TRỰC TIẾP Trực tiếp Auxerre vs St Maur Lusitanos: Auxerre nhân đôi cách biệt Auxerre chạm trán St Maur Lusitanos trong trận giao hữu câu lạc bộ lúc 23h ngày 18/07/2026; dữ liệu hiện có chưa bao gồm phong độ và lực lượng.

Auxerre 2 - 0 St Maur Lusitanos Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Auxerre 2 - 0 St Maur Lusitanos.

27' Auxerre nhân đôi cách biệt trước St Maur Lusitanos Phút 27', Auxerre ghi bàn để nâng tỷ số lên 2-0 trước St Maur Lusitanos. Đội chủ nhà đang tạo ra khoảng cách đáng kể ngay trong hiệp một.

23' T. Bair đưa Auxerre vượt lên Phút 23', T. Bair lập công giúp Auxerre mở tỷ số 1-0. Đội bóng Pháp tạo được lợi thế từ khá sớm.

0' Trận đấu bắt đầu Auxerre tiếp đón St Maur Lusitanos.

Cập nhật lúc 23:46 18/07/2026

Auxerre sẽ đối đầu St Maur Lusitanos trong khuôn khổ một trận giao hữu câu lạc bộ vào lúc 23h ngày 18/07/2026. Đây là những thông tin được xác nhận về cuộc chạm trán, trong khi dữ liệu về phong độ gần đây, lực lượng và chiến thuật của hai đội chưa được cung cấp.

Thông tin trận đấu

Cuộc đối đầu giữa Auxerre và St Maur Lusitanos diễn ra trong khuôn khổ Giao hữu câu lạc bộ. Trận đấu bắt đầu lúc 23h ngày 18/07/2026.

Nhận định trước trận

Do chưa có số liệu về kết quả các trận gần nhất, bảng xếp hạng, thành tích đối đầu hoặc danh sách cầu thủ vắng mặt, chưa thể đánh giá chính xác tương quan phong độ giữa Auxerre và St Maur Lusitanos.

Vì vậy, những yếu tố như cách bố trí đội hình, mức độ thử nghiệm nhân sự và mục tiêu chuẩn bị của mỗi đội sẽ là các điểm đáng chú ý khi trận đấu diễn ra. Giao hữu thường tạo điều kiện để ban huấn luyện kiểm tra nhiều phương án, nhưng chưa có thông tin cụ thể để xác định cách tiếp cận của hai bên trong cuộc chạm trán này.

Đánh giá

Auxerre và St Maur Lusitanos bước vào trận đấu với dữ liệu công khai hiện có chỉ giới hạn ở lịch thi đấu và tên giải. Do đó, chưa đủ cơ sở để đưa ra dự đoán cụ thể về kết quả hoặc khẳng định đội nào chiếm ưu thế.

Auxerre 5 trận gần nhất T T T B H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới St Maur Lusitanos 5 trận gần nhất B H T T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới