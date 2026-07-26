Trực tiếp Cannes vs Roma: Hiệp 2 bắt đầu, Roma dẫn 2-0

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Cannes vs Roma: Hiệp 2 bắt đầu, Roma dẫn 2-0

    Tuệ Nhân26/07/2026 17:28

    Cannes đối đầu Roma tại Stade Pierre de Coubertin trong trận giao hữu ngày 26/07/2026, với Roma nắm lợi thế từ lần chạm trán gần nhất

    Cannes0 - 2RomaHiệp 2 — phút 53'
    • 53'Trận đấu đang diễn ra

      Tỷ số hiện tại: Cannes 0 - 2 Roma.

    • 51'Roma nắm thế chủ động

      Bước sang phút 51', Roma vẫn nắm thế chủ động với thời lượng cầm bóng 42 - 58 và nhỉnh hơn về dứt điểm 1 - 2. Cannes chưa tạo được cú sút trúng đích, trong khi Roma có 2 pha đi đúng hướng, cho thấy đội chủ nhà đang gặp khó trong việc gây sức ép.

    • 46'Dovbyk vào sân đầu hiệp hai

      Phút 46', Artem Dovbyk vào sân thay Donyell Malen. Roma có sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai trong bối cảnh đang nắm lợi thế rõ rệt trước Cannes.

    • 46'Roma thay người đầu hiệp hai

      Phút 46', Daniele Ghilardi vào sân thay Gianluca Mancini khi hiệp hai bắt đầu. Roma đang dẫn Cannes 0-2 và tiếp tục điều chỉnh nhân sự sau giờ nghỉ.

    • 46'Gollini vào sân sau giờ nghỉ

      Phút 46', Pierluigi Gollini vào sân thay Mile Svilar. Roma trở lại sau giờ nghỉ với lợi thế dẫn Cannes 0-2 và chơi hơn người sau thẻ đỏ của Wesley.

    • 46'Roma thay người ngay đầu hiệp hai

      Phút 46', Jan Ziolkowski vào sân thay Matías Soulé. Roma thực hiện điều chỉnh trong bối cảnh đang dẫn Cannes 0-2 và trận đấu vừa chứng kiến Wesley nhận thẻ đỏ.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

    • 45+1'Wesley nhận thẻ đỏ ngay trước giờ nghỉ

      Phút 45+1', Wesley nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân, khiến Cannes phải chơi thiếu người. Roma đang dẫn 0-2, nên bất lợi của Cannes càng trở nên rõ rệt trước giờ nghỉ.

    • 43'Donyell Malen nhân đôi cách biệt cho Roma

      Phút 43, Donyell Malen lập công, đưa Roma dẫn Cannes 2-0. Đội khách đang tạo ra khoảng cách đáng kể trước giờ nghỉ.

    • 37'Cannes cầm bóng, Roma hiệu quả

      Phút 37, Cannes nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 51 - 49, nhưng chưa tạo ra cú dứt điểm nào. Roma tiếp tục giữ lợi thế nhờ dứt điểm 0 - 1, còn thế trận phạt góc vẫn cân bằng 2 - 2.

    • 34'Dybala đưa Roma vượt lên ở phút 34

      Phút 34, Paulo Dybala lập công, đưa Roma vượt lên dẫn Cannes 0-1. Đội khách đã tận dụng tốt cơ hội để mở tỷ số.

    • 31'Cédric Makutungu nhận thẻ vàng

      Phút 31', Cédric Makutungu nhận thẻ vàng. Trận đấu đã có thêm một lời nhắc nhở về sự quyết liệt trên sân.

    • 25'Cannes kiểm soát thế trận

      Phút 25, Cannes đang nắm quyền chủ động với thời lượng cầm bóng 57-43, trong khi Roma lùi đội hình và chờ cơ hội phản công. Tuy nhiên, thế trận chưa tạo ra nhiều đột biến khi Cannes mới dứt điểm 1-0 và chỉ nhỉnh hơn về phạt góc 2-1.

    • 18'Wesley nhận thẻ vàng ở phút 18

      Phút 18, Wesley nhận thẻ vàng trong bối cảnh Cannes và Roma vẫn hòa 0-0. Tấm thẻ sớm buộc Wesley phải thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

    • 13'Cannes nhỉnh hơn trong thế trận giằng co

      Phút 13', Cannes đang nhỉnh hơn về quyền kiểm soát với tỷ lệ 51-49, nhưng thế trận vẫn khá cân bằng khi hai đội hòa 0-0. Roma có nhiều hơn một quả phạt góc, cho thấy đội khách vẫn sẵn sàng rình rập cơ hội.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Cannes tiếp đón Roma.

    Cập nhật lúc 23:48 26/07/2026

    Đội hình chính thức
    Cannes
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Roma
    Sơ đồ 3-4-2-1
    1
    Quentin Beunardeau
    14
    Sébastien Corchia
    3
    Cédric Makutungu
    24
    Léandro Morante
    17
    Loup-Diwan Gueho
    4
    Loup Hervieu
    18
    Ahmed Majid
    7
    Malhory Noc
    6
    Cédric Gonçalves
    11
    Alan Kerouedan
    23
    Raphaël Gerbeaud
    99
    Mile Svilar
    23
    Gianluca Mancini
    5
    Evan Ndicka
    22
    Mario Hermoso
    2
    Devyne Rensch
    4
    Bryan Cristante
    69
    Muhammed Bah
    43
    Wesley
    18
    Matías Soulé
    21
    Paulo Dybala
    14
    Donyell Malen
    Dự bị
    Cannes
    8 George Morgan15 Cheikh N'Doye20 Julien Lopez25 Almike N'Diaye26 Brice Oggad27 Houssen Abderrahmane28 Yanis Hadjem29 Samuel Dié30 Fabio Vanni
    Roma
    3 Angeliño9 Artem Dovbyk24 Jan Ziolkowski68 Antonio Arena70 Giorgio De Marzi72 Federico Nardin77 Emanuele Lulli87 Daniele Ghilardi95 Pierluigi Gollini
    Cập nhật đội hình lúc 22:35 26/07/2026
    CannesThống kêRoma
    51%
    Kiểm soát bóng
    49%
    3
    Dứt điểm
    2
    0
    Trúng đích
    2
    2
    Phạt góc
    2
    9
    Phạm lỗi
    6
    0
    Việt vị
    1

    Thông tin trận đấu

    Cannes sẽ đối đầu Roma tại Stade Pierre de Coubertin lúc 22h30 ngày 26/07/2026, trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Đây là cuộc so tài mà kết quả đối đầu gần nhất đang nghiêng về đại diện Italy.

    Roma có lợi thế tâm lý

    Cannes và Roma mới có một lần chạm trán gần nhất. Roma giành chiến thắng, trong khi Cannes chưa thắng và hai đội cũng chưa có trận hòa trong lần đối đầu được thống kê.

    Khoảng cách về dữ liệu đối đầu không lớn về số lượng, nhưng vẫn tạo ra lợi thế tâm lý nhất định cho Roma. Cannes sẽ cần nhập cuộc tập trung, đặc biệt trong những thời điểm trận đấu chuyển trạng thái và sức ép bắt đầu gia tăng.

    Trận đấu của sự thử nghiệm

    Với tính chất giao hữu, cuộc so tài tại Stade Pierre de Coubertin có thể được nhìn nhận như cơ hội để hai đội kiểm tra cách vận hành, khả năng phối hợp và mức độ sẵn sàng của các cầu thủ. Tuy nhiên, do nguồn thông tin không cung cấp đội hình dự kiến, phong độ gần đây hay danh sách vắng mặt, chưa thể xác định cụ thể sơ đồ chiến thuật mà Cannes và Roma sẽ sử dụng.

    Cannes nhiều khả năng cần ưu tiên sự chặt chẽ trong tổ chức, duy trì cự ly hợp lý giữa các tuyến và hạn chế để Roma khai thác khoảng trống. Ở chiều ngược lại, Roma có thể bước vào trận đấu với sự tự tin hơn nhờ kết quả tích cực ở lần gặp gần nhất, nhưng vẫn phải duy trì tính kỷ luật khi đối thủ được chơi trên sân Stade Pierre de Coubertin.

    Nhận định trước trận

    Những dữ liệu hiện có chưa đủ để đánh giá toàn diện phong độ hoặc tương quan lực lượng của hai đội. Dù vậy, Roma đang sở hữu lợi thế rõ ràng về đối đầu khi đã giành chiến thắng trong lần chạm trán gần nhất. Cannes sẽ phải tìm cách tạo ra thế trận cân bằng bằng sự tập trung và khả năng tổ chức, trong khi Roma được kỳ vọng tận dụng lợi thế tâm lý để kiểm soát diễn biến trận đấu.

    Cuộc so tài này vì thế có thể được quyết định bởi khả năng thích ứng với những điều chỉnh chiến thuật trong trận, thay vì chỉ dựa vào lịch sử đối đầu. Kết quả chung cuộc vẫn khó xác định khi dữ liệu về đội hình và phong độ không được cung cấp.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Cannes · 0 thắng0 hòaRoma · 1 thắng
    31/07/2025
    Roma
    3 - 0
    Cannes
    ROM
    Cannes
    5 trận gần nhất
    TB
    Roma
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    Tình hình lực lượng
    Cannes
    Không có thông tin
    Roma
    Luigi Cherubini (Muscle Fatigue)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Cannes vs Roma: Hiệp 2 bắt đầu, Roma dẫn 2-0
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