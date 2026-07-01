TRỰC TIẾP Trực tiếp Burnley vs Espanyol: Burnley gỡ hòa 1-1 Burnley bước vào trận giao hữu với phong độ thiếu ổn định, trong khi Espanyol đang có chuỗi kết quả tích cực hơn trước cuộc đối đầu lúc 01:45 ngày 30/07/2026.

Burnley 1 - 1 Espanyol Hiệp 1 — phút 24' 24' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Burnley 1 - 1 Espanyol.

5' A. Ramsey giúp Burnley gỡ hòa Phút 5', A. Ramsey lập công giúp Burnley gỡ hòa Espanyol 1-1. Trận đấu diễn ra sôi nổi khi hai đội liên tiếp ghi bàn trong những phút đầu.

3' Jofre đưa Espanyol vượt lên từ phút 3 Phút 3', Jofre lập công, giúp Espanyol mở tỷ số 0-1.

0' Trận đấu bắt đầu Burnley tiếp đón Espanyol.

Cập nhật lúc 02:12 30/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Burnley vs Espanyol

Giải đấu: Giao hữu CLB (Friendlies Clubs)

Thời gian: 01:45 ngày 30/07/2026

Burnley và Espanyol sẽ đối đầu trong một trận giao hữu có sự tương phản rõ rệt về phong độ gần đây. Burnley chưa tìm được sự ổn định, còn Espanyol đang sở hữu chuỗi kết quả tích cực hơn. Bối cảnh này có thể khiến cách nhập cuộc và khả năng kiểm soát tâm lý trở thành những yếu tố đáng chú ý.

Burnley cần chặn đà sa sút

Trong 4 trận gần nhất, Burnley chưa giành chiến thắng, với 1 trận hòa và 3 trận thua. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng cần cải thiện sự chắc chắn trong cách vận hành, đặc biệt ở những thời điểm trận đấu chuyển trạng thái.

Điểm đáng lưu ý là Burnley không chỉ thiếu những kết quả tích cực mà còn chưa tạo được nền tảng đủ ổn định để duy trì thế trận. Ở một trận giao hữu, đội bóng có thể thử nghiệm cách tổ chức và nhân sự, nhưng phong độ hiện tại vẫn đặt ra yêu cầu phải nhanh chóng tìm lại sự cân bằng giữa khả năng kiểm soát và hiệu quả trong các tình huống quyết định.

Espanyol có lợi thế về sự tự tin

Espanyol bước vào cuộc đối đầu với thành tích thắng 2 trận và hòa 1 trận trong 3 trận gần nhất. Đây là chuỗi phong độ tốt hơn đáng kể so với đối thủ, đồng thời mang lại cho đội bóng nền tảng tinh thần thuận lợi trước giờ bóng lăn.

Với mạch trận chưa phải nhận thất bại, Espanyol có thể hướng đến việc duy trì sự ổn định thay vì phải thay đổi toàn diện cách tiếp cận. Khả năng giữ được cấu trúc thi đấu và tận dụng những thời điểm Burnley mất cân bằng sẽ là một trong những chìa khóa quan trọng của đội bóng.

Cuộc đấu nằm ở khả năng kiểm soát thế trận

Không có dữ liệu về sơ đồ chiến thuật hoặc đội hình dự kiến của hai đội, vì vậy chưa thể xác định cụ thể cách Burnley và Espanyol sẽ bố trí nhân sự. Tuy nhiên, diễn biến trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào việc đội nào kiểm soát được nhịp độ tốt hơn và hạn chế những sai sót không cần thiết.

Burnley cần tránh để phong độ gần đây ảnh hưởng đến cách nhập cuộc. Một lối chơi thận trọng, ưu tiên sự gắn kết trong các tuyến có thể giúp đội bóng giảm áp lực và tạo nền tảng cho những đợt tấn công rõ ràng hơn. Ngược lại, Espanyol có cơ sở để chơi chủ động hơn nhờ chuỗi kết quả tích cực, nhưng vẫn cần duy trì sự tập trung trước một đối thủ đang muốn phản ứng.

Nhận định trước trận

Espanyol đang chiếm ưu thế về phong độ khi thắng 2 và hòa 1 trong 3 trận gần nhất, trong khi Burnley trải qua 4 trận liên tiếp không thắng. Dù vậy, đây là trận giao hữu và dữ liệu hiện có không cung cấp thông tin về lực lượng, đội hình hay mục tiêu thử nghiệm của hai bên.

Vì thế, điểm nhấn của cuộc đối đầu sẽ nằm ở cách Burnley tìm kiếm sự ổn định và cách Espanyol duy trì đà tích cực. Espanyol được đánh giá có nền tảng tốt hơn trước trận, còn Burnley cần thể hiện phản ứng mạnh mẽ nếu muốn tạo ra thế trận cân bằng.

Burnley 5 trận gần nhất B B H B H 4 Trận 0-1-3 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 10 Thủng lưới Espanyol 5 trận gần nhất H T T H T 3 Trận 2-1-0 T-H-B 8 Ghi (TB 2.7) 1 Thủng lưới