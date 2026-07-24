Trực tiếp Campuchia vs Singapore: Campuchia gỡ hòa 1-1

Tin mới

    TRỰC TIẾPTrực tiếp Campuchia vs Singapore: Campuchia gỡ hòa 1-1

    Tuệ Nhân24/07/2026 14:01

    Campuchia gặp Singapore lúc 19h ngày 24/07/2026 tại ASEAN Cup, trong bối cảnh Singapore toàn thắng 4 lần đối đầu gần nhất.

    Campuchia1 - 1SingaporeHiệp 2 — phút 83'
    • 83'Trận đấu đang diễn ra

      Tỷ số hiện tại: Campuchia 1 - 1 Singapore.

    • 75'Jacob Mahler vào sân thay Lionel Tan

      Phút 75, Jacob Mahler vào sân thay Lionel Tan. Singapore và Campuchia vẫn đang hòa 1-1, khiến sự thay đổi này có thể mang thêm luồng gió mới cho những phút cuối.

    • 73'Thế trận giằng co ở phút 73

      Phút 73', Campuchia và Singapore vẫn giằng co với thời lượng cầm bóng 50 - 50. Singapore nhỉnh hơn đôi chút ở khả năng dứt điểm 5 - 6, trong khi Campuchia có nhiều phạt góc hơn, 4 - 3, cho thấy thế trận chưa bên nào áp đảo rõ rệt.

    • 71'Sokmeng Chea vào sân ở phút 71

      Phút 71, Sokmeng Chea được tung vào sân. Campuchia và Singapore vẫn hòa 1-1, khiến từng điều chỉnh nhân sự đều đáng chú ý.

    • 67'Mon Rado vào sân thay Abdel Coulibaly

      Phút 67, Mon Rado vào sân thay Abdel Coulibaly. Thay đổi nhân sự diễn ra khi thế trận đang giằng co, với Campuchia và Singapore bất phân thắng bại.

    • 61'Campuchia nhỉnh thế, Singapore rình rập

      Phút 61: Campuchia nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 52-48 và tạo sức ép qua 4-1 quả phạt góc. Dù vậy, Singapore vẫn rình rập khá hiệu quả khi có nhiều pha dứt điểm hơn, với 3-4 lần.

    • 58'Farhan Zulkifli vào sân phút 58

      Phút 58', Farhan Zulkifli được tung vào sân thay Glenn Kweh khi Campuchia và Singapore đang hòa 1-1.

    • 57'Ilhan Fandi vào sân thay Shawal Anuar

      Phút 57, Ilhan Fandi vào sân thay Shawal Anuar. Sự thay đổi này diễn ra khi trận đấu đang ở thế cân bằng.

    • 55'Campuchia gỡ hòa Singapore

      Phút 55, Sovann Ouk lập công, giúp Campuchia gỡ hòa Singapore 1-1. Thế trận trở lại cân bằng và cuộc đua vẫn rộng mở cho cả hai đội.

    • 49'Campuchia cầm bóng, Singapore hiệu quả hơn

      Phút 49, Campuchia kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 54 - 46 và có 4 - 1 quả phạt góc, nhưng Singapore mới là đội tạo ra mối đe dọa rõ rệt hơn khi dứt điểm trúng đích 0 - 2. Đội khách đang chủ động phòng ngự, chờ cơ hội phản công để bảo toàn lợi thế.

    • 46'Campuchia thay người đầu hiệp hai

      Phút 46', Chanthea Sieng vào sân thay Dimong Sophal. Trong thế bị Singapore dẫn 0-1, Campuchia có sự điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai.

    • 46'Yem Devit được tung vào sân

      Phút 46, Yem Devit được đưa vào sân, mở đầu hiệp hai bằng một sự điều chỉnh nhân sự.

