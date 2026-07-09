TRỰC TIẾP Trực tiếp Bohemians vs St Joseph S Fc: Bohemians mở tỷ số Bohemians tiếp đón St Joseph S FC trên sân nhà Dalymount Park trong khuôn khổ vòng loại UEFA Europa Conference League, hứa hẹn một cuộc so tài đáng chú ý giữa hai đại diện đến từ hai nền bóng đá khác biệt.

Bohemians 1 - 0 St Joseph S Fc Hiệp 2 — phút 81' 81' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Bohemians 1 - 0 St Joseph S Fc.

76' Bohemians tung Whelan giữ vững thành quả Phút 76, HLV Bohemians rút D. James-Taylor để đưa C. Whelan vào sân, tăng cường sức chiến đấu nơi hàng công. Sự thay đổi diễn ra ngay sau khi Bohemians vừa mất S. Diallo vì thẻ vàng, trong bối cảnh đội chủ nhà đang tạm dẫn 1-0 và cần giữ chân đối phương.

74' Diallo phải trả giá vì phạm lỗi Phút 74, S. Diallo bên phía Bohemians nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Đội chủ nhà đang tạm dẫn 1-0 nên cần tránh những tình huống mất kiên nhẫn không đáng có ở giai đoạn cuối trận.

70' St Joseph tung Moreno Arjona vào sân Phút 70, HLV St Joseph S Fc rút M. Rosa để tung F. J. Moreno Arjona vào sân trong bối cảnh đội nhà đang chịu bàn thua 1-0 trước Bohemians.

Sự thay đổi này diễn ra ngay sau khi St Joseph vừa phải nhận thẻ vàng và bàn thua liên tiếp ở phút 54 và 60, cho thấy nỗ lực xoay chuyển cục diện của đội khách.

65' Bohemians tung Parsons giữ vững thế trận Phút 65, Parsons vào sân thay Vaughan bên phía Bohemians. Sự thay đổi diễn ra khi đội chủ nhà đang dẫn trước 1-0 và vừa có bàn thắng cách đây ít phút, có thể nhằm giữ nhịp và bảo toàn lợi thế trước St Joseph S Fc.

65' Bohemians tung Rooney giữ lợi thế 1-0 Phút 65, HLV Bohemians rút M. Strods để đưa D. Rooney vào sân, tăng cường sức chiến đấu ở khu vực giữa sân. Sự thay đổi diễn ra ngay sau khi đội chủ nhà vừa có bàn mở tỷ số ở phút 60, đang tạm dẫn St Joseph S Fc 1-0.

65' St Joseph S Fc đổi người, tung Pirulo vào sân Phút 65, St Joseph S Fc thực hiện thay đổi khi Pirulo vào sân thay Francis. Đang bị dẫn 1-0 sau bàn thắng của Bohemians ở phút 60, đội khách cần một luồng sinh khí mới để tìm đường trở lại trận đấu.

64' St Joseph S Fc thay người, tung Romero vào sân Phút 64, HLV St Joseph S Fc quyết định rút B. Banda để đưa J. Romero vào sân. Sự thay đổi diễn ra khi đội bóng đang bị dẫn 1-0 trước Bohemians, có thể nhằm tìm thêm sinh lực cho hàng công.

60' James-Taylor chấm phạt đền mở tỷ số cho Bohemians Phút 60, D. James-Taylor lạnh lùng dứt điểm trên chấm 11m, đưa Bohemians vượt lên dẫn 1-0 trước St Joseph S Fc ngay tại Dalymount Park. Bàn thắng đến chỉ ít phút sau khi G. Barba bên phía đối thủ phải nhận thẻ vàng, càng khiến thế trận nghiêng hẳn về đội chủ nhà.

54' Barba nhận thẻ vàng ở phút 54 Phút 54, G. Barba của St Joseph S Fc phải nhận thẻ vàng, buộc học trò phải chơi thận trọng hơn trong quãng thời gian còn lại. Tỷ số giữa Bohemians và St Joseph S Fc vẫn đang là 0-0 tại Dalymount Park.

46' St Joseph S Fc thay người đầu hiệp hai Bước sang hiệp hai, St Joseph S Fc tung P. Rodriguez Moreno vào sân thay A. Cascajo, một sự điều chỉnh nhân sự có thể nhằm tạo thêm sức sống cho hàng công.

