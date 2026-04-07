Trực tiếp Canada vs Maroc: Đội hình xuất phát

TRỰC TIẾPTrực tiếp Canada vs Maroc: Đội hình xuất phát
Canada và Maroc đối đầu tại vòng 1/8 World Cup 2026 trên sân NRG Stadium. Đây là trận đấu loại trực tiếp, bên thua sẽ dừng bước ngay lập tức.
- 00:00Đội hình chính thức đã công bố
Đội hình ra sân của Canada và Maroc đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 00:00.
Cập nhật lúc 23:20 04/07/2026
Cập nhật đội hình lúc 23:20 04/07/2026
Đội hình chính thức
Canada
Sơ đồ: 4-4-2
HLV: Jesse Marsch
Đội hình xuất phát:
- 16. Maxime Crépeau (G)
- 2. Alistair Johnston (D)
- 4. Luc De Fougerolles (D)
- 15. Moise Bombito (D)
- 22. Richie Laryea (D)
- 17. Tajon Buchanan (M)
- 23. Niko Sigur (M)
- 7. Stephen Eustaquio (M)
- 20. Ali Ahmed (M)
- 10. Jonathan David (F)
- 12. Tani Oluwaseyi (F)
Dự bị:
- 18. Owen Goodman
- 1. Dayne St. Clair
- 5. Joel Waterman
- 19. Alphonso Davies
- 3. Alfie Jones
- 13. Derek Cornelius
- 21. Jonathan Osorio
- 6. Mathieu Choinière
- 14. Jacob Shaffelburg
- 25. Nathan-Dylan Saliba
- 11. Liam Millar
- 24. Promise David
- 9. Cyle Larin
- 26. Jayden Nelson
Maroc
Sơ đồ: 4-2-3-1
HLV: Mohamed Ouahbi
Đội hình xuất phát:
- 1. Yassine Bounou (G)
- 2. Achraf Hakimi (D)
- 14. Issa Diop (D)
- 25. Redouane Halhal (D)
- 3. Noussair Mazraoui (D)
- 6. Ayyoub Bouaddi (M)
- 24. Neil El Aynaoui (M)
- 10. Brahim Díaz (M)
- 8. Azzedine Ounahi (M)
- 23. Bilal El Khannouss (M)
- 11. Ismael Saibari (F)
Dự bị:
- 12. Munir El Kajoui
- 22. Ahmed Reda Tagnaouti
- 26. Anass Salah-Eddine
- 5. Marwane Saadane
- 13. Zakaria El Ouahdi
- 19. Youssef Belammari
- 18. Chadi Riad
- 17. Amine Sbai
- 4. Sofyan Amrabat
- 15. Samir El Mourabet
- 7. Chemsdine Talbi
- 16. Gessime Yassine
- 20. Ayoub El Kaabi
- 9. Soufiane Rahimi
- 21. Ayoube Amaimouni Echghouyab
Trận chiến không khoan nhượng tại NRG Stadium
Vào lúc 00:00 ngày 5/7/2026, Canada và Maroc sẽ bước vào cuộc đối đầu mang tính sống còn tại vòng 1/8 World Cup 2026 trên sân NRG Stadium. Không còn chỗ cho tính toán hay chiến lược giữ điểm — thắng thì đi tiếp, thua thì về nước. Áp lực tâm lý ở những trận đấu loại trực tiếp luôn là yếu tố phân định đẳng cấp rõ ràng nhất.
Phong độ hai đội trước thềm vòng 1/8
Canada bước vào trận này với phong độ không thực sự ổn định. Nhìn lại bốn trận gần nhất, đội bóng Bắc Mỹ ghi nhận một trận hòa, một trận thắng, một trận thua rồi lại một trận thắng — sự xen kẽ giữa thăng và trầm cho thấy Canada chưa tìm được sự nhất quán trong lối chơi. Đây là điểm yếu đáng lo ngại khi đối mặt với một đối thủ đang trong trạng thái tốt hơn nhiều.
Maroc, ngược lại, đang thể hiện phong độ rất đáng nể. Trong bốn trận gần nhất, đội bóng châu Phi chỉ để mất điểm đúng một lần với kết quả hòa, còn lại là ba chiến thắng liên tiếp. Sự ổn định và tự tin đang là lợi thế rõ ràng của Maroc khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp.
Lịch sử đối đầu nghiêng về Maroc
Trong lần duy nhất hai đội từng chạm trán nhau, Maroc đã giành chiến thắng. Dù chỉ là một mẫu dữ liệu nhỏ, xu hướng này phần nào củng cố thêm vị thế của đội bóng Bắc Phi trong trận đấu lần này.
Nhận định
Maroc đang ở thế thượng phong rõ ràng hơn khi sở hữu phong độ tốt hơn và lịch sử đối đầu thuận lợi. Canada có khả năng gây bất ngờ nếu tìm lại được sự nhất quán trong lối chơi, nhưng với một đội đang lên như Maroc, đó là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Trận đấu nhiều khả năng sẽ căng thẳng và kịch tính, nhưng lợi thế đang nghiêng về phía Maroc.
Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)
- 01/12/2022: Canada 1 - 2 Maroc
Phong độ gần đây của Canada
- 29/06/2026: Nam Phi 0-1 Canada (Thắng)
- 25/06/2026: Thụy Sĩ 2-1 Canada (Thua)
- 19/06/2026: Canada 6-0 Qatar (Thắng)
- 13/06/2026: Canada 1-1 Bosnia & Herzegovina (Hòa)
- 06/06/2026: Canada 1-1 Rep. Of Ireland (Hòa)
Phong độ gần đây của Maroc
- 30/06/2026: Hà Lan 1-1 Maroc (Hòa)
- 25/06/2026: Maroc 4-2 Haiti (Thắng)
- 20/06/2026: Scotland 0-1 Maroc (Thắng)
- 14/06/2026: Brazil 1-1 Maroc (Hòa)
- 08/06/2026: Maroc 1-1 Na Uy (Hòa)
Bảng xếp hạng
|Đội
|Vị trí
|Điểm
|Phong độ
|Canada
|2
|4
|WLWD
Phong độ và thống kê đội
Canada (Chủ nhà)
Phong độ 5 trận gần nhất: DWLW
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 4 trận
- Thắng: 2 (1 sân nhà)
- Hòa: 1 (1 sân nhà)
- Thua: 1 (0 sân nhà)
Bàn thắng:
- Ghi được: 9 bàn (TB: 2.3 bàn/trận)
- Thủng lưới: 3 bàn (TB: 0.8 bàn/trận)
Maroc (Khách)
Phong độ 5 trận gần nhất: DWWW
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 4 trận
- Thắng: 3 (2 sân khách)
- Hòa: 1 (1 sân khách)
- Thua: 0 (0 sân khách)
Bàn thắng:
- Ghi được: 8 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)
- Thủng lưới: 4 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)
Tình hình lực lượng
Canada
- I. Koné: Fracture Of Lower Leg (Missing Fixture)
Morocco: Không có thông tin chấn thương
Đội hình dự kiến
Canada
Sơ đồ: 4-4-2
HLV: Jesse Marsch
Đội hình xuất phát:
- 16. Maxime Crépeau (G)
- 2. Alistair Johnston (D)
- 4. Luc De Fougerolles (D)
- 15. Moise Bombito (D)
- 22. Richie Laryea (D)
- 17. Tajon Buchanan (M)
- 23. Niko Sigur (M)
- 7. Stephen Eustaquio (M)
- 20. Ali Ahmed (M)
- 10. Jonathan David (F)
- 12. Tani Oluwaseyi (F)
Dự bị:
- 18. Owen Goodman
- 1. Dayne St. Clair
- 5. Joel Waterman
- 19. Alphonso Davies
- 3. Alfie Jones
- 13. Derek Cornelius
- 21. Jonathan Osorio
- 6. Mathieu Choinière
- 14. Jacob Shaffelburg
- 25. Nathan-Dylan Saliba
- 11. Liam Millar
- 24. Promise David
- 9. Cyle Larin
- 26. Jayden Nelson
Morocco
Sơ đồ: 4-2-3-1
HLV: Mohamed Ouahbi
Đội hình xuất phát:
- 1. Yassine Bounou (G)
- 2. Achraf Hakimi (D)
- 14. Issa Diop (D)
- 25. Redouane Halhal (D)
- 3. Noussair Mazraoui (D)
- 6. Ayyoub Bouaddi (M)
- 24. Neil El Aynaoui (M)
- 10. Brahim Díaz (M)
- 8. Azzedine Ounahi (M)
- 23. Bilal El Khannouss (M)
- 11. Ismael Saibari (F)
Dự bị:
- 12. Munir El Kajoui
- 22. Ahmed Reda Tagnaouti
- 26. Anass Salah-Eddine
- 5. Marwane Saadane
- 13. Zakaria El Ouahdi
- 19. Youssef Belammari
- 18. Chadi Riad
- 17. Amine Sbai
- 4. Sofyan Amrabat
- 15. Samir El Mourabet
- 7. Chemsdine Talbi
- 16. Gessime Yassine
- 20. Ayoub El Kaabi
- 9. Soufiane Rahimi
- 21. Ayoube Amaimouni Echghouyab
Dự đoán và tỷ lệ
Dự đoán chiến thắng: Morocco
Win or draw
Tỷ lệ dự đoán:
- Chủ nhà thắng: 10%
- Hòa: 45%
- Khách thắng: 45%
Dự đoán bàn thắng:
- Chủ nhà: -2.5 bàn
- Khách: -2.5 bàn
Lời khuyên: Double chance : draw or Morocco
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)