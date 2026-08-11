TRỰC TIẾP Trực tiếp Bodø / Glimt vs Union Saint-Gilloise: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 Cuộc đối đầu giữa Bodø / Glimt và Union Saint-Gilloise tại UEFA Champions League hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính khi lịch sử đối đầu đang ở thế cân bằng tuyệt đối.

Bodø / Glimt 0 - 0 Union Saint-Gilloise Hiệp 2 — phút 49' 49' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

41' Bodø / Glimt điều chỉnh nhân sự trước giờ nghỉ Phút 41, Bodø / Glimt phải thực hiện sự thay đổi người khi Haitam Aleesami vào sân thế chỗ cho Jostein Gundersen . Sự xáo trộn nhân sự ngay trước khi hiệp một khép lại diễn ra trong bối cảnh thế trận vẫn đang ở thế cân bằng 0-0.

38' Bodø / Glimt kiểm soát bóng nhưng bế tắc Đến phút 38, Bodø / Glimt hoàn toàn chủ động về thế trận với tỷ lệ cầm bóng 69 - 31 cùng số lần phạt góc 4 - 0. Tuy nhiên, Union Saint-Gilloise lại tỏ ra nguy hiểm hơn ở các đợt lên bóng khi sở hữu dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 0 - 1), khiến tỷ số vẫn đang dừng ở mức 0 - 0.

26' Bodø / Glimt áp đảo thời lượng kiểm soát bóng Trải qua 26 phút thi đấu, Bodø / Glimt đang làm chủ thế trận khi vượt trội về tỷ lệ cầm bóng 70 - 30 cùng chỉ số phạt góc 3 - 0 . Dù vậy, Union Saint-Gilloise mới là đội tận dụng thời cơ tốt hơn để bắn phá khung thành với chỉ số dứt điểm 1 - 3 .

16' Sondre Auklend nhận thẻ vàng sớm ở phút 16 Phút 16, trọng tài phải rút ra tấm thẻ vàng dành cho Sondre Auklend . Trong bối cảnh trận đấu vẫn chưa có bàn thắng với tỷ số 0-0, chiếc thẻ phạt sớm buộc cầu thủ này phải thi đấu cẩn trọng hơn ở những phút tiếp theo.

13' Bodø / Glimt áp đảo thời lượng kiểm soát bóng Bước sang phút 13, Bodø / Glimt đang làm chủ hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng áp đảo 78-22 . Dù liên tục gia tăng sức ép và vượt trội ở chỉ số phạt góc 3-0 , đội chủ nhà vẫn chưa thể tạo ra sự khác biệt khi số lần dứt điểm của hai bên vẫn đang ngang bằng 1-1 .

0' Trận đấu bắt đầu Bodø / Glimt tiếp đón Union Saint-Gilloise.

Cập nhật lúc 00:09 12/08/2026

Đội hình chính thức Bodø / Glimt Sơ đồ 4-3-3 Union Saint-Gilloise Sơ đồ 4-3-3 12 Nikita Haikin 20 Fredrik Sjøvold 4 Odin Luras Bjortuft 6 Jostein Gundersen 15 Fredrik Bjørkan 8 Sondre Auklend 7 Patrick Berg 19 Sondre Fet 11 Ole Didrik Blomberg 17 Ola Brynhildsen 10 Jens Petter Hauge 1 Vic Chambaere 27 Louis Patris 5 Kevin Mac Allister 55 Nikki Havenaar 29 Massiré Sylla 8 Adem Zorgane 28 Darius Olaru 6 Kamiel Van De Perre 23 Besfort Zeneli 12 Promise David 11 Guilherme Smith Dự bị Bodø / Glimt 1 Julian Faye Lund 2 Villads Nielsen 5 Haitam Aleesami 9 Andreas Helmersen 14 Ulrik Saltnes 16 Joshua Kitolano 23 Magnus Riisnaes 24 Daniel Bassi 25 Isak Dybvik Määttä Union Saint-Gilloise 7 Mohammed Fuseini 9 Mateo Biondic 17 Rob Schoofs 18 Giorgi Kavlashvili 22 Ousseynou Niang 30 Raul Florucz 38 Relebohile Mofokeng 71 Keo Boets Cập nhật đội hình lúc 22:21 11/08/2026

Bodø / Glimt Thống kê Union Saint-Gilloise 69% Kiểm soát bóng 31% 2 Dứt điểm 4 0 Trúng đích 1 4 Phạt góc 1 3 Phạm lỗi 1 1 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 0

Cuộc chạm trán giữa Bodø / Glimt và Union Saint-Gilloise trong khuôn khổ UEFA Champions League diễn ra vào lúc 23:00 ngày 11/08/2026 trên sân vận động Aspmyra Stadion đang nhận được sự chú ý lớn từ giới mộ điệu. Cả hai câu lạc bộ đều bước vào trận đấu này với quyết tâm tạo ra ưu thế trong cuộc đua tại giải đấu hàng đầu châu Âu.

Thông tin trận đấu và thế đối đầu

Lịch sử ghi nhận hai đội đã gặp nhau tổng cộng 2 lần trong quá khứ. Kết quả cho thấy thế cân bằng tuyệt đối khi Bodø / Glimt thắng 0, hòa 2 và Union Saint-Gilloise thắng 0. Sự bất phân thắng bại trong các cuộc đọ sức trước đây phản ánh trình độ tương đồng và sự cẩn trọng mà hai đại diện dành cho nhau mỗi khi chạm trán.

Trận đấu tới đây diễn ra trên sân vận động Aspmyra Stadion, nơi mang lại điểm tựa tinh thần nhất định cho Bodø / Glimt. Dù vậy, Union Saint-Gilloise vẫn là đối thủ đầy duyên nợ và không dễ bị khuất phục.

Dự đoán diễn biến chiến thuật

Dựa trên tương quan đối đầu cân bằng, cuộc so tài sắp tới hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đậm tính chất giằng co chiến thuật. Cả hai đội bóng nhiều khả năng sẽ tiếp cận trận đấu một cách thận trọng, ưu tiên duy trì sự chắc chắn ở khu vực phòng ngự trước khi tổ chức các đợt hãm thành.

Với lợi thế sân nhà, Bodø / Glimt có thể chủ động kiểm soát bóng và gia tăng áp lực ở từng thời điểm. Mặc khác, Union Saint-Gilloise với bản lĩnh đã chứng minh qua các lần đối đầu trước sẽ sẵn sàng rình rập cơ hội từ các tình huống chuyển trạng thái. Nhìn chung, đây sẽ là một trận đấu chặt chẽ và cục diện có thể được quyết định bởi những khoảnh khắc tận dụng thời cơ của hai bên.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Bodø / Glimt · 0 thắng 2 hòa Union Saint-Gilloise · 0 thắng Union Saint-Gilloise 3 - 3 Bodø / Glimt Hòa Union Saint-Gilloise 0 - 0 Bodø / Glimt Hòa

Bodø / Glimt 5 trận gần nhất H B T T T Union Saint-Gilloise 5 trận gần nhất H B

Tình hình lực lượng Bodø / Glimt ✚ Odin Luras Bjortuft (Unknown Injury) ✚ Daniel Bassi (Unknown Injury) Union Saint-Gilloise ✚ Hervé Koffi (No Eligibility) ✚ Ross Sykes (Shoulder Injury)