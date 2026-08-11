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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Bodø / Glimt vs Union Saint-Gilloise: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

    Đại Ngàn11/08/2026 18:02

    Cuộc đối đầu giữa Bodø / Glimt và Union Saint-Gilloise tại UEFA Champions League hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính khi lịch sử đối đầu đang ở thế cân bằng tuyệt đối.

    Bodø / Glimt0 - 0Union Saint-GilloiseHiệp 2 — phút 49'
    • 49'Trận đấu đang diễn ra

      Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

    • 41'Bodø / Glimt điều chỉnh nhân sự trước giờ nghỉ

      Phút 41, Bodø / Glimt phải thực hiện sự thay đổi người khi Haitam Aleesami vào sân thế chỗ cho Jostein Gundersen. Sự xáo trộn nhân sự ngay trước khi hiệp một khép lại diễn ra trong bối cảnh thế trận vẫn đang ở thế cân bằng 0-0.

    • 38'Bodø / Glimt kiểm soát bóng nhưng bế tắc

      Đến phút 38, Bodø / Glimt hoàn toàn chủ động về thế trận với tỷ lệ cầm bóng 69 - 31 cùng số lần phạt góc 4 - 0. Tuy nhiên, Union Saint-Gilloise lại tỏ ra nguy hiểm hơn ở các đợt lên bóng khi sở hữu dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 0 - 1), khiến tỷ số vẫn đang dừng ở mức 0 - 0.

    • 26'Bodø / Glimt áp đảo thời lượng kiểm soát bóng

      Trải qua 26 phút thi đấu, Bodø / Glimt đang làm chủ thế trận khi vượt trội về tỷ lệ cầm bóng 70 - 30 cùng chỉ số phạt góc 3 - 0. Dù vậy, Union Saint-Gilloise mới là đội tận dụng thời cơ tốt hơn để bắn phá khung thành với chỉ số dứt điểm 1 - 3.

    • 16'Sondre Auklend nhận thẻ vàng sớm ở phút 16

      Phút 16, trọng tài phải rút ra tấm thẻ vàng dành cho Sondre Auklend. Trong bối cảnh trận đấu vẫn chưa có bàn thắng với tỷ số 0-0, chiếc thẻ phạt sớm buộc cầu thủ này phải thi đấu cẩn trọng hơn ở những phút tiếp theo.

    • 13'Bodø / Glimt áp đảo thời lượng kiểm soát bóng

      Bước sang phút 13, Bodø / Glimt đang làm chủ hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng áp đảo 78-22. Dù liên tục gia tăng sức ép và vượt trội ở chỉ số phạt góc 3-0, đội chủ nhà vẫn chưa thể tạo ra sự khác biệt khi số lần dứt điểm của hai bên vẫn đang ngang bằng 1-1.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Bodø / Glimt tiếp đón Union Saint-Gilloise.

    Cập nhật lúc 00:09 12/08/2026

    Đội hình chính thức
    Bodø / Glimt
    Sơ đồ 4-3-3
    Union Saint-Gilloise
    Sơ đồ 4-3-3
    12
    Nikita Haikin
    20
    Fredrik Sjøvold
    4
    Odin Luras Bjortuft
    6
    Jostein Gundersen
    15
    Fredrik Bjørkan
    8
    Sondre Auklend
    7
    Patrick Berg
    19
    Sondre Fet
    11
    Ole Didrik Blomberg
    17
    Ola Brynhildsen
    10
    Jens Petter Hauge
    1
    Vic Chambaere
    27
    Louis Patris
    5
    Kevin Mac Allister
    55
    Nikki Havenaar
    29
    Massiré Sylla
    8
    Adem Zorgane
    28
    Darius Olaru
    6
    Kamiel Van De Perre
    23
    Besfort Zeneli
    12
    Promise David
    11
    Guilherme Smith
    Dự bị
    Bodø / Glimt
    1 Julian Faye Lund2 Villads Nielsen5 Haitam Aleesami9 Andreas Helmersen14 Ulrik Saltnes16 Joshua Kitolano23 Magnus Riisnaes24 Daniel Bassi25 Isak Dybvik Määttä
    Union Saint-Gilloise
    7 Mohammed Fuseini9 Mateo Biondic17 Rob Schoofs18 Giorgi Kavlashvili22 Ousseynou Niang30 Raul Florucz38 Relebohile Mofokeng71 Keo Boets
    Cập nhật đội hình lúc 22:21 11/08/2026
    Bodø / GlimtThống kêUnion Saint-Gilloise
    69%
    Kiểm soát bóng
    31%
    2
    Dứt điểm
    4
    0
    Trúng đích
    1
    4
    Phạt góc
    1
    3
    Phạm lỗi
    1
    1
    Việt vị
    1
    1
    Thủ môn cứu thua
    0

