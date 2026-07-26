TRỰC TIẾP Trực tiếp Auckland vs Tottenham Hotspur: Hiệp 2 bắt đầu, Tottenham Hotspur dẫn 1-0 Auckland gặp Tottenham Hotspur trong trận Giao hữu CLB lúc 10:00 ngày 26/07/2026. Những thông tin đã xác nhận hiện chỉ gồm cặp đấu và thời gian thi đấu.

Auckland 0 - 1 Tottenham Hotspur Hiệp 2 — phút 66' 66' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Auckland 0 - 1 Tottenham Hotspur.

63' Tottenham Hotspur thay người ở phút 63 Phút 63, Conor Gallagher vào sân thay Lucá Williams-Barnett, mang đến sự điều chỉnh nhân sự cho Tottenham Hotspur khi đội đang dẫn Auckland.

63' Tottenham Hotspur thay người ở phút 63 Phút 63, Minhyeok Yang vào sân thay Jamie Paul Donley . Tottenham Hotspur điều chỉnh nhân sự khi đang dẫn trước Auckland.

63' Marley Leuluai vào sân phút 63 Phút 63, Marley Leuluai vào sân thay Luka Vicelich. Auckland đang bị Tottenham Hotspur dẫn 0-1, và sự điều chỉnh này mang đến thêm lựa chọn cho đội bóng trong phần còn lại.

63' James Mitchell vào sân, Ronan Wynne rời trận Phút 63', James Mitchell vào sân thay Ronan Wynne. Tottenham Hotspur vẫn đang dẫn Auckland 0-1, khiến sự thay đổi nhân sự này càng được chờ đợi trong phần còn lại của trận đấu.

63' Tottenham Hotspur thay người ở phút 63 Phút 63, Mathys Tel vào sân thay Mikey Moore, khi Tottenham Hotspur vẫn đang dẫn Auckland 0-1.

62' Tottenham Hotspur tiếp tục áp đảo Đến phút 62', Tottenham Hotspur vẫn kiểm soát thế trận và gây sức ép rõ rệt khi cầm bóng 43-57, đồng thời vượt trội về dứt điểm 7-18. Auckland đang phải lùi sâu chịu trận, thể hiện qua cách biệt phạt góc 3-7, trong khi Tottenham Hotspur chủ động duy trì lợi thế 0-1.

62' Ben Davies vào sân ở phút 62 Phút 62, Ben Davies vào sân thay Rio Kyerematen. Tottenham Hotspur có sự điều chỉnh nhân sự trong thế đang bị dẫn 0-1.

62' Mateus Fernandes vào sân ở phút 62 Phút 62, Mateus Fernandes vào sân thay Archie Gray.

62' Richarlison vào sân ở phút 62 Phút 62, Richarlison vào sân thay Dane Scarlett khi Tottenham Hotspur đang dẫn 0-1. Sự xuất hiện của Richarlison giúp hàng công Tottenham Hotspur có thêm phương án trong phần còn lại của trận đấu.

50' Tottenham Hotspur kiểm soát thế trận Bước sang phút 50, Tottenham Hotspur vẫn là đội kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 40 - 60 và số lần dứt điểm vượt trội 7 - 14. Auckland phải lùi sâu chống đỡ, trong khi Tottenham Hotspur duy trì sức ép để bảo vệ lợi thế đang dẫn.

46' Jonty Bidois vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Jonty Bidois vào sân thay Sam Cosgrove. Auckland có sự điều chỉnh nhân sự khi đang bị Tottenham Hotspur dẫn trước.

46' Jake Brimmer vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Jake Brimmer vào sân thay Daniel Normann . Sự điều chỉnh này đến ngay sau giờ nghỉ, trong bối cảnh Auckland đang bị Tottenham Hotspur dẫn trước.

46' Lachlan Brook vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Lachlan Brook được tung vào sân, thay Logan Rogerson.

46' Thay người đầu hiệp hai Phút 46', Aaron Calver vào sân thay Hiroki Sakai. Đây là sự điều chỉnh đầu hiệp hai trong bối cảnh Tottenham Hotspur đang dẫn Auckland.

46' B. Ferguson vào sân sau giờ nghỉ Phút 46', B. Ferguson vào sân thay Lachlan Bayliss. Auckland thực hiện sự điều chỉnh ngay sau giờ nghỉ, trong bối cảnh Tottenham Hotspur đang dẫn trước.