Tỷ số 0-0 vẫn đang được giữ nguyên tại Dalymount Park trong trận đấu vòng loại thứ nhất Europa Conference League.

46' Bohemians thay người ngay đầu giờ hai Phút 46, HLV Bohemians tung ngay S. Diallo vào sân thay S. Mullen khi hai đội vẫn đang hòa 0-0. Một sự điều chỉnh sớm nhằm tìm thêm sinh khí cho hàng công chủ nhà trên sân Dalymount Park.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Bohemians tiếp đón St Joseph S Fc.

Cập nhật lúc 01:38 10/07/2026

Sân Dalymount Park sẽ là nơi diễn ra cuộc đối đầu giữa Bohemians và St Joseph S FC trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là cơ hội để cả hai đội khẳng định vị thế ngay từ vòng đấu sớm của giải đấu cấp châu lục.

Được thi đấu trên sân nhà, Bohemians nắm giữ lợi thế nhất định về mặt tâm lý cũng như sự ủng hộ từ khán giả nhà tại Dalymount Park. Đại diện của bóng đá Ireland sẽ cần tận dụng tối đa yếu tố sân nhà để tạo áp lực ngay từ những phút đầu trận đấu.

Bối cảnh trận đấu

Cuộc chạm trán này nằm trong khuôn khổ vòng loại UEFA Europa Conference League, một trong ba cúp châu Âu do UEFA tổ chức dành cho các câu lạc bộ. Đối với St Joseph S FC, đây là dịp hiếm hoi để thử sức tại đấu trường châu lục và cọ xát với lối chơi giàu tốc độ, thể lực đặc trưng của bóng đá Ireland.

Trong khi đó, Bohemians với kinh nghiệm thi đấu tại các cúp châu Âu trong quá khứ sẽ đặt mục tiêu giành kết quả thuận lợi ngay tại lượt đi để tạo bàn đạp tâm lý cho lượt về.

Nhận định chiến thuật

Với lợi thế sân nhà, Bohemians nhiều khả năng sẽ chủ động triển khai lối chơi tấn công, gây sức ép lên phần sân đối phương ngay từ đầu trận nhằm sớm có bàn thắng dẫn trước. Đội bóng chủ nhà cần kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu và tận dụng sự cổ vũ của khán giả nhà để duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút.

Ở phía đối diện, St Joseph S FC được dự đoán sẽ ưu tiên sự chắc chắn trong khâu phòng ngự, tổ chức đội hình chặt chẽ nhằm hạn chế khoảng trống mà Bohemians có thể khai thác, đồng thời tìm kiếm cơ hội từ những pha phản công nhanh.

Nhận định

Đây là màn so tài đầu tiên mang tính bước ngoặt cho hành trình châu Âu của cả hai đội trong mùa giải này. Yếu tố sân nhà cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng có thể sẽ là lợi thế giúp Bohemians tạo ra khác biệt, tuy nhiên St Joseph S FC hoàn toàn có thể gây bất ngờ nếu tổ chức phòng ngự tốt và tận dụng hiệu quả các cơ hội phản công.

Phong độ gần đây của Bohemians

04/07/2026: Drogheda United 0-2 Bohemians (Thắng)

27/06/2026: Bohemians 2-0 St Patrick's Athl. (Thắng)

23/06/2026: Shelbourne 0-3 Bohemians (Thắng)

20/06/2026: Bohemians 1-2 Dundalk (Thua)

13/06/2026: Derry City 4-1 Bohemians (Thua)

Phong độ gần đây của St Joseph S Fc

26/04/2026: St Joseph S Fc 3-3 Lions Gibraltar (Hòa)

19/04/2026: Mons Calpe 3-2 St Joseph S Fc (Thua)

11/04/2026: Europa 0-0 St Joseph S Fc (Hòa)

05/04/2026: St Joseph S Fc 1-0 Lynx (Thắng)

21/03/2026: Lincoln Red Imps FC 1-0 St Joseph S Fc (Thua)

Phong độ và thống kê đội

Bohemians (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

St Joseph S Fc (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Bohemians: Không có thông tin chấn thương

St Joseph S Fc: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Bohemians thắng: 33%

Hòa: 33%

St Joseph S Fc thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Bohemians: bàn

St Joseph S Fc: bàn

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