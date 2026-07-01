TRỰC TIẾP Trực tiếp Caernarfon Town vs FC Levadia Tallinn: FC Levadia Tallinn nới rộng cách biệt 0-4 Caernarfon Town tiếp đón FC Levadia Tallinn trên sân The Oval trong khuôn khổ vòng loại UEFA Europa Conference League, hứa hẹn một cuộc đối đầu giàu cảm xúc giữa hai nền bóng đá khác biệt.

Caernarfon Town 0 - 4 FC Levadia Tallinn Hiệp 2 — phút 57' 57' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Caernarfon Town 0 - 4 FC Levadia Tallinn.

47' Ainsalu lập cú đúp, Levadia dẫn 0-4 Phút 47, M. Ainsalu ghi bàn thứ hai của mình trong trận, ấn định tỷ số 0-4 cho FC Levadia Tallinn ngay đầu hiệp hai. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa giờ từ phút 20 đến 47, Caernarfon Town đã bị đội khách xẻ lưới liên tiếp, một màn trình diễn quá chênh lệch trên sân The Oval.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 3.

45+1' Roosnupp hoàn tất hat-trick bàn thắng hiệp một Phút 45+1', M. Roosnupp ấn định tỷ số 0-3 cho FC Levadia Tallinn ngay trước giờ nghỉ, khép lại một hiệp đấu thảm họa với Caernarfon Town. Ba bàn chỉ trong 45 phút cho thấy sự áp đảo toàn diện của đội khách trên sân The Oval.

41' Joao Pedro tỏa sáng, Levadia nhân đôi cách biệt Phút 41, Joao Pedro tiếp tục ghi tên mình lên bảng điện tử, ấn định tỷ số 0-2 cho FC Levadia Tallinn ngay trên sân The Oval. Chỉ trong hiệp một, đội khách đã có tới hai bàn thắng, còn Caernarfon Town thì đang chật vật cả về thế trận lẫn tâm lý sau khi B. Nash phải nhận thẻ vàng.

24' Nash lại một thẻ vàng cho Caernarfon Town Phút 24, đến lượt B. Nash bên phía Caernarfon Town phải nhận thẻ vàng. Chủ nhà đang chịu sức ép lớn khi bị dẫn 0-1 và giờ có tới hai cầu thủ hai đội cùng vướng thẻ chỉ trong ít phút ngắn ngủi.

20' Skvortsov nhận vàng sau niềm vui bàn thắng Phút 20', M. Skvortsov phải nhận thẻ vàng bên phía FC Levadia Tallinn. Đội khách đang tạm hài lòng với lợi thế 0-1 sau pha lập công phút 15', nhưng chiếc thẻ này buộc học trò phải thi đấu cẩn trọng hơn trong phần còn lại của hiệp một.

15' Peetson mở tỷ số cho Levadia Tallinn Phút 15, R. Peetson dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của Joao Pedro, đưa FC Levadia Tallinn vươn lên dẫn trước Caernarfon Town với tỷ số 0-1 ngay trên sân The Oval. Bàn thắng mở tỷ số đến sớm giúp đội khách tạm thời nắm quyền chủ động trong trận lượt đi vòng sơ loại thứ nhất Conference League.

0' Trận đấu bắt đầu Caernarfon Town tiếp đón FC Levadia Tallinn.

Cập nhật lúc 01:42 10/07/2026

Sân The Oval sẽ là nơi diễn ra cuộc chạm trán đáng chú ý giữa Caernarfon Town và FC Levadia Tallinn, thuộc khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu là cơ hội để đại diện bóng đá xứ Wales thử sức trước một đối thủ đến từ Estonia, quốc gia có truyền thống tham dự các cúp châu Âu ở cấp câu lạc bộ.

Bối cảnh trận đấu

Đây là một trận đấu mang tính chất cọ xát quốc tế quan trọng đối với Caernarfon Town, đội bóng đại diện cho Wales tại đấu trường châu Âu. Việc được thi đấu trên sân nhà The Oval sẽ là lợi thế tâm lý đáng kể, giúp đội chủ nhà có thêm sự tự tin khi đối đầu với một đối thủ có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế như FC Levadia Tallinn.

Về phía đội khách, FC Levadia Tallinn là một trong những câu lạc bộ giàu thành tích nhất tại Estonia, thường xuyên góp mặt ở các vòng loại cúp châu Âu. Kinh nghiệm trận mạc ở đấu trường quốc tế có thể là yếu tố giúp đội bóng này tạo ra sự khác biệt trước một đối thủ đến từ giải đấu có trình độ thấp hơn về mặt xếp hạng UEFA.

Dự đoán chiến thuật

Với vị thế là đội bóng nhỏ hơn về tiềm lực tài chính và trình độ chuyên môn so với mặt bằng chung các đối thủ tại Europa Conference League, Caernarfon Town nhiều khả năng sẽ chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, tổ chức đội hình kỷ luật và tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để tạo ra sự khó chịu cho đối phương.

Ngược lại, FC Levadia Tallinn được kỳ vọng sẽ chủ động cầm bóng và triển khai tấn công nhiều hơn, tận dụng sự nhỉnh hơn về kỹ thuật và kinh nghiệm thi đấu cúp châu Âu để tìm kiếm bàn thắng. Khả năng kiểm soát thế trận của đội khách trong phần lớn thời gian trận đấu là điều có thể xảy ra, buộc Caernarfon Town phải thi đấu phòng ngự phản công.

Nhận định

Trận đấu giữa Caernarfon Town và FC Levadia Tallinn được dự báo sẽ là một cuộc thử thách không nhỏ đối với đội chủ nhà. Tuy nhiên, bóng đá luôn ẩn chứa những bất ngờ, đặc biệt là ở các trận đấu cúp mang tính chất một lượt trận hoặc loại trực tiếp, nơi tinh thần thi đấu và sự may mắn có thể tạo nên khác biệt lớn.

Người hâm mộ có mặt tại The Oval hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một trận cầu giàu cảm xúc, nơi Caernarfon Town sẽ nỗ lực hết mình để tạo ra dấu ấn trước một đối thủ được đánh giá cao hơn từ Estonia.

Phong độ gần đây của Caernarfon Town

20/06/2026: Glentoran 1-2 Caernarfon Town (Thắng)

18/04/2026: Caernarfon Town 2-0 Penybont (Thắng)

12/04/2026: Caernarfon Town 3-0 Flint Town United (Thắng)

03/04/2026: Colwyn Bay 0-2 Caernarfon Town (Thắng)

28/03/2026: Caernarfon Town 0-4 The New Saints (Thua)

Phong độ gần đây của FC Levadia Tallinn

04/07/2026: Trans Narva 1-3 FC Levadia Tallinn (Thắng)

28/06/2026: FC Levadia Tallinn 1-2 Flora Tallinn (Thua)

20/06/2026: FC Levadia Tallinn 1-1 Kalju Nomme (Hòa)

17/06/2026: Nõmme United 1-2 FC Levadia Tallinn (Thắng)

13/06/2026: Flora Tallinn 1-3 FC Levadia Tallinn (Thắng)

Phong độ và thống kê đội

Caernarfon Town (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

FC Levadia Tallinn (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Caernarfon Town: Không có thông tin chấn thương

FC Levadia Tallinn: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Caernarfon Town thắng: 33%

Hòa: 33%

FC Levadia Tallinn thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Caernarfon Town: bàn

FC Levadia Tallinn: bàn

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