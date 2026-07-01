TRỰC TIẾP Trực tiếp Benfica vs St. Gallen: Hết hiệp 1, Benfica dẫn 1-0 Benfica gặp St. Gallen tại UEFA Europa League lúc 02:00 ngày 31/07/2026, trong bối cảnh đội khách từng giành chiến thắng ở lần đối đầu gần nhất.

Benfica 1 - 0 St. Gallen Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

37' Benfica kiểm soát thế trận Phút 37', Benfica đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 72 - 28 và tạo sức ép qua 4 - 1 quả phạt góc. St. Gallen phải lùi sâu chống đỡ, dù khoảng cách dứt điểm chỉ là 6 - 5 , cho thấy đội khách vẫn chờ cơ hội phản công.

33' Joel Ruiz vào sân thay Tom Gaal Phút 33', Joel Ruiz vào sân thay Tom Gaal. Benfica đang kiểm soát bóng nhiều hơn, và sự thay đổi này có thể giúp St. Gallen làm mới thế trận.

25' Benfica kiểm soát thế trận Sau 25 phút, Benfica kiểm soát bóng vượt trội với 67 - 33 và chủ động giữ nhịp trận đấu khi đang dẫn trước. Dù vậy, St. Gallen vẫn cho thấy sự nguy hiểm trong những pha đáp trả, với số lần dứt điểm 3 - 5 nghiêng về đội khách.

21' Jozo Stanic nhận thẻ vàng Phút 21, Jozo Stanic nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Benfica vẫn đang dẫn trước St. Gallen, trong thế trận kiểm soát bóng tốt hơn.

13' Benfica kiểm soát nhưng chưa áp đảo Phút 13', Benfica chủ động kiểm soát với thời lượng cầm bóng 61-39 và đang dẫn 1-0, nhưng thế trận chưa tạo khác biệt rõ rệt khi hai đội cùng có 1-1 lần dứt điểm. St. Gallen vẫn rình rập với lợi thế phạt góc 0-1.

11' Pavlidis đưa Benfica vượt lên Phút 11', Vangelis Pavlidis lập công sau đường kiến tạo của Rafa Silva, đưa Benfica dẫn St. Gallen 1-0. Benfica có khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số.

0' Trận đấu bắt đầu Benfica tiếp đón St. Gallen.

Cập nhật lúc 02:49 31/07/2026

Đội hình chính thức Benfica Sơ đồ 4-2-3-1 St. Gallen Sơ đồ 3-5-2 1 Anatoliy Trubin 6 Alexander Bah 4 António Silva 2 Clément Lenglet 26 Samuel Dahl 10 Georgiy Sudakov 27 Rafa Silva 13 Jakub Kamiński 18 Leandro Barreiro 5 Enzo Barrenechea 14 Vangelis Pavlidis 25 Lukas Watkowiak 26 Tom Gaal 4 Jozo Stanic 36 Chima Okoroji 28 Hugo Vandermersch 16 Lukas Görtler 10 Lukas Daschner 11 Carlo Boukhalfa 64 Mihailo Stevanovic 7 Christian Witzig 14 Aliou Baldé Dự bị Benfica 9 Franjo Ivanović 11 Dodi Lukébakio 16 Manu Silva 17 Amar Dedić 20 Richard Ríos 21 Andreas Schjelderup 22 Jhon Durán 24 Samuel Soares 44 Tomás Araújo St. Gallen 9 Andrin Hunziker 20 Leon Frokaj 23 Betim Fazliji 31 Diego Besio 35 Bela Dumrath 47 Enoch Owusu 63 Corsin Konietzke 68 Mostafa Heydari 74 Joel Ruiz Cập nhật đội hình lúc 01:22 31/07/2026

Benfica Thống kê St. Gallen 72% Kiểm soát bóng 28% 6 Dứt điểm 5 2 Trúng đích 2 4 Phạt góc 1 2 Phạm lỗi 5 2 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 0

Thông tin trận đấu

Benfica sẽ đối đầu St. Gallen tại UEFA Europa League vào lúc 02:00 ngày 31/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Estádio do Sport Lisboa e Benfica.

Thế đối đầu nghiêng về St. Gallen

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Benfica chưa giành chiến thắng và cũng chưa có trận hòa, trong khi St. Gallen đã thắng một trận.

Chi tiết này tạo lợi thế tâm lý nhất định cho St. Gallen trước chuyến làm khách, còn Benfica sẽ hướng tới việc thay đổi xu hướng đối đầu giữa hai đội. Tuy nhiên, chỉ với một lần gặp nhau, dữ liệu chưa đủ để khẳng định ưu thế dài hạn của bên nào.

Nhận định trước trận

Trận đấu tại Estádio do Sport Lisboa e Benfica mang đến cơ hội để Benfica tận dụng lợi thế sân nhà, đồng thời kiểm chứng khả năng kiểm soát thế trận trước St. Gallen. Ở chiều ngược lại, chiến thắng trong lần chạm trán gần nhất là cơ sở để đội khách bước vào trận đấu với sự tự tin.

Do chưa có thông tin về phong độ gần đây, lực lượng hoặc sơ đồ chiến thuật của hai đội, trọng tâm nhận định nằm ở lợi thế sân nhà của Benfica và xu hướng đối đầu đang nghiêng về St. Gallen. Đây là cặp đấu khó đưa ra kết luận chắc chắn chỉ từ dữ liệu hiện có.

Nhìn chung, Benfica có điểm tựa sân nhà, nhưng St. Gallen sở hữu ưu thế từ lần đối đầu gần nhất. Diễn biến trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào cách mỗi đội giải quyết sức ép trong cuộc chạm trán tại UEFA Europa League.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Benfica · 0 thắng 0 hòa St. Gallen · 1 thắng St. Gallen 2 - 1 Benfica SG

Benfica 5 trận gần nhất T B T B H St. Gallen 5 trận gần nhất T B B T T

Tình hình lực lượng Benfica ✚ Fredrik Aursnes (Unknown Injury) ✚ Gianluca Prestianni (Unknown Injury) ✚ Bruma (Red Card Suspension) St. Gallen ✚ Colin Kleine-Bekel (Fitness) ✚ Nevio Scherrer (Unknown Injury) ✚ Cyrill May (Knee Problems) ✚ Malamine Efekele (Thigh Problems) ✚ Behar Neziri (Unknown Injury) ✚ Stephan Ambrosius (Cruciate Ligament Tear) ✚ Nino Weibel (Knee Injury)