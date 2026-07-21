TRỰC TIẾP Trực tiếp Atert Bissen vs Gyori ETO FC: Gyori ETO FC nới rộng cách biệt 1-3 Atert Bissen gặp Gyori ETO FC lúc 01h15 ngày 22/07/2026 tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu chưa có đủ dữ liệu phong độ và lực lượng để xác định đội chiếm ưu thế.

Atert Bissen 1 - 3 Gyori ETO FC Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Atert Bissen 1 - 3 Gyori ETO FC.

44' N. Njie giúp Gyori ETO FC nới rộng cách biệt Phút 44', N. Njie lập công cho Gyori ETO FC sau đường kiến tạo của S. Vladoiu, nới rộng cách biệt lên 1-3 trước Atert Bissen.

40' Gyori ETO FC kiểm soát thế trận Bước sang phút 40, Gyori ETO FC kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 40% - 60% và nhỉnh hơn về số lần dứt điểm, 5 - 6. Atert Bissen vẫn nỗ lực gây sức ép từ các tình huống cố định, thể hiện qua 4 - 1 quả phạt góc.

40' K. Abi nhận thẻ vàng trước giờ nghỉ Phút 40, K. Abi của Atert Bissen nhận thẻ vàng. Đây là thẻ vàng thứ hai xuất hiện liên tiếp trong ít phút, khi trận đấu đang trở nên căng thẳng.

40' S. Vladoiu nhận thẻ vàng trước giờ nghỉ Phút 40', S. Vladoiu (Gyori ETO FC) nhận thẻ vàng trong những phút cuối hiệp đấu sôi động.

39' R. Toth nhận thẻ vàng ở phút 39 Phút 39, R. Toth của Gyori ETO FC nhận thẻ vàng. Đội khách cần thận trọng hơn trong phần còn lại khi đang dẫn trước Atert Bissen.

26' Gyori ETO FC kiểm soát, Atert Bissen phản đòn Sau 26 phút, Gyori ETO FC đang dẫn và kiểm soát bóng tốt với tỷ lệ 35% - 65%, nhưng Atert Bissen vẫn cho thấy sự nguy hiểm trong những pha lên bóng khi dứt điểm 5 - 4. Thế trận vì vậy nghiêng về Gyori ETO FC ở khả năng kiểm soát, còn Atert Bissen chủ động phản đòn và khiến đối thủ phải cứu thua 0 - 3.

24' M. Vitalis đưa Gyori ETO FC vượt lên Phút 24, M. Vitalis lập công, giúp Gyori ETO FC vượt lên dẫn trước Atert Bissen 2-1. Trận đấu đang diễn ra sôi nổi khi lợi thế liên tục đổi chiều.

20' R. Ferber đưa Atert Bissen trở lại cuộc chơi Phút 20', R. Ferber lập công giúp Atert Bissen gỡ hòa 1-1 trước Gyori ETO FC. Trận đấu trở về thế cân bằng sau màn đáp trả nhanh của đội chủ nhà.

14' Gyori ETO FC kiểm soát thế trận Phút 14', Gyori ETO FC đang dẫn Atert Bissen 0 - 1 và nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 42% - 58%. Dù vậy, Atert Bissen vẫn tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 3 - 2, cho thấy thế trận chưa hoàn toàn nghiêng hẳn về đội khách.

12' C. Bumba mở tỷ số cho Gyori ETO FC Phút 12, C. Bumba lập công giúp Gyori ETO FC mở tỷ số trước Atert Bissen. Tỷ số hiện tại là 0-1 nghiêng về Gyori ETO FC.

0' Trận đấu bắt đầu Atert Bissen tiếp đón Gyori ETO FC.

Cập nhật lúc 02:01 22/07/2026

Đội hình chính thức Atert Bissen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pedro Fernandez Gyori ETO FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Efrain Juarez 40 Geordan Dupire 41 Lenny Almada Correia 5 Zakaría Louriz 4 Yohan Mannone 18 Eric Veiga 8 Reda Eddarraj 39 Toufik Zeghdane 71 Tyron Crame 31 Diogo Pimentel 21 Khalid Abi 30 Roman Ferber 99 Samuel Petráš 2 Ștefan Vlădoiu 26 Ádám Umathum 24 Miljan Krpić 23 Daniel Štefulj 27 Milán Vitális 6 Rajmund Tóth 17 Szabolcs Schön 80 Željko Gavrić 10 Claudiu Bumba 11 Nfansu Njie Dự bị Atert Bissen 78 Yassine Gourari Tebaa 88 Helio Lopes 3 Louis Marasi 14 Duarte Maneta 24 Brian Silva 27 Kenio Cabral 6 Mehdi Terki 7 Rafael Fernandes 11 Joel Rodrigues da Cruz Gyori ETO FC 16 Balázs Megyeri 53 Bálint Selyem 18 Modou Lamin Mass 20 Barnabás Bíró 37 Norbert Urblík 75 Noel Csorba 47 Ádám Décsy 90 Kevin Bánáti 14 Márton Szép Cập nhật đội hình lúc 00:58 22/07/2026

Atert Bissen Thống kê Gyori ETO FC 41% Kiểm soát bóng 59% 6 Dứt điểm 7 4 Trúng đích 4 4 Phạt góc 1 5 Phạm lỗi 2 1 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 3

Thông tin trận đấu

Atert Bissen sẽ đối đầu Gyori ETO FC tại UEFA Europa Conference League vào lúc 01h15 ngày 22/07/2026. Đây là những thông tin đã được xác nhận cho cuộc chạm trán, trong khi dữ liệu về phong độ gần đây, vị trí giải đấu, lực lượng và thành tích đối đầu chưa được cung cấp.

Bối cảnh trước trận

Việc thiếu các số liệu về kết quả gần đây khiến chưa thể đánh giá chính xác xu hướng thi đấu của hai đội. Vì vậy, không có cơ sở đáng tin cậy để khẳng định bên nào đang sở hữu lợi thế rõ rệt trước giờ bóng lăn.

Bên cạnh đó, thông tin về các cầu thủ vắng mặt, sơ đồ chiến thuật dự kiến và đội hình xuất phát cũng chưa được xác định. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách Atert Bissen và Gyori ETO FC triển khai trận đấu, đặc biệt trong các thời điểm giằng co.

Điểm chờ đợi trong trận đấu

Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng kiểm soát thế trận, tổ chức phòng ngự và tận dụng cơ hội của mỗi bên. Tuy nhiên, khi chưa có dữ liệu chuyên môn cụ thể, mọi đánh giá về cách tiếp cận chiến thuật chỉ nên được xem là những vấn đề cần theo dõi thay vì kết luận chắc chắn.

Nhận định

Atert Bissen và Gyori ETO FC bước vào cuộc đối đầu tại UEFA Europa Conference League với thông tin công khai còn hạn chế. Do chưa có dữ liệu về phong độ, lực lượng và đối đầu, chưa thể đưa ra dự đoán cụ thể về kết quả. Diễn biến thực tế trên sân sẽ là cơ sở quan trọng nhất để đánh giá tương quan giữa hai đội.

Atert Bissen 5 trận gần nhất B B T B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Gyori ETO FC 5 trận gần nhất H B T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới