đối thủ trong trận đấu loại trực tiếp này.

Nhận định chung

Với tính chất khốc liệt của một trận đấu loại trực tiếp, cả Atalanta và Hapoel Tel Aviv dự kiến sẽ nhập cuộc cẩn trọng nhằm đảm bảo sự an toàn cho khung thành trước khi tính đến các phương án tấn công. Đội bóng nào duy trì được sự tập trung và tận dụng tốt các cơ hội tạo ra sẽ giành tấm vé đi tiếp tại UEFA Europa Conference League.

Atalanta 5 trận gần nhất T T B T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Hapoel Tel Aviv 5 trận gần nhất T B T H T 4 Trận 2-1-1 T-H-B 7 Ghi (TB 1.8) 4 Thủng lưới