TRỰC TIẾP Trực tiếp Birmingham City vs FC Barcelona: Barcelona kiểm soát thế trận, chưa có bàn thắng Birmingham City chạm trán FC Barcelona tại St. Andrew's Stadium trong trận giao hữu CLB diễn ra lúc 01:45 ngày 01/08/2026.

Birmingham City 0 - 0 FC Barcelona Hiệp 1 — phút 26' 26' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

24' Barcelona kiểm soát thế trận Sau 24 phút, Barcelona chiếm ưu thế rõ rệt về thời lượng kiểm soát bóng với 34 - 66, buộc Birmingham City phải chịu sức ép. Tuy nhiên, thế trận chưa tạo ra nhiều cơ hội khi số pha dứt điểm mới là 2 - 1, còn phạt góc cân bằng 1 - 1.

18' Christoph Klarer nhận thẻ vàng Phút 18', Christoph Klarer nhận thẻ vàng. Birmingham City và FC Barcelona vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi.

12' Barcelona kiểm soát thế trận Bước sang phút 12', FC Barcelona đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 31 - 69 và nhỉnh hơn về dứt điểm 0 - 1. Birmingham City chủ yếu chịu sức ép, trong khi trận đấu vẫn diễn ra với cách biệt chưa được tạo ra.

0' Trận đấu bắt đầu Birmingham City tiếp đón FC Barcelona.

Cập nhật lúc 02:13 01/08/2026

Đội hình chính thức Birmingham City Sơ đồ 4-2-3-1 FC Barcelona Sơ đồ 4-3-3 1 James Beadle 26 Bright Osayi-Samuel 5 Phil Neumann 4 Christoph Klarer 20 Alex Cochrane 14 Jhon Solís 24 Tomoki Iwata 7 Carlos Vicente 28 Jay Stansfield 27 Kanya Fujimoto 9 August Priske 1 Wojciech Szczesny 2 Xavi Espart 15 Andreas Christensen 3 Gerard Martín 23 Jofre Torrents 17 Marc Casadó 28 Ebrima Tunkara 36 Marc Bernal 7 Karim Adeyemi 34 Hamza Abdelkarim 19 Shane Kluivert Dự bị Birmingham City 2 Ethan Laird 3 Lee Buchanan 6 Jack Robinson 11 Scott Wright 16 Patrick Roberts 21 Ryan Allsop 23 Dael Fry 30 Bradley Mayo 32 Luis Vázquez FC Barcelona 4 Ronald Araujo 11 Raphinha 16 Fermín López 29 Toni Fernández 30 Guille Fernández 40 Áron Yaakobishvili 43 Tomás Marqués 88 Iker Rodríguez 89 Jordi Pesquer Cập nhật đội hình lúc 01:08 01/08/2026

Birmingham City Thống kê FC Barcelona 34% Kiểm soát bóng 66% 2 Dứt điểm 1 1 Trúng đích 0 1 Phạt góc 1 3 Phạm lỗi 4 2 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 1

Thông tin trận đấu

Birmingham City sẽ đối đầu FC Barcelona trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 01:45 ngày 01/08/2026 tại St. Andrew's Stadium.

Đây là màn so tài giữa hai đội bóng có tên tuổi và bối cảnh thi đấu khác nhau. Với tính chất giao hữu, trận đấu có thể được xem là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá nhân sự, thử nghiệm cách vận hành và duy trì nhịp thi đấu.

Điểm đáng chú ý trước giờ bóng lăn

FC Barcelona là cái tên tạo sức hút lớn cho cuộc đối đầu tại St. Andrew's Stadium. Sự hiện diện của đội bóng này nhiều khả năng khiến trận đấu nhận được sự quan tâm đặc biệt, trong khi Birmingham City có cơ hội kiểm chứng khả năng tổ chức trước một đối thủ giàu sức cạnh tranh.

Tuy nhiên, do đây là trận giao hữu, cách tiếp cận của hai đội có thể không hoàn toàn giống một trận đấu mang tính quyết định. Việc luân phiên cầu thủ hoặc điều chỉnh chiến thuật trong trận có thể ảnh hưởng đến thế trận, vì vậy các diễn biến trên sân sẽ đáng chú ý hơn những dự đoán cứng nhắc về kết quả.

Nhận định chiến thuật

Birmingham City nhiều khả năng cần ưu tiên sự chặt chẽ trong tổ chức đội hình, đặc biệt ở khả năng giữ cự ly giữa các tuyến khi đối đầu FC Barcelona. Nếu duy trì được cấu trúc phòng ngự ổn định và tận dụng tốt những thời điểm chuyển trạng thái, đội chủ nhà có thể tạo ra thế trận cân bằng hơn.

Ở chiều ngược lại, FC Barcelona được kỳ vọng sẽ hướng tới việc kiểm soát bóng và chủ động triển khai thế trận. Dù vậy, tính chất giao hữu khiến mục tiêu thử nghiệm có thể được đặt ngang với yêu cầu giành kết quả. Những thay đổi về nhân sự và cách bố trí trong từng thời điểm sẽ là yếu tố quan trọng quyết định nhịp độ trận đấu.

Nhận định chung

Cuộc đối đầu giữa Birmingham City và FC Barcelona hứa hẹn tạo ra sự tương phản về cách tiếp cận. Birmingham City có lợi thế sân St. Andrew's Stadium, còn FC Barcelona mang đến sức hút và kỳ vọng lớn hơn từ tên tuổi của mình.

Nhìn chung, đây là trận đấu phù hợp để quan sát khả năng thích nghi, tổ chức lối chơi và sự phối hợp giữa các vị trí của hai đội. Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc nhiều vào cách mỗi bên sử dụng trận giao hữu này, đặc biệt là mức độ ưu tiên giữa thử nghiệm đội hình và duy trì tính ổn định trong thi đấu.

Birmingham City 5 trận gần nhất T T B T T FC Barcelona 5 trận gần nhất T B T B T

Tình hình lực lượng Birmingham City ✚ Marc Leonard (Achilles tendon rupture) ✚ Marvin Ducksch (Fitness) ✚ Lee Buchanan (Cruciate Ligament Injury) ✚ Ethan Laird (Hamstring Injury) FC Barcelona ✚ Frenkie de Jong (Knee Medial Ligament Tear)