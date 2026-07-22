TRỰC TIẾP Trực tiếp Bohemians vs Ballkani: Hiệp 2 bắt đầu, Ballkani dẫn 1-0 Bohemians và Ballkani cùng có một chiến thắng, một trận hòa trong hai trận gần nhất trước cuộc chạm trán tại Dalymount Park.

Bohemians 0 - 1 Ballkani Hiệp 2 — phút 61' 61' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Bohemians 0 - 1 Ballkani.

59' Bohemians thay người ở phút 59 Phút 59, Bohemians điều chỉnh nhân sự khi H. Vaughan vào sân thay M. Strods. Đội chủ nhà hy vọng sự thay đổi này sẽ tạo thêm sức sống trong phần còn lại của trận đấu.

59' Bohemians điều chỉnh nhân sự phút 59 Phút 59', Bohemians đưa D. James-Taylor vào sân thay A. McDonnell. Khi đang bị Ballkani dẫn 0-1, đội chủ nhà có thêm một điều chỉnh để tìm kiếm sự khởi sắc.

59' Ballkani thay người ở phút 59 Phút 59, Ballkani đưa A. Deliu vào sân thay M. Ismajlgeci. Trong thế đang dẫn trước, đội khách có thêm một điều chỉnh nhân sự để duy trì lợi thế.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

36' A. Sabanadzovic nhận thẻ vàng Phút 36, A. Sabanadzovic của Ballkani nhận thẻ vàng. Đội khách cần giữ sự tập trung khi đang dẫn trước Bohemians.

29' T. Domgjoni mở tỷ số trên chấm phạt đền Phút 29, T. Domgjoni dứt điểm thành công trên chấm phạt đền, đưa Ballkani vượt lên dẫn Bohemians 0-1. Ballkani là đội mở tỷ số tại Dalymount Park.

0' Trận đấu bắt đầu Bohemians tiếp đón Ballkani.

Cập nhật lúc 01:21 23/07/2026

Đội hình chính thức Bohemians Sơ đồ 5-3-2 · HLV Alan Reynolds Ballkani Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mislav Karoglan 25 Paul Walters 16 Darragh Power 12 Patrick Hickey 22 Sam Todd 6 Jordan Flores 32 Markuss Strods 10 Dawson Devoy 5 Sadou Diallo 17 Adam McDonnell 26 Ross Tierney 9 Colm Whelan 25 Adnan Golubović 12 Abou Dosso 4 Gentrit Halili 28 Ivica Batarelo 6 Diar Vokrri 14 Marsel Ismajlgeci 5 Anel Šabanadžović 20 Edvin Kuč 8 Toni Domgjoni 9 Valentin Serebe 10 Giovanni Dự bị Bohemians 1 Kacper Chorążka 30 Finn McDonnell 3 Ryan Burke 4 Niall Morahan 15 Senan Mullen 24 Cian Byrne 7 Connor Parsons 8 Harry Vaughan 11 Dayle Rooney Ballkani 1 Ardit Nika 15 Redon Zekaj 22 Elvis Letaj 32 Bajram Jashanica 92 Elmando Gjini 19 Engjell Ajazaj 21 Ardit Deliu 29 Albert Diène 23 Lorik Dobratiqi Cập nhật đội hình lúc 23:38 22/07/2026

Thông tin trận đấu

Bohemians sẽ đối đầu Ballkani tại UEFA Europa Conference League vào lúc 00h00 ngày 23/07/2026 trên sân vận động Dalymount Park. Đây là cuộc đấu có sự cân bằng nhất định khi cả hai đội đều bước vào trận với chuỗi phong độ gần đây gồm một chiến thắng và một trận hòa.

Phong độ tạo thế cân bằng

Bohemians có kết quả hòa ở trận gần nhất, sau đó là một chiến thắng ở trận trước đó. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà duy trì được sự ổn định trong giai đoạn chuẩn bị cho cuộc đối đầu, dù chưa tạo ra mạch thắng liên tiếp.

Ở phía đối diện, Ballkani giành chiến thắng trong trận gần nhất và hòa ở trận trước đó. Thứ tự kết quả này giúp đội khách có được điểm nhấn tích cực trước chuyến làm khách, đồng thời cho thấy họ cũng đang duy trì trạng thái thi đấu ổn định.

Dalymount Park là điểm tựa của Bohemians

Việc được thi đấu tại Dalymount Park mang đến cho Bohemians lợi thế về không gian thi đấu quen thuộc. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà chỉ phát huy hiệu quả nếu Bohemians kiểm soát tốt nhịp độ và hạn chế để Ballkani tận dụng những thời điểm đội chủ nhà mất cân bằng.

Với kết quả gần đây không có sự chênh lệch rõ rệt, Bohemians nhiều khả năng cần nhập cuộc thận trọng nhưng vẫn phải chủ động tạo sức ép. Một thế trận quá dè dặt có thể khiến đội chủ nhà đánh mất lợi thế sân bãi, trong khi cách tiếp cận hợp lý hơn là duy trì sự chắc chắn trước khi tăng tốc ở những thời điểm phù hợp.

Ballkani có cơ sở để chơi tự tin

Chiến thắng ở trận gần nhất giúp Ballkani có thêm sự tự tin trước chuyến đi tới Dalymount Park. Dù vậy, đội khách vẫn cần tính đến sức ép từ sân nhà của Bohemians, đặc biệt trong giai đoạn đầu trận khi đội chủ nhà có thể tìm cách đẩy cao cường độ.

Ballkani có thể ưu tiên sự kỷ luật trong tổ chức, chờ những khoảng trống xuất hiện trước khi chuyển trạng thái. Khả năng giữ cự ly giữa các tuyến sẽ là yếu tố quan trọng, bởi chỉ một khoảng cách đội hình không hợp lý cũng có thể làm thay đổi cục diện một trận đấu đang được đánh giá cân bằng.

Điểm then chốt chiến thuật

Trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi cách hai đội xử lý những thời điểm chuyển tiếp. Bohemians cần biến lợi thế sân nhà thành sức ép đủ lớn, nhưng không được để việc dâng cao tạo ra khoảng trống phía sau. Trong khi đó, Ballkani phải duy trì sự tỉnh táo khi chống đỡ áp lực và tận dụng tốt các cơ hội phản công nếu có.

Nhịp độ cũng có thể đóng vai trò đáng kể. Nếu Bohemians kiểm soát được thế trận, họ sẽ có điều kiện phát huy ưu thế sân nhà. Ngược lại, Ballkani sẽ hài lòng hơn với một trận đấu được duy trì ở trạng thái chặt chẽ, nơi sự kiên nhẫn và khả năng tận dụng sai lầm trở thành khác biệt.

Nhận định trước trận

Bohemians và Ballkani đều cho thấy sự ổn định với một chiến thắng cùng một trận hòa trong hai trận gần nhất. Bohemians có lợi thế sân nhà, còn Ballkani bước vào trận đấu với sự tự tin từ kết quả tích cực mới đây. Vì thế, đây là cuộc đối đầu khó phân định và nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào khả năng kiểm soát thế trận, sự chắc chắn trong phòng ngự cùng hiệu quả xử lý các tình huống quyết định.

Bohemians 5 trận gần nhất H H T T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới Ballkani 5 trận gần nhất T H B B T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 2 Thủng lưới