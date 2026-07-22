TRỰC TIẾP Trực tiếp Başakşehir vs Inter Turku: Inter Turku mở tỷ số Başakşehir đối đầu Inter Turku lúc 00:45 ngày 23/07/2026 tại Basaksehir Fatih Terim Stadium, trong trận đấu đặt trọng tâm vào sự ổn định

Başakşehir 0 - 1 Inter Turku Hiệp 1 — phút 34' 34' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Başakşehir 0 - 1 Inter Turku.

26' Başakşehir cầm bóng, Inter Turku sắc bén Phút 26', Başakşehir kiểm soát bóng nhiều hơn với 58% - 42%, nhưng Inter Turku mới là đội chơi hiệu quả và đang dẫn 0-1. Đội khách dứt điểm 7 - 5, trong đó có 3 - 1 lần trúng đích, cho thấy khả năng rình rập và tạo sức ép tốt hơn.

16' C. Jephta đưa Inter Turku vượt lên Phút 16', C. Jephta lập công cho Inter Turku sau đường kiến tạo của J. Tuominen, đưa tỷ số lên 0-1 trước Başakşehir. Inter Turku tận dụng tốt cơ hội để mở tỷ số tại Basaksehir Fatih Terim Stadium.

12' Başakşehir kiểm soát bóng, Inter Turku dứt điểm nhiều hơn Sau 12 phút, Başakşehir chủ động kiểm soát bóng với tỷ lệ 57% - 43%, nhưng Inter Turku lại dứt điểm nhiều hơn, 2 - 4. Dù vậy, cả hai đội vẫn chưa có cú sút trúng đích, khi chỉ số này là 0 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Başakşehir tiếp đón Inter Turku.

Cập nhật lúc 01:19 23/07/2026

Đội hình chính thức Başakşehir Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Nuri Sahin Inter Turku Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vesa-Pekka Vasara 16 Muhammed Şengezer 42 Ömer Ali Şahiner 23 Emin Bayram 27 Ousseynou Ba 33 Michał Karbownik 20 Umut Güneş 8 Olivier Kemen 7 Yusuf Sarı 14 Eldor Shomurodov 77 Ivan Brnić 91 Bertuğ Yıldırım 1 Eetu Huuhtanen 18 Seth Saarinen 22 Luka Kuittinen 21 Ilari Kangasniemi 2 Jussi Niska 17 Bismark Ampofo 14 Janne-Pekka Laine 9 Jasse Tuominen 23 Antoin Loic Essomba 10 Alie Conteh 16 Clinton Jephta Dự bị Başakşehir 1 Volkan Babacan 98 Deniz Dilmen 3 Jerome Opoku 6 Onur Bulut 15 Hamza Güreler 4 Onur Ergün 5 Berat Ayberk Özdemir 11 Abbosbek Fayzullaev 19 Berkay Özcan Inter Turku 12 Eero Vuorjoki 36 Ville Seppä 20 Axel Sandler 24 Julius Tauriainen 30 Yeboah Amankwah 4 Prosper Ahiabu 19 Iiro Järvinen 25 Henri Salomaa 26 Vilho Huovila Cập nhật đội hình lúc 00:23 23/07/2026

Başakşehir Thống kê Inter Turku 58% Kiểm soát bóng 42% 5 Dứt điểm 7 1 Trúng đích 3 2 Phạt góc 1 3 Phạm lỗi 0 1 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 1

Thông tin trận đấu

Başakşehir sẽ đối đầu Inter Turku tại UEFA Europa Conference League vào lúc 00:45 ngày 23/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Basaksehir Fatih Terim Stadium, nơi đội chủ nhà có lợi thế về không gian thi đấu quen thuộc.

Đây là cuộc chạm trán mà sự thận trọng có thể đóng vai trò quan trọng. Khi thông tin về thứ hạng, lực lượng và thành tích đối đầu không được nêu, trọng tâm nhận định nằm ở trạng thái thi đấu gần đây của Inter Turku cùng cách hai đội kiểm soát thế trận.

Inter Turku có sự khởi đầu tương đối tích cực

Trong hai trận gần nhất, Inter Turku có một trận hòa và một trận thắng. Chuỗi kết quả này cho thấy đội khách duy trì được sự ổn định nhất định trước chuyến làm khách tại Basaksehir Fatih Terim Stadium.

Điểm đáng chú ý là Inter Turku không bước vào trận đấu với chuỗi kết quả thiếu cân bằng. Một trận hòa có thể phản ánh khả năng duy trì thế trận, trong khi chiến thắng ở trận gần nhất mang lại nền tảng tinh thần cần thiết. Tuy nhiên, những kết quả này chưa đủ để kết luận đội khách sẽ áp đảo, đặc biệt khi họ phải thi đấu trên sân của Başakşehir.

Thế trận có thể được quyết định ở khả năng kiểm soát

Với Başakşehir, lợi thế sân nhà tạo điều kiện để đội bóng chủ động hơn trong cách nhập cuộc. Họ có thể hướng tới việc kiểm soát nhịp độ, giữ cự ly đội hình hợp lý và gây sức ép khi Inter Turku tìm cách triển khai bóng.

Ngược lại, Inter Turku nhiều khả năng cần duy trì sự tập trung trong giai đoạn đầu trận. Kết quả gần đây cho thấy đội khách có khả năng đứng vững và tìm kiếm kết quả tích cực, nhưng việc chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công sẽ là bài kiểm tra quan trọng trước đối thủ thi đấu trên sân nhà.

Điểm then chốt về chiến thuật

Cuộc đấu có thể xoay quanh khả năng giành quyền kiểm soát khu vực giữa sân. Đội nào giữ được cự ly giữa các tuyến và hạn chế những khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự sẽ có cơ hội tạo ra thế trận thuận lợi hơn.

Başakşehir cần tránh để lợi thế sân nhà biến thành áp lực nếu không sớm kiểm soát được bóng. Trong khi đó, Inter Turku phải cân bằng giữa sự an toàn và khả năng phản công, bởi việc lùi quá sâu có thể khiến họ khó duy trì sức ép lên phần sân đối phương.

Nhận định trước trận

Başakşehir có lợi thế sân nhà, còn Inter Turku sở hữu nền tảng phong độ gần đây tương đối ổn định với một trận thắng và một trận hòa. Vì vậy, thế trận được dự báo sẽ phụ thuộc nhiều vào cách hai đội xử lý những thời điểm chuyển đổi và khả năng duy trì kỷ luật chiến thuật.

Inter Turku có cơ sở để hướng tới một màn trình diễn chắc chắn, nhưng Başakşehir vẫn nắm lợi thế quan trọng về địa điểm thi đấu. Đây là trận đấu mà sự kiên nhẫn, kiểm soát không gian và hiệu quả trong từng cơ hội có thể tạo ra khác biệt.

Başakşehir 5 trận gần nhất T T H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Inter Turku 5 trận gần nhất H T H T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 2 Thủng lưới