46' Felipe Gallegos vào sân phút 46 Phút 46', Felipe Gallegos vào sân thay Cameron Howieson. Sự điều chỉnh đầu hiệp hai đến khi Tottenham Hotspur đang dẫn Auckland.

46' Isa Prins vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Isa Prins vào sân thay Van Fitzharris trong điều chỉnh đầu hiệp hai. Sự xuất hiện của Prins có thể mang đến thêm năng lượng cho Auckland khi Tottenham Hotspur đang dẫn trước.

46' Francis de Vries vào sân phút 46 Phút 46', Francis de Vries vào sân thay Matthew D'Hotman. Tottenham Hotspur vẫn đang dẫn Auckland 0-1, tạo thêm áp lực cho đội chủ nhà.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

37' Tottenham Hotspur áp đảo trước Auckland Sau 37 phút, Tottenham Hotspur đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 36 - 64 và vượt trội về dứt điểm 4 - 15. Auckland phải lùi sâu chống đỡ khi đối thủ đã có 4 quả phạt góc, trong bối cảnh đội khách đang dẫn 1-0.

25' Tottenham kiểm soát thế trận Sau 25 phút, Tottenham Hotspur đang dẫn 0-1 và kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 39-61. Auckland phải lùi sâu chịu sức ép, khi Tottenham nhỉnh hơn về dứt điểm 4-6.

13' Tottenham kiểm soát thế trận Sau 13 phút, Tottenham Hotspur kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 30 - 70 , khiến Auckland phải lùi sâu phòng ngự. Đội khách cũng nhỉnh hơn về dứt điểm 3 - 4 và phạt góc 0 - 1 , nhưng nhịp độ chưa quá dồn dập.

12' Dane Scarlett đưa Tottenham Hotspur vượt lên Phút 12, Dane Scarlett lập công, giúp Tottenham Hotspur mở tỷ số 0-1 trước Auckland. Đội bóng áo trắng đang nắm lợi thế trong thế trận có thời lượng kiểm soát bóng cao hơn.

0' Trận đấu bắt đầu Auckland tiếp đón Tottenham Hotspur.

Cập nhật lúc 11:24 26/07/2026

Đội hình chính thức Auckland Sơ đồ 5-3-2 Tottenham Hotspur Sơ đồ 4-2-3-1 1 Michael Woud 7 Cameron Howieson 45 Matthew D'Hotman 2 Hiroki Sakai 23 Ronan Wynne 25 Luka Vicelich 57 Van Fitzharris 27 Logan Rogerson 16 Daniel Normann 10 Lachlan Bayliss 9 Sam Cosgrove 40 Brandon Austin 25 Kota Takai 66 Malachi Hardy 57 Rio Kyerematen 89 Tye Hall 14 Archie Gray 68 Lucá Williams-Barnett 43 Jamie Paul Donley 44 Dane Scarlett 47 Mikey Moore 27 Manor Solomon Cập nhật đội hình lúc 09:35 26/07/2026

Auckland Thống kê Tottenham Hotspur 42% Kiểm soát bóng 58% 8 Dứt điểm 19 3 Trúng đích 5 3 Phạt góc 8 8 Phạm lỗi 6 1 Việt vị 0 4 Thủ môn cứu thua 3

Auckland sẽ đối đầu Tottenham Hotspur trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu được ấn định diễn ra lúc 10:00 ngày 26/07/2026.

Thông tin trận đấu

Đây là cuộc so tài giữa Auckland và Tottenham Hotspur. Dữ liệu hiện có chưa cung cấp thông tin về phong độ gần đây, lực lượng, thành tích đối đầu hoặc vị trí của hai đội, vì vậy chưa thể đưa ra đánh giá chi tiết hơn về chiến thuật và tương quan trước trận.

Những diễn biến đáng chú ý sẽ phụ thuộc vào đội hình được sử dụng và cách hai đội tiếp cận một trận giao hữu. Các thông tin bổ sung về lực lượng, phong độ và đội hình dự kiến sẽ giúp hoàn thiện nhận định trước giờ bóng lăn.

Tottenham Hotspur 5 trận gần nhất T T B H T

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