    Cuộc chạm trán giữa Bodø / Glimt và Union Saint-Gilloise trong khuôn khổ UEFA Champions League diễn ra vào lúc 23:00 ngày 11/08/2026 trên sân vận động Aspmyra Stadion đang nhận được sự chú ý lớn từ giới mộ điệu. Cả hai câu lạc bộ đều bước vào trận đấu này với quyết tâm tạo ra ưu thế trong cuộc đua tại giải đấu hàng đầu châu Âu.

    Thông tin trận đấu và thế đối đầu

    Lịch sử ghi nhận hai đội đã gặp nhau tổng cộng 2 lần trong quá khứ. Kết quả cho thấy thế cân bằng tuyệt đối khi Bodø / Glimt thắng 0, hòa 2 và Union Saint-Gilloise thắng 0. Sự bất phân thắng bại trong các cuộc đọ sức trước đây phản ánh trình độ tương đồng và sự cẩn trọng mà hai đại diện dành cho nhau mỗi khi chạm trán.

    Trận đấu tới đây diễn ra trên sân vận động Aspmyra Stadion, nơi mang lại điểm tựa tinh thần nhất định cho Bodø / Glimt. Dù vậy, Union Saint-Gilloise vẫn là đối thủ đầy duyên nợ và không dễ bị khuất phục.

    Dự đoán diễn biến chiến thuật

    Dựa trên tương quan đối đầu cân bằng, cuộc so tài sắp tới hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đậm tính chất giằng co chiến thuật. Cả hai đội bóng nhiều khả năng sẽ tiếp cận trận đấu một cách thận trọng, ưu tiên duy trì sự chắc chắn ở khu vực phòng ngự trước khi tổ chức các đợt hãm thành.

    Với lợi thế sân nhà, Bodø / Glimt có thể chủ động kiểm soát bóng và gia tăng áp lực ở từng thời điểm. Mặc khác, Union Saint-Gilloise với bản lĩnh đã chứng minh qua các lần đối đầu trước sẽ sẵn sàng rình rập cơ hội từ các tình huống chuyển trạng thái. Nhìn chung, đây sẽ là một trận đấu chặt chẽ và cục diện có thể được quyết định bởi những khoảnh khắc tận dụng thời cơ của hai bên.

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Bodø / Glimt · 0 thắng2 hòaUnion Saint-Gilloise · 0 thắng
    05/08/2026
    Union Saint-Gilloise
    3 - 3
    Bodø / Glimt
    Hòa
    04/10/2024
    Union Saint-Gilloise
    0 - 0
    Bodø / Glimt
    Hòa
    Bodø / Glimt
    5 trận gần nhất
    HBTTT
    Union Saint-Gilloise
    5 trận gần nhất
    HB
    Tình hình lực lượng
    Bodø / Glimt
    Odin Luras Bjortuft (Unknown Injury)
    Daniel Bassi (Unknown Injury)
    Union Saint-Gilloise
    Hervé Koffi (No Eligibility)
    Ross Sykes (Shoulder Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Bodø / Glimt vs Union Saint-Gilloise: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0
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