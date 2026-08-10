Trực tiếp Austin vs Puebla: Đội hình xuất phát

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Austin vs Puebla: Đội hình xuất phát

    Đại Ngàn10/08/2026 03:17

    Cuộc chạm trán giữa Austin và Puebla tại Leagues Cup hứa hẹn kịch tính khi đại diện MLS có lợi thế sân Q2 Stadium cùng điểm tựa tâm lý từ chiến thắng gần nhất.

    AustinvsPueblaSẮP BẮT ĐẦU • 08:00
    • 08:00Đội hình chính thức đã công bố

      Đội hình ra sân của Austin và Puebla đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 08:00.

    Cập nhật lúc 07:30 10/08/2026

    Đội hình chính thức
    Austin
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Davy Arnaud
    Puebla
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Gerardo Espinoza
    1
    Brad Stuver
    33
    Owen Wolff
    5
    Oleksandr Svatok
    29
    Guilherme Biro
    30
    Joseph Rosales
    14
    Besard Sabović
    38
    Ervin Torres
    17
    Jon Gallagher
    11
    Facundo Torres
    10
    Myrto Uzuni
    21
    Christian Ramirez
    33
    Jesús Rodríguez
    3
    Alberto Herrera
    5
    Facundo Almada
    34
    Lucas Camilo
    15
    Óscar Villa
    8
    Omar Moreno
    21
    Sergio Sanabria
    26
    Kevin Velasco
    22
    Carlos Baltazar
    7
    Fernando Monarrez
    9
    Luifer Hernández
    Dự bị
    Austin
    39 Charlie Farrar12 Damian Las35 Mateja Đorđević23 Žan Kolmanič2 Riley Thomas4 Brendan Hines-Ike6 Ilie Sánchez77 Przemysław Płacheta24 Jorge Alastuey
    Puebla
    182 Yael Ortega28 Daniel Gutierrez4 Juan Pablo Vargas2 Angel Leyva12 Iker Moreno195 Alvaro Burgos16 Alonso Ramirez24 Alejandro Organista27 Brayan Garnica
    Cập nhật đội hình lúc 07:30 10/08/2026

    Trận đấu giữa Austin và Puebla sẽ diễn ra vào lúc 08:00 ngày 10/08/2026 trên sân vận động Q2 Stadium, thuộc khuôn khổ giải đấu Leagues Cup. Đây là cuộc đọ sức đáng chú ý giữa hai đại diện đến từ hai nền bóng đá MLS và Liga MX, nơi cả hai đội đều hướng tới mục tiêu khẳng định bản lĩnh.

    Phong độ gần đây và điểm tựa sân nhà

    Austin bước vào trận đấu này với sự tự tin cao độ sau khi giành chiến thắng ở trận đấu gần nhất. Việc được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Q2 Stadium mang lại lợi thế không nhỏ cho đại diện của giải nhà nghề Mỹ (MLS) về mặt tinh thần lẫn sự cổ vũ từ khán giả nhà.

    Ở phía bên kia chiến tuyến, Puebla lại trải qua khởi đầu chưa như ý khi phải nhận thất bại trong trận đấu gần đây nhất. Đại diện đến từ giải VĐQG Mexico (Liga MX) đang đứng trước thử thách lớn khi phải thi đấu trên sân khách và đòi hỏi sự tập trung tối đa để củng cố lại đội hình.

    Tương quan lực lượng và dự đoán thế trận

    Với lợi thế sân nhà cùng đà tâm lý thuận lợi, Austin nhiều khả năng sẽ chủ động triển khai lối chơi nhỉnh hơn để kiểm soát nhịp độ trận đấu. Sự hưng phấn sau trận thắng vừa qua sẽ là điểm tựa lớn để đội chủ nhà gây áp lực lên phần sân đối phương.

    Trong khi đó, Puebla buộc phải thi đấu thận trọng, chú trọng khâu phòng ngự phản công nhằm hạn chế sức ép từ Austin. Cuộc đối đầu giữa hai trường phái bóng đá MLS và Liga MX luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ và sự quyết liệt trên từng khoảng trống sân cỏ.

    Austin
    5 trận gần nhất
    TBBT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    0
    Thủng lưới
    Puebla
    5 trận gần nhất
    BHBTT
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    5
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Austin vs Puebla: Đội hình xuất phát
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