TRỰC TIẾP Trực tiếp Benfica vs Aarhus: Benfica mở tỷ số Benfica chạm trán Aarhus trong trận đấu loại trực tiếp nghẹt thở tại UEFA Europa League, nơi đội chiến thắng sở hữu tấm vé đi tiếp còn kẻ thất bại phải dừng bước.

Benfica 1 - 0 Aarhus Hiệp 1 — phút 22' 22' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Benfica 1 - 0 Aarhus.

9' L. Barreiro sớm nhận thẻ vàng Phút 9, L. Barreiro của Benfica bị phạt thẻ vàng sau pha vào bóng quyết liệt.

2' Rafa Silva mở tỷ số chớp nhoáng Phút 2, Rafa Silva lập công, đưa Benfica vượt lên 1-0 trước Aarhus. Bàn mở tỷ số đến rất sớm, tạo cú hích đáng kể cho Benfica ở vòng play-offs.

0' Trận đấu bắt đầu Benfica tiếp đón Aarhus.

Cập nhật lúc 02:23 21/08/2026

Đội hình chính thức Benfica Sơ đồ 4-1-3-2 · HLV Marco Silva Aarhus Sơ đồ 3-5-2 · HLV Jakob Poulsen 24 Samuel Soares 6 Alexander Bah 2 Clément Lenglet 44 Tomás Araújo 26 Samuel Dahl 18 Leandro Barreiro 25 Gianluca Prestianni 5 Enzo Barrenechea 10 Georgiy Sudakov 14 Vangelis Pavlidis 27 Rafa Silva 21 Mads Hedenstad 25 Colin Rösler 44 Mouhammade Camara 19 Eric Kahl 26 Jacob Andersen 8 Sebastian Jørgensen 10 Kristian Arnstad 4 Magnus Knudsen 39 Frederik Emmery 31 Tobias Bech 28 James Bogere Dự bị Benfica 1 Anatoliy Trubin 33 Gabriel Indio 58 Daniel Banjaqui 62 José Neto 8 Fredrik Aursnes 11 Dodi Lukebakio 13 Jakub Kamiński 16 Manu Silva 20 Richard Ríos Aarhus 1 Jesper Hansen 42 Marius van der Raad 14 Tobias Mølgaard 33 Luka Callø 45 Christian Storch 7 Markus Solbakken 11 Gift Links 16 Jens Jønsson 23 Mikael Anderson Cập nhật đội hình lúc 01:46 21/08/2026

Trận đấu giữa Benfica và Aarhus diễn ra vào lúc 02:00 ngày 21/08/2026 trong khuôn khổ UEFA Europa League mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với cả hai đội bóng. Với tính chất của một trận đấu loại trực tiếp, không có chỗ cho những sai lầm hay cơ hội làm lại.

Tính chất sinh tử của trận đấu loại trực tiếp

Căng thẳng và quyết liệt là điều được dự báo trước trong cuộc so tài này. Thể thức loại trực tiếp quy định rõ ràng: đội giành chiến thắng sẽ thẳng tiến vào vòng trong, trong khi đội thất bại sẽ chính thức chia tay giải đấu. Đây không phải là vòng bảng, vì vậy không tồn tại khái niệm tích lũy điểm số hay cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng.

Mỗi pha bóng, mỗi tình huống cố định hay thời điểm chuyển trạng thái đều có thể định đoạt số phận của cả mùa giải châu Âu. Áp lực tâm lý dành cho hai câu lạc bộ là vô cùng lớn, đòi hỏi bản lĩnh và sự tập trung cao độ ngay từ những phút đầu tiên.

Phong độ và chuẩn bị của Benfica

Xét về phong độ thi đấu trong giai đoạn gần đây, Benfica đang duy trì màn trình diễn tương đối ổn định. Trong 4 trận đấu gần nhất, đại diện Bồ Đào Nha đã giành được 2 trận thắng, 1 trận hòa và chịu 1 trận thua.

Mặc dù có được những kết quả khả quan, việc để thua 1 trận trong chuỗi 4 trận gần nhất là lời nhắc nhở quan trọng đối với Benfica. Để bảo đảm tấm vé đi tiếp tại đấu trường UEFA Europa League, họ cần phải duy trì sự tập trung tối đa và hạn chế tối đa các sai lầm ở hàng phòng ngự.

Kịch bản chiến thuật đáng chờ đợi

Bước vào trận đấu có tính chất sống còn, Benfica dự kiến sẽ nỗ lực kiểm soát thế trận để tìm kiếm lợi thế. Tuy nhiên, sự thận trọng vẫn phải được đặt lên hàng đầu bởi bất kỳ sơ hở nào cũng có thể trả giá bằng việc bị loại khỏi giải đấu.

Về phía Aarhus, một tiếp cận chủ động phòng ngự chắc chắn và chờ đợi thời cơ phản công sẽ là lựa chọn an toàn. Cuộc đọ sức hứa hẹn diễn ra giằng co, nơi đội bóng nào chắt chiu tốt hơn các cơ hội tạo ra sẽ giành quyền bước tiếp.

Benfica 5 trận gần nhất T H H T T 4 Trận 2-1-1 T-H-B 13 Ghi (TB 3.3) 4 Thủng lưới Aarhus 5 trận gần nhất B B T H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới