Trực tiếp Bradford vs Rochdale: Đội hình xuất phát

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Bradford vs Rochdale: Đội hình xuất phát

    Đại Ngàn08/08/2026 18:51

    Cuộc so tài giữa Bradford và Rochdale tại EFL Cup hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng khi hai đội sở hữu thành tích đối đầu cân bằng và thi đấu loại trực tiếp.

    BradfordvsRochdaleSẮP BẮT ĐẦU • 21:00
    • 21:00Đội hình chính thức đã công bố

      Đội hình ra sân của Bradford và Rochdale đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 21:00.

    Cập nhật lúc 20:35 08/08/2026

    Đội hình chính thức
    Bradford
    Sơ đồ · HLV Graham Alexander
    Rochdale
    Sơ đồ · HLV Jim McNulty
    Cập nhật đội hình lúc 20:35 08/08/2026

    Trận đấu giữa Bradford và Rochdale trong khuôn khổ EFL Cup sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 08/08/2026 trên sân vận động Valley Parade. Đây là cuộc chạm trán hứa hẹn nhiều diễn biến kịch tính khi cả hai câu lạc bộ bước vào màn đọ sức với quyết tâm giành tấm vé đi tiếp.

    Bối cảnh trận đấu và thể thức thi đấu

    Cuộc so tài tại EFL Cup lần này diễn ra theo thể thức loại trực tiếp. Tấm vé đi tiếp chỉ dành cho đội giành chiến thắng, trong khi đội thất bại sẽ ngay lập tức bị loại khỏi giải đấu. Do đây không phải là cuộc đấu ở vòng bảng, cả Bradford lẫn Rochdale đều hiểu rõ tính chất căng thẳng và không còn cơ hội sửa sai.

    Phong độ và lịch sử đối đầu

    Về phía đội khách, Rochdale bước vào cuộc đọ sức này với tâm lý tương đối tự tin sau khi giành chiến thắng ở trận đấu gần nhất. Niềm vui trọn vẹn ở màn xuất quân gần đây là điểm tựa tinh thần quan trọng giúp các cầu thủ Rochdale sẵn sàng cho chuyến làm khách đến sân Valley Parade.

    Xét về lịch sử chạm trán, sự tương quan lực lượng giữa hai câu lạc bộ đang ở thế cân bằng. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, mỗi bên đều giành được 2 chiến thắng và hòa nhau 1 trận. Thành tích đối đầu không có sự chênh lệch này dự báo một thế trận giằng co và vô cùng chặt chẽ giữa hai đội.

    Nhận định chung

    Với lợi thế thi đấu trên sân nhà Valley Parade, Bradford có sự cổ vũ lớn từ người hâm mộ để chủ động trong cách vận hành lối chơi. Trong khi đó, Rochdale với đà tâm lý thuận lợi từ chiến thắng gần nhất cũng sẵn sàng gây ra nhiều sóng gió. Trận đấu hứa hẹn sẽ được định đoạt bởi sự tập trung và những khoảnh khắc bùng nổ của các cá nhân.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Bradford · 2 thắng1 hòaRochdale · 2 thắng
    29/07/2023
    Rochdale
    1 - 0
    Bradford
    ROC
    15/04/2023
    Rochdale
    0 - 3
    Bradford
    BRA
    11/01/2023
    Bradford
    1 - 2
    Rochdale
    ROC
    22/01/2022
    Rochdale
    0 - 0
    Bradford
    Hòa
    02/10/2021
    Bradford
    2 - 0
    Rochdale
    BRA
    Bradford
    5 trận gần nhất
    HTTBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Rochdale
    5 trận gần nhất
    HBHHB
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 3.0)
    2
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Bradford vs Rochdale: Đội hình xuất phát
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