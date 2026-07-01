Trực tiếp Benfica vs St. Gallen: Hết hiệp 1, Benfica dẫn 1-0

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Benfica vs St. Gallen: Hết hiệp 1, Benfica dẫn 1-0

    Đại Ngàn31/07/2026 00:54

    Benfica gặp St. Gallen tại UEFA Europa League lúc 02:00 ngày 31/07/2026, trong bối cảnh đội khách từng giành chiến thắng ở lần đối đầu gần nhất.

    Benfica1 - 0St. GallenNghỉ giữa hiệp
    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

    • 37'Benfica kiểm soát thế trận

      Phút 37', Benfica đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 72 - 28 và tạo sức ép qua 4 - 1 quả phạt góc. St. Gallen phải lùi sâu chống đỡ, dù khoảng cách dứt điểm chỉ là 6 - 5, cho thấy đội khách vẫn chờ cơ hội phản công.

    • 33'Joel Ruiz vào sân thay Tom Gaal

      Phút 33', Joel Ruiz vào sân thay Tom Gaal. Benfica đang kiểm soát bóng nhiều hơn, và sự thay đổi này có thể giúp St. Gallen làm mới thế trận.

    • 25'Benfica kiểm soát thế trận

      Sau 25 phút, Benfica kiểm soát bóng vượt trội với 67 - 33 và chủ động giữ nhịp trận đấu khi đang dẫn trước. Dù vậy, St. Gallen vẫn cho thấy sự nguy hiểm trong những pha đáp trả, với số lần dứt điểm 3 - 5 nghiêng về đội khách.

    • 21'Jozo Stanic nhận thẻ vàng

      Phút 21, Jozo Stanic nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Benfica vẫn đang dẫn trước St. Gallen, trong thế trận kiểm soát bóng tốt hơn.

    • 13'Benfica kiểm soát nhưng chưa áp đảo

      Phút 13', Benfica chủ động kiểm soát với thời lượng cầm bóng 61-39 và đang dẫn 1-0, nhưng thế trận chưa tạo khác biệt rõ rệt khi hai đội cùng có 1-1 lần dứt điểm. St. Gallen vẫn rình rập với lợi thế phạt góc 0-1.

    • 11'Pavlidis đưa Benfica vượt lên

      Phút 11', Vangelis Pavlidis lập công sau đường kiến tạo của Rafa Silva, đưa Benfica dẫn St. Gallen 1-0. Benfica có khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Benfica tiếp đón St. Gallen.

    Cập nhật lúc 02:49 31/07/2026

    Đội hình chính thức
    Benfica
    Sơ đồ 4-2-3-1
    St. Gallen
    Sơ đồ 3-5-2
    1
    Anatoliy Trubin
    6
    Alexander Bah
    4
    António Silva
    2
    Clément Lenglet
    26
    Samuel Dahl
    10
    Georgiy Sudakov
    27
    Rafa Silva
    13
    Jakub Kamiński
    18
    Leandro Barreiro
    5
    Enzo Barrenechea
    14
    Vangelis Pavlidis
    25
    Lukas Watkowiak
    26
    Tom Gaal
    4
    Jozo Stanic
    36
    Chima Okoroji
    28
    Hugo Vandermersch
    16
    Lukas Görtler
    10
    Lukas Daschner
    11
    Carlo Boukhalfa
    64
    Mihailo Stevanovic
    7
    Christian Witzig
    14
    Aliou Baldé
    Dự bị
    Benfica
    9 Franjo Ivanović11 Dodi Lukébakio16 Manu Silva17 Amar Dedić20 Richard Ríos21 Andreas Schjelderup22 Jhon Durán24 Samuel Soares44 Tomás Araújo
    St. Gallen
    9 Andrin Hunziker20 Leon Frokaj23 Betim Fazliji31 Diego Besio35 Bela Dumrath47 Enoch Owusu63 Corsin Konietzke68 Mostafa Heydari74 Joel Ruiz
    Cập nhật đội hình lúc 01:22 31/07/2026
    BenficaThống kêSt. Gallen
    72%
    Kiểm soát bóng
    28%
    6
    Dứt điểm
    5
    2
    Trúng đích
    2
    4
    Phạt góc
    1
    2
    Phạm lỗi
    5
    2
    Việt vị
    1
    1
    Thủ môn cứu thua
    0

    Thông tin trận đấu

    Benfica sẽ đối đầu St. Gallen tại UEFA Europa League vào lúc 02:00 ngày 31/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Estádio do Sport Lisboa e Benfica.

    Thế đối đầu nghiêng về St. Gallen

    Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Benfica chưa giành chiến thắng và cũng chưa có trận hòa, trong khi St. Gallen đã thắng một trận.

    Chi tiết này tạo lợi thế tâm lý nhất định cho St. Gallen trước chuyến làm khách, còn Benfica sẽ hướng tới việc thay đổi xu hướng đối đầu giữa hai đội. Tuy nhiên, chỉ với một lần gặp nhau, dữ liệu chưa đủ để khẳng định ưu thế dài hạn của bên nào.

    Nhận định trước trận

    Trận đấu tại Estádio do Sport Lisboa e Benfica mang đến cơ hội để Benfica tận dụng lợi thế sân nhà, đồng thời kiểm chứng khả năng kiểm soát thế trận trước St. Gallen. Ở chiều ngược lại, chiến thắng trong lần chạm trán gần nhất là cơ sở để đội khách bước vào trận đấu với sự tự tin.

    Do chưa có thông tin về phong độ gần đây, lực lượng hoặc sơ đồ chiến thuật của hai đội, trọng tâm nhận định nằm ở lợi thế sân nhà của Benfica và xu hướng đối đầu đang nghiêng về St. Gallen. Đây là cặp đấu khó đưa ra kết luận chắc chắn chỉ từ dữ liệu hiện có.

    Nhìn chung, Benfica có điểm tựa sân nhà, nhưng St. Gallen sở hữu ưu thế từ lần đối đầu gần nhất. Diễn biến trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào cách mỗi đội giải quyết sức ép trong cuộc chạm trán tại UEFA Europa League.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Benfica · 0 thắng0 hòaSt. Gallen · 1 thắng
    24/07/2026
    St. Gallen
    2 - 1
    Benfica
    SG
    Benfica
    5 trận gần nhất
    TBTBH
    St. Gallen
    5 trận gần nhất
    TBBTT
    Tình hình lực lượng
    Benfica
    Fredrik Aursnes (Unknown Injury)
    Gianluca Prestianni (Unknown Injury)
    Bruma (Red Card Suspension)
    St. Gallen
    Colin Kleine-Bekel (Fitness)
    Nevio Scherrer (Unknown Injury)
    Cyrill May (Knee Problems)
    Malamine Efekele (Thigh Problems)
    Behar Neziri (Unknown Injury)
    Stephan Ambrosius (Cruciate Ligament Tear)
    Nino Weibel (Knee Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Benfica vs St. Gallen: Hết hiệp 1, Benfica dẫn 1-0
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