TRỰC TIẾP Trực tiếp Canada vs Maroc: Đội hình xuất phát Canada và Maroc đối đầu tại vòng 1/8 World Cup 2026 trên sân NRG Stadium. Đây là trận đấu loại trực tiếp, bên thua sẽ dừng bước ngay lập tức.

Canada vs Maroc SẮP BẮT ĐẦU • 00:00 00:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Canada và Maroc đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 00:00.

Cập nhật lúc 23:20 04/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 23:20 04/07/2026

Đội hình chính thức

Canada

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Jesse Marsch

Đội hình xuất phát:

16. Maxime Crépeau (G)

2. Alistair Johnston (D)

4. Luc De Fougerolles (D)

15. Moise Bombito (D)

22. Richie Laryea (D)

17. Tajon Buchanan (M)

23. Niko Sigur (M)

7. Stephen Eustaquio (M)

20. Ali Ahmed (M)

10. Jonathan David (F)

12. Tani Oluwaseyi (F)

Dự bị:

18. Owen Goodman

1. Dayne St. Clair

5. Joel Waterman

19. Alphonso Davies

3. Alfie Jones

13. Derek Cornelius

21. Jonathan Osorio

6. Mathieu Choinière

14. Jacob Shaffelburg

25. Nathan-Dylan Saliba

11. Liam Millar

24. Promise David

9. Cyle Larin

26. Jayden Nelson

Maroc

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Mohamed Ouahbi

Đội hình xuất phát:

1. Yassine Bounou (G)

2. Achraf Hakimi (D)

14. Issa Diop (D)

25. Redouane Halhal (D)

3. Noussair Mazraoui (D)

6. Ayyoub Bouaddi (M)

24. Neil El Aynaoui (M)

10. Brahim Díaz (M)

8. Azzedine Ounahi (M)

23. Bilal El Khannouss (M)

11. Ismael Saibari (F)

Dự bị:

12. Munir El Kajoui

22. Ahmed Reda Tagnaouti

26. Anass Salah-Eddine

5. Marwane Saadane

13. Zakaria El Ouahdi

19. Youssef Belammari

18. Chadi Riad

17. Amine Sbai

4. Sofyan Amrabat

15. Samir El Mourabet

7. Chemsdine Talbi

16. Gessime Yassine

20. Ayoub El Kaabi

9. Soufiane Rahimi

21. Ayoube Amaimouni Echghouyab

Trận chiến không khoan nhượng tại NRG Stadium

Vào lúc 00:00 ngày 5/7/2026, Canada và Maroc sẽ bước vào cuộc đối đầu mang tính sống còn tại vòng 1/8 World Cup 2026 trên sân NRG Stadium. Không còn chỗ cho tính toán hay chiến lược giữ điểm — thắng thì đi tiếp, thua thì về nước. Áp lực tâm lý ở những trận đấu loại trực tiếp luôn là yếu tố phân định đẳng cấp rõ ràng nhất.

Phong độ hai đội trước thềm vòng 1/8

Canada bước vào trận này với phong độ không thực sự ổn định. Nhìn lại bốn trận gần nhất, đội bóng Bắc Mỹ ghi nhận một trận hòa, một trận thắng, một trận thua rồi lại một trận thắng — sự xen kẽ giữa thăng và trầm cho thấy Canada chưa tìm được sự nhất quán trong lối chơi. Đây là điểm yếu đáng lo ngại khi đối mặt với một đối thủ đang trong trạng thái tốt hơn nhiều.

Maroc, ngược lại, đang thể hiện phong độ rất đáng nể. Trong bốn trận gần nhất, đội bóng châu Phi chỉ để mất điểm đúng một lần với kết quả hòa, còn lại là ba chiến thắng liên tiếp. Sự ổn định và tự tin đang là lợi thế rõ ràng của Maroc khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Maroc

Trong lần duy nhất hai đội từng chạm trán nhau, Maroc đã giành chiến thắng. Dù chỉ là một mẫu dữ liệu nhỏ, xu hướng này phần nào củng cố thêm vị thế của đội bóng Bắc Phi trong trận đấu lần này.

Nhận định

Maroc đang ở thế thượng phong rõ ràng hơn khi sở hữu phong độ tốt hơn và lịch sử đối đầu thuận lợi. Canada có khả năng gây bất ngờ nếu tìm lại được sự nhất quán trong lối chơi, nhưng với một đội đang lên như Maroc, đó là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Trận đấu nhiều khả năng sẽ căng thẳng và kịch tính, nhưng lợi thế đang nghiêng về phía Maroc.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

01/12/2022: Canada 1 - 2 Maroc

Phong độ gần đây của Canada

29/06/2026: Nam Phi 0-1 Canada (Thắng)

25/06/2026: Thụy Sĩ 2-1 Canada (Thua)

19/06/2026: Canada 6-0 Qatar (Thắng)

13/06/2026: Canada 1-1 Bosnia & Herzegovina (Hòa)

06/06/2026: Canada 1-1 Rep. Of Ireland (Hòa)

Phong độ gần đây của Maroc

30/06/2026: Hà Lan 1-1 Maroc (Hòa)

25/06/2026: Maroc 4-2 Haiti (Thắng)

20/06/2026: Scotland 0-1 Maroc (Thắng)

14/06/2026: Brazil 1-1 Maroc (Hòa)

08/06/2026: Maroc 1-1 Na Uy (Hòa)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Canada 2 4 WLWD

Phong độ và thống kê đội

Canada (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: DWLW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 2 (1 sân nhà)

Hòa: 1 (1 sân nhà)

Thua: 1 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 9 bàn (TB: 2.3 bàn/trận)

Thủng lưới: 3 bàn (TB: 0.8 bàn/trận)

Maroc (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: DWWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 3 (2 sân khách)

Hòa: 1 (1 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 8 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 4 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Canada

I. Koné: Fracture Of Lower Leg (Missing Fixture)

Morocco: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Canada

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Jesse Marsch

Đội hình xuất phát:

16. Maxime Crépeau (G)

2. Alistair Johnston (D)

4. Luc De Fougerolles (D)

15. Moise Bombito (D)

22. Richie Laryea (D)

17. Tajon Buchanan (M)

23. Niko Sigur (M)

7. Stephen Eustaquio (M)

20. Ali Ahmed (M)

10. Jonathan David (F)

12. Tani Oluwaseyi (F)

Dự bị:

18. Owen Goodman

1. Dayne St. Clair

5. Joel Waterman

19. Alphonso Davies

3. Alfie Jones

13. Derek Cornelius

21. Jonathan Osorio

6. Mathieu Choinière

14. Jacob Shaffelburg

25. Nathan-Dylan Saliba

11. Liam Millar

24. Promise David

9. Cyle Larin

26. Jayden Nelson

Morocco

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Mohamed Ouahbi

Đội hình xuất phát:

1. Yassine Bounou (G)

2. Achraf Hakimi (D)

14. Issa Diop (D)

25. Redouane Halhal (D)

3. Noussair Mazraoui (D)

6. Ayyoub Bouaddi (M)

24. Neil El Aynaoui (M)

10. Brahim Díaz (M)

8. Azzedine Ounahi (M)

23. Bilal El Khannouss (M)

11. Ismael Saibari (F)

Dự bị:

12. Munir El Kajoui

22. Ahmed Reda Tagnaouti

26. Anass Salah-Eddine

5. Marwane Saadane

13. Zakaria El Ouahdi

19. Youssef Belammari

18. Chadi Riad

17. Amine Sbai

4. Sofyan Amrabat

15. Samir El Mourabet

7. Chemsdine Talbi

16. Gessime Yassine

20. Ayoub El Kaabi

9. Soufiane Rahimi

21. Ayoube Amaimouni Echghouyab

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Morocco

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 10%

Hòa: 45%

Khách thắng: 45%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -2.5 bàn

Khách: -2.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : draw or Morocco