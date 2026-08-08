TRỰC TIẾP Trực tiếp Barnsley vs Wigan: Đội hình xuất phát Barnsley đối đầu Wigan tại vòng loại trực tiếp EFL Cup trên sân Oakwell. Cả hai đội bước vào trận đấu sinh tử với mục tiêu duy nhất là giành vé đi tiếp.

Barnsley vs Wigan SẮP BẮT ĐẦU • 21:00 21:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Barnsley và Wigan đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 21:00.

Cập nhật lúc 20:35 08/08/2026

Đội hình chính thức Barnsley Sơ đồ · HLV Conor Hourihane Wigan Sơ đồ · HLV Gary Caldwell Cập nhật đội hình lúc 20:35 08/08/2026

Vào lúc 21h00 ngày 08/08/2026, Barnsley sẽ tiếp đón Wigan trên sân vận động Oakwell trong khuôn khổ giải đấu EFL Cup. Đây là cuộc chạm trán mang tính chất loại trực tiếp, nơi không có chỗ cho những sai lầm bởi đội chiến thắng sẽ giành quyền đi tiếp, trong khi đội thất bại sẽ chính thức dừng bước tại đấu trường này.

Lịch sử đối đầu kịch tính và giằng co

Xét về khía cạnh đối đầu giữa hai đội bóng trong 5 lần đụng độ gần đây nhất, Wigan đang chiếm lợi thế nhỉnh hơn đôi chút. Cụ thể, Wigan đã giành được 1 chiến thắng, trong khi Barnsley chưa thắng trận nào và hai bên chia điểm ở 4 trận còn lại.

Tỷ lệ trận hòa chiếm phần lớn trong các cuộc đối đầu gần đây cho thấy sự tương đồng đáng kể về mặt trình độ lẫn lối chơi giữa hai CLB. Khi đôi bên đã quá hiểu nhau, từng chi tiết nhỏ trên sân Oakwell sắp tới đều có thể trở thành bước ngoặt định đoạt kết quả.

Dự đoán thế trận căng thẳng tại Oakwell

Do bước vào một trận đấu mang tính chất loại trực tiếp, cả Barnsley lẫn Wigan nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với sự chủ động và thận trọng cao độ. Lợi thế sân nhà Oakwell sẽ là tựa điểm quan trọng giúp Barnsley quyết tâm tìm kiếm một kết quả có lợi để vượt qua đối thủ.

Ở chiều ngược lại, Wigan với thành tích đối đầu nhỉnh hơn trong thời gian qua cũng sở hữu sự tự tin nhất định. Màn so tài sắp tới hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng kịch tính khi cả hai đội đều đặt quyết tâm cao nhất cho tấm vé đi tiếp tại Carabao Cup mùa này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Barnsley · 0 thắng 4 hòa Wigan · 1 thắng Barnsley 1 - 1 Wigan Hòa Wigan 1 - 1 Barnsley Hòa Wigan 1 - 1 Barnsley Hòa Barnsley 0 - 1 Wigan WIG Wigan 1 - 1 Barnsley Hòa

Barnsley 5 trận gần nhất H T T B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Wigan 5 trận gần nhất B H T B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới