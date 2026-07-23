TRỰC TIẾP Trực tiếp Bergisch Gladbach vs 1. FC Köln: 1. FC Köln nới rộng cách biệt 0-5 Bergisch Gladbach sở hữu phong độ gần đây tích cực hơn, nhưng 1. FC Köln đang chiếm ưu thế trong lần đối đầu gần nhất giữa hai đội.

Bergisch Gladbach 0 - 5 1. FC Köln Hiệp 2 — phút 58' 58' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Bergisch Gladbach 0 - 5 1. FC Köln.

54' M. Bulter nới rộng cách biệt cho 1. FC Köln Phút 54, M. Bulter lập công cho 1. FC Köln, nới rộng cách biệt lên 0-5 trước Bergisch Gladbach.

52' L. Lochoshvili nới rộng cách biệt cho Köln Phút 52', L. Lochoshvili lập công cho 1. FC Köln, nới rộng cách biệt lên 0-4. Đội bóng này đang tạo ra thế trận áp đảo với cách biệt ngày càng lớn.

46' Niang lập công, Köln nới rộng cách biệt Phút 46', Y. Niang lập công cho 1. FC Köln, nâng tỷ số lên 0-3 trước Bergisch Gladbach. Đội khách đang tạo ra cách biệt rất lớn ngay đầu hiệp hai.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

37' S. El Mala nhân đôi cách biệt cho 1. FC Köln Phút 37', S. El Mala lập công, giúp 1. FC Köln nhân đôi cách biệt trước Bergisch Gladbach. Tỷ số hiện là 0-2.

30' 1. FC Köln thay người ở phút 30 Phút 30', 1. FC Köln làm mới nhân sự khi M. Akumu vào sân thay R. Ache.

2' L. Waldschmidt mở tỷ số cho 1. FC Köln Phút 2, L. Waldschmidt lập công, đưa 1. FC Köln vượt lên dẫn trước Bergisch Gladbach với tỷ số 0-1.

0' Trận đấu bắt đầu Bergisch Gladbach tiếp đón 1. FC Köln.

Cập nhật lúc 00:30 24/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Bergisch Gladbach vs 1. FC Köln

Thời gian: 23/07/2026 23:00

Giải đấu: Giao hữu CLB

Trận giao hữu giữa Bergisch Gladbach và 1. FC Köln mang đến sự tương phản rõ rệt về phong độ gần đây. Bergisch Gladbach bước vào cuộc so tài với chuỗi kết quả tích cực hơn, trong khi 1. FC Köln mới có một trận được ghi nhận trong giai đoạn gần nhất. Tuy nhiên, ưu thế đối đầu đang nghiêng về 1. FC Köln sau lần chạm trán gần nhất giữa hai đội.

Bergisch Gladbach có nền tảng phong độ tốt hơn

Bergisch Gladbach đang có chuỗi năm trận gần nhất gồm ba chiến thắng, một trận hòa và một thất bại. Đây là thành tích cho thấy đội bóng duy trì được sự ổn định tương đối, đồng thời có khả năng giành kết quả tích cực qua nhiều trận liên tiếp.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc Bergisch Gladbach không chỉ có số trận thắng chiếm phần lớn trong chuỗi phong độ, mà còn hạn chế số lần thất bại. Trong một trận giao hữu, sự ổn định này có thể giúp đội chủ nhà nhập cuộc tự tin hơn, đặc biệt khi họ muốn duy trì nhịp thi đấu và tạo dấu ấn trước đối thủ mạnh hơn về tên tuổi.

1. FC Köln vẫn có lợi thế tâm lý

Phong độ được ghi nhận của 1. FC Köln hiện gồm một chiến thắng. Mẫu dữ liệu này chưa đủ để đánh giá toàn diện sự ổn định của đội bóng, nhưng kết quả tích cực gần nhất vẫn tạo ra điểm tựa nhất định trước chuyến làm khách.

Quan trọng hơn, 1. FC Köln đã thắng lần đối đầu gần nhất giữa hai đội. Bergisch Gladbach chưa có chiến thắng hay trận hòa nào trong thống kê đối đầu được cung cấp, còn 1. FC Köln là đội duy nhất giành phần thắng. Lợi thế này có thể tác động đến cách hai đội tiếp cận trận đấu, dù tính chất giao hữu thường khiến nhịp độ và lựa chọn nhân sự khó dự đoán hơn các trận đấu chính thức.

Những điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ tốt hơn, Bergisch Gladbach có thể hướng đến cách nhập cuộc chủ động và tận dụng sự tự tin đang có. Khả năng kiểm soát thế trận, duy trì cự ly đội hình và chuyển trạng thái nhanh sẽ là những yếu tố quan trọng nếu đội bóng muốn biến lợi thế phong độ thành ưu thế trên sân.

Trong khi đó, 1. FC Köln có thể dựa vào kinh nghiệm từ lần đối đầu gần nhất để lựa chọn cách chơi thận trọng hơn. Đội khách cần hạn chế những khoảng trống khi Bergisch Gladbach đẩy cao đội hình, đồng thời tận dụng các thời điểm chuyển đổi để gây sức ép. Do dữ liệu không cung cấp đội hình dự kiến hoặc sơ đồ chiến thuật, chưa thể xác định những điều chỉnh cụ thể về nhân sự và cách bố trí trên sân.

Nhận định trước trận

Bergisch Gladbach đang có ưu thế về chuỗi phong độ gần đây, còn 1. FC Köln nắm lợi thế từ kết quả đối đầu gần nhất. Vì vậy, trận đấu có thể trở thành cuộc so sánh giữa sự ổn định hiện tại của Bergisch Gladbach và bản lĩnh đối đầu của 1. FC Köln.

Nhìn chung, Bergisch Gladbach có cơ sở để chơi tự tin, nhưng 1. FC Köln vẫn là đối thủ không dễ bị đánh bại. Kết quả nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào khả năng mỗi đội duy trì cường độ thi đấu, tận dụng cơ hội và thích ứng với những thay đổi trong một trận giao hữu.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Bergisch Gladbach · 0 thắng 0 hòa 1. FC Köln · 1 thắng Bergisch Gladbach 0 - 6 1. FC Köln 1FK

Bergisch Gladbach 5 trận gần nhất T H T T T 5 Trận 4-1-0 T-H-B 16 Ghi (TB 3.2) 8 Thủng lưới 1. FC Köln 5 trận gần nhất B B H B H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới