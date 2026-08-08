Trực tiếp Barnsley vs Wigan: Đội hình xuất phát

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Barnsley vs Wigan: Đội hình xuất phát

    Đại Ngàn08/08/2026 17:51

    Barnsley đối đầu Wigan tại vòng loại trực tiếp EFL Cup trên sân Oakwell. Cả hai đội bước vào trận đấu sinh tử với mục tiêu duy nhất là giành vé đi tiếp.

    BarnsleyvsWiganSẮP BẮT ĐẦU • 21:00
    • 21:00Đội hình chính thức đã công bố

      Đội hình ra sân của Barnsley và Wigan đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 21:00.

    Cập nhật lúc 20:35 08/08/2026

    Đội hình chính thức
    Barnsley
    Sơ đồ · HLV Conor Hourihane
    Wigan
    Sơ đồ · HLV Gary Caldwell
    Cập nhật đội hình lúc 20:35 08/08/2026

    Vào lúc 21h00 ngày 08/08/2026, Barnsley sẽ tiếp đón Wigan trên sân vận động Oakwell trong khuôn khổ giải đấu EFL Cup. Đây là cuộc chạm trán mang tính chất loại trực tiếp, nơi không có chỗ cho những sai lầm bởi đội chiến thắng sẽ giành quyền đi tiếp, trong khi đội thất bại sẽ chính thức dừng bước tại đấu trường này.

    Lịch sử đối đầu kịch tính và giằng co

    Xét về khía cạnh đối đầu giữa hai đội bóng trong 5 lần đụng độ gần đây nhất, Wigan đang chiếm lợi thế nhỉnh hơn đôi chút. Cụ thể, Wigan đã giành được 1 chiến thắng, trong khi Barnsley chưa thắng trận nào và hai bên chia điểm ở 4 trận còn lại.

    Tỷ lệ trận hòa chiếm phần lớn trong các cuộc đối đầu gần đây cho thấy sự tương đồng đáng kể về mặt trình độ lẫn lối chơi giữa hai CLB. Khi đôi bên đã quá hiểu nhau, từng chi tiết nhỏ trên sân Oakwell sắp tới đều có thể trở thành bước ngoặt định đoạt kết quả.

    Dự đoán thế trận căng thẳng tại Oakwell

    Do bước vào một trận đấu mang tính chất loại trực tiếp, cả Barnsley lẫn Wigan nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với sự chủ động và thận trọng cao độ. Lợi thế sân nhà Oakwell sẽ là tựa điểm quan trọng giúp Barnsley quyết tâm tìm kiếm một kết quả có lợi để vượt qua đối thủ.

    Ở chiều ngược lại, Wigan với thành tích đối đầu nhỉnh hơn trong thời gian qua cũng sở hữu sự tự tin nhất định. Màn so tài sắp tới hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng kịch tính khi cả hai đội đều đặt quyết tâm cao nhất cho tấm vé đi tiếp tại Carabao Cup mùa này.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Barnsley · 0 thắng4 hòaWigan · 1 thắng
    18/03/2026
    Barnsley
    1 - 1
    Wigan
    Hòa
    01/01/2026
    Wigan
    1 - 1
    Barnsley
    Hòa
    29/03/2025
    Wigan
    1 - 1
    Barnsley
    Hòa
    23/11/2024
    Barnsley
    0 - 1
    Wigan
    WIG
    14/08/2024
    Wigan
    1 - 1
    Barnsley
    Hòa
    Barnsley
    5 trận gần nhất
    HTTBB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Wigan
    5 trận gần nhất
    BHTBB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Barnsley vs Wigan: Đội hình xuất phát
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