    • 46'Ui-young Song vào sân thay Hami Syahin

      Phút 46, Ui-young Song vào sân thay Hami Syahin. Singapore có sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai trong thế đang dẫn trước, còn Campuchia cần tìm cách trở lại trận đấu.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

    • 37'Campuchia cầm bóng, Singapore sắc bén hơn

      Sau 37 phút, Campuchia nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 56 - 44 và có 3 - 1 quả phạt góc, nhưng Singapore mới là đội sắc bén hơn khi dứt điểm trúng đích 0 - 2. Đội chủ nhà cầm bóng nhiều hơn song vẫn phải thận trọng trước sức ép từ Singapore.

    • 34'Shah Shahiran nhận thẻ vàng

      Phút 34, Shah Shahiran nhận thẻ vàng.

    • 25'Singapore dẫn trước dù bị ép nhẹ

      Phút 25', Campuchia nhỉnh hơn về kiểm soát bóng (53 - 47) và phạt góc (2 - 0), nhưng Singapore mới là đội hiệu quả hơn với 2 cú dứt điểm trúng đích so với 0 của đối thủ. Đội khách đang dẫn trước và duy trì thế trận rình rập.

    • 22'Shawal Anuar đưa Singapore vượt lên

      Phút 22, Shawal Anuar lập công sau đường kiến tạo của Lionel Tan, đưa Singapore vượt lên dẫn trước Campuchia 0-1. Singapore tạm đứng đầu bảng nếu giữ tỷ số này, nhưng cục diện vẫn chưa được chốt.

    • 19'Yudai Ogawa nhận thẻ vàng phút 19

      Phút 19, Yudai Ogawa phải nhận thẻ vàng.

    • 13'Campuchia nhỉnh hơn trong thế trận giằng co

      Phút 13', Campuchia đang nhỉnh hơn với thời lượng kiểm soát bóng 53 - 47 và dứt điểm 1 - 0. Singapore lùi đội hình chịu sức ép nhẹ, trong khi thế trận vẫn diễn ra khá thận trọng.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Campuchia tiếp đón Singapore.

    Cập nhật lúc 20:42 24/07/2026

    Đội hình chính thức
    Campuchia
    Sơ đồ 3-4-3
    Singapore
    Sơ đồ 4-3-3
    2
    Mizuno Hikaru
    3
    Sophal Dimong
    4
    Alisher Mirzaev
    6
    Yudai Ogawa
    7
    Fernandes I.
    10
    Mat N.
    15
    Samuel Bong
    18
    Ouk Sovann
    19
    Phat Sokha
    20
    Abdel Coulibaly
    22
    Hul K.
    1
    Izwan Mahbud
    3
    Ryhan Stewart
    6
    Kyoga Nakamura
    8
    Shah Shahiran
    11
    Glenn Kweh
    13
    Harhys Stewart
    14
    Hariss Harun
    15
    Lionel Tan
    16
    Hami Syahin
    17
    Irfan Fandi
    20
    Shawal Anuar
    Dự bị
    Campuchia
    9 Chanthea Sieng12 Sos Souhana17 Sa T.21 Reth L.23 Sin S.24 Vakhim Im25 Mon V.26 Chea S.
    Singapore
    2 Akram Azman4 Saifullah Akbar5 Amirul Adli Azmi7 Ui-young Song10 Farhan Zulkifli12 Syazwan Buhari18 Jacob Mahler19 Ilhan Fandi21 Raoul Suhaimi
    Cập nhật đội hình lúc 18:26 24/07/2026
    CampuchiaThống kêSingapore
    51%
    Kiểm soát bóng
    49%
    5
    Dứt điểm
    7
    2
    Trúng đích
    2
    5
    Phạt góc
    3
    7
    Phạm lỗi
    8
    0
    Việt vị
    2
    0
    Thủ môn cứu thua
    1

    Singapore nắm ưu thế rõ rệt trong đối đầu

    Thống kê đối đầu gần đây tạo ra khác biệt lớn về tâm lý trước giờ bóng lăn. Singapore thắng 4 trận, trong khi Campuchia chưa có chiến thắng hay trận hòa nào trong cùng chuỗi trận. Dù những con số này không quyết định kết quả sắp tới, chúng cho thấy Singapore thường tìm được cách kiểm soát các cuộc đối đầu với Campuchia.

    Với Campuchia, nhiệm vụ quan trọng là chấm dứt xu hướng bất lợi đó bằng một màn trình diễn chặt chẽ hơn. Đội bóng cần tránh để trận đấu bị định đoạt bởi những thời điểm mất tập trung, đồng thời duy trì sự kiên nhẫn khi tổ chức tấn công. Trước một đối thủ có thành tích đối đầu vượt trội, việc giữ cự ly đội hình và hạn chế khoảng trống sẽ có ý nghĩa đặc biệt.

    Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát thế trận

    Chưa có thông tin về sơ đồ chiến thuật hoặc đội hình dự kiến của hai đội, do đó chưa thể xác định chính xác cách bố trí nhân sự. Ở góc độ chiến thuật, Campuchia nhiều khả năng cần ưu tiên sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công, thay vì đẩy đội hình lên quá cao rồi để lộ khoảng trống phía sau.

    Singapore có cơ sở để hướng đến cách chơi chủ động hơn, nhưng vị trí trên bảng xếp hạng không đồng nghĩa với việc họ chắc chắn chiếm ưu thế trong mọi thời điểm. Nếu Campuchia duy trì được cự ly hợp lý và tranh chấp tốt ở khu vực giữa sân, Singapore sẽ phải tìm phương án kiên nhẫn hơn để phá vỡ thế trận.

    Trong khi đó, Campuchia cần tận dụng tốt những thời cơ chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Các tình huống xử lý nhanh sau khi đoạt bóng có thể giúp đội giảm áp lực và buộc Singapore phải thận trọng hơn trong việc dâng cao. Tuy nhiên, sự chính xác ở những pha bóng cuối cùng sẽ là điều kiện quan trọng để tạo ra khác biệt.

    Nhận định trước trận

    Singapore có lợi thế đáng kể về thành tích đối đầu và đang đứng đầu bảng xếp hạng, nhưng việc hai đội cùng có 0 điểm cho thấy bối cảnh hiện tại vẫn còn rộng mở. Campuchia cần một trận đấu kỷ luật, chủ động và hạn chế sai lầm, trong khi Singapore phải chứng minh vị trí của mình bằng khả năng kiểm soát trận đấu.

    Nhìn chung, Singapore bước vào cuộc đối đầu với nền tảng thống kê thuận lợi hơn. Dẫu vậy, kết quả sẽ phụ thuộc vào cách Campuchia ứng phó với áp lực và khả năng Singapore chuyển ưu thế đối đầu thành màn trình diễn hiệu quả trên sân.

    Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
    Campuchia · 0 thắng0 hòaSingapore · 4 thắng
    11/12/2024
    Singapore
    2 - 1
    Campuchia
    SIN
    13/10/2015
    Singapore
    2 - 1
    Campuchia
    SIN
    11/06/2015
    Campuchia
    0 - 4
    Singapore
    SIN
    05/12/2008
    Singapore
    5 - 0
    Campuchia
    SIN
    Campuchia
    5 trận gần nhất
    TT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi bàn
    0
    Thủng lưới
    Singapore
    5 trận gần nhất
    BTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi bàn
    0
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Singapore000000
    2Indonesia000000
    3Việt Nam000000
    4Campuchia000000
    5Đông Timor000000
    5TBC000000
    Tình hình lực lượng
    Campuchia
    Sor Rotana (Calf Injury)
    Sokyuth Kim (Ankle Injury)
    Kakada Sin (Ankle Sprain)
    Singapore
    Không có thông tin

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Trực tiếp Campuchia vs Singapore: Campuchia gỡ hòa 1-1
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO