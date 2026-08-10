TRỰC TIẾP Trực tiếp Austin vs Puebla: Đội hình xuất phát Cuộc chạm trán giữa Austin và Puebla tại Leagues Cup hứa hẹn kịch tính khi đại diện MLS có lợi thế sân Q2 Stadium cùng điểm tựa tâm lý từ chiến thắng gần nhất.

Austin vs Puebla SẮP BẮT ĐẦU • 08:00 08:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Austin và Puebla đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 08:00.

Cập nhật lúc 07:30 10/08/2026

Đội hình chính thức Austin Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Davy Arnaud Puebla Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Gerardo Espinoza 1 Brad Stuver 33 Owen Wolff 5 Oleksandr Svatok 29 Guilherme Biro 30 Joseph Rosales 14 Besard Sabović 38 Ervin Torres 17 Jon Gallagher 11 Facundo Torres 10 Myrto Uzuni 21 Christian Ramirez 33 Jesús Rodríguez 3 Alberto Herrera 5 Facundo Almada 34 Lucas Camilo 15 Óscar Villa 8 Omar Moreno 21 Sergio Sanabria 26 Kevin Velasco 22 Carlos Baltazar 7 Fernando Monarrez 9 Luifer Hernández Dự bị Austin 39 Charlie Farrar 12 Damian Las 35 Mateja Đorđević 23 Žan Kolmanič 2 Riley Thomas 4 Brendan Hines-Ike 6 Ilie Sánchez 77 Przemysław Płacheta 24 Jorge Alastuey Puebla 182 Yael Ortega 28 Daniel Gutierrez 4 Juan Pablo Vargas 2 Angel Leyva 12 Iker Moreno 195 Alvaro Burgos 16 Alonso Ramirez 24 Alejandro Organista 27 Brayan Garnica Cập nhật đội hình lúc 07:30 10/08/2026

Trận đấu giữa Austin và Puebla sẽ diễn ra vào lúc 08:00 ngày 10/08/2026 trên sân vận động Q2 Stadium, thuộc khuôn khổ giải đấu Leagues Cup. Đây là cuộc đọ sức đáng chú ý giữa hai đại diện đến từ hai nền bóng đá MLS và Liga MX, nơi cả hai đội đều hướng tới mục tiêu khẳng định bản lĩnh.

Phong độ gần đây và điểm tựa sân nhà

Austin bước vào trận đấu này với sự tự tin cao độ sau khi giành chiến thắng ở trận đấu gần nhất. Việc được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Q2 Stadium mang lại lợi thế không nhỏ cho đại diện của giải nhà nghề Mỹ (MLS) về mặt tinh thần lẫn sự cổ vũ từ khán giả nhà.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Puebla lại trải qua khởi đầu chưa như ý khi phải nhận thất bại trong trận đấu gần đây nhất. Đại diện đến từ giải VĐQG Mexico (Liga MX) đang đứng trước thử thách lớn khi phải thi đấu trên sân khách và đòi hỏi sự tập trung tối đa để củng cố lại đội hình.

Tương quan lực lượng và dự đoán thế trận

Với lợi thế sân nhà cùng đà tâm lý thuận lợi, Austin nhiều khả năng sẽ chủ động triển khai lối chơi nhỉnh hơn để kiểm soát nhịp độ trận đấu. Sự hưng phấn sau trận thắng vừa qua sẽ là điểm tựa lớn để đội chủ nhà gây áp lực lên phần sân đối phương.

Trong khi đó, Puebla buộc phải thi đấu thận trọng, chú trọng khâu phòng ngự phản công nhằm hạn chế sức ép từ Austin. Cuộc đối đầu giữa hai trường phái bóng đá MLS và Liga MX luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ và sự quyết liệt trên từng khoảng trống sân cỏ.

Austin 5 trận gần nhất T B B T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới Puebla 5 trận gần nhất B H B T T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 5 Thủng